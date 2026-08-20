https://ukraina.ru/20260820/cheburashki-vsekh-stran--cheburakhaytes-60-let-lyubimomu-multpersonazhu-1082616738.html

Чебурашки всех стран – чебурахайтесь! 60 лет любимому мультперсонажу

Чебурашки всех стран – чебурахайтесь! 60 лет любимому мультперсонажу - 20.08.2026 Украина.ру

Чебурашки всех стран – чебурахайтесь! 60 лет любимому мультперсонажу

Эдуард Успенский в 2005 году объявил, что день рождения Чебурашки – 20 августа. Есть версия, что это день выхода в издательстве "Детская литература" книжки "Крокодил Гена и его друзья". Но скорее Успенский поступил как Барбацуца из сказки "Лоскутик и облако" – "Хочешь ты или нет, у тебя будет день рождения. Сегодня же! Сейчас же!"

2026-08-20T07:58

2026-08-20T07:58

2026-08-20T07:58

история

история

история ссср

ссср

израиль

япония

эдуард успенский

александр дугин

дед мороз

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102752/89/1027528994_0:116:1499:959_1920x0_80_0_0_0dc97cf779a23c7d783e29f7e0cfd09f.jpg

Всемирно-историческое значение Чебурашки трудно переоценить.Во-первых, он стал символом беззаботного советского детства, причём детства общего для всех народов СССР, независимо от того, как сложились отношения между ними и их государствами позже.В-вторых, сказка Успенского, мультфильм и песенка Владимира Шаинского на стихи Александра Тимофеевского ("я был когда-то странной игрушкой безымянной") – о преодолении одиночества, характерного для городских жителей в 1960-х годах (а тогда, напомним, шли процессы социальной урбанизации с одной стороны и атомизации городского населения связанного с хрущёвской программой жилищного строительства, что вело к слому привычных социальных связей). В нынешнюю, цифровую эпоху эта проблема только обострилась…В-третьих, это чисто наш, русско-советский, персонаж. Ведь другие сказочные персонажи либо изначально являлись интернациональными (Дед Мороз, Петрушка), либо являются адаптацией заимствованных сказочных героев (Буратино, Винни-Пух). Недаром концепцию независимого интернета называют "чебурнетом" (правда, коннотация тут негативная).Слово "чебурахнуться" (упасть) – русское, зафиксированное ещё в словаре Даля. Сам Успенский так описывает изобретение имени:"Я пришёл в гости к другу, а его маленькая дочка примеряла пушистую шубу, которая тащилась по полу. (…) Девчонка постоянно падала, запинаясь о шубу. И её отец после очередного падения воскликнул: "Ой, опять чебурахнулась!". Это слово врезалось мне в память, я спросил его значение. Оказалось, что "чебурахнуться" – это значит "упасть". Так и появилось имя моего героя".Хотя сейчас Чебурашку потеснили другие персонажи, времена всё же меняются, он продолжает оставаться одним из самых популярных и узнаваемых персонажей не только на постсоветском пространстве, но и в мире.Немного об истории персонажа. Идея принадлежит, разумеется, Успенскому (хотя показательно, что в названии первой сказки Чебурашки нет – главным героем он стал в мультфильмах Романа Качанова), но видеовоплощение – художнику-постановщику студии "Союзмультфильм" Леониду Шварцману. Именно наградил Чебурашку огромными ушами: "ушки вначале были на голове, как обычно, ушки на макушке, а потом они стали сползать к ушам, как у человека, и увеличиваться в размерах, это тоже был длительный процесс". Короткие лапки ему сделали уже кукловоды – удобства ради. Юрий Норштейн:"Лапочки у него перекалывались. Поэтому, когда он идёт, у него смешная и выразительная походка, которой невозможно было бы достичь, если бы лапки были ножками".В первом издании 1966 года Чебурашку нарисовал Валерий Алфеевский. Получилось странное лохматое существо, более напоминающее Мурзилку в его поздней итерации, когда он из обычного мальчика почему-то стал жёлтым медвежонком. Руководствовался художник описанием Успенского из предисловия к книге: "глаза у него были большие и жёлтые, как у филина, голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой бывает обычно у маленьких медвежат". Собственно, это было описание игрушки, которая у него была в детстве (позже писать признался, что игрушку эту выдумал). Сейчас этот вариант помнят только владельцы ранних книг Успенского, а покажи кому – не узнают. Скажут, что это "курва бобр" например.Надо, правда, сказать, что для персонажей сказок Успенского это обычное дело. Например, мы знаем героев сказки "Дядя Фёдор, пёс и кот" благодаря мультфильмам Владимира Попова, но в мультфильмах не было живого трактора Тр-тр Мити, потому о нём знают только те, кто читал саму сказку (их в разы меньше, чем смотревших мультик). А, допустим, "Школу клоунов" никто не экранизировал, потому она и осталась больше в памяти читателей детского журнала "Мурзилка" в 1980-81 годах (о том, о связи "Школы…" с передачей "АБВГДейка" автор узнал, когда писал эту статью).Помимо постсоветского пространства Чебурашка стал очень популярен в Японии – в силу его самоочевидной кавайности*. Японские мультипликаторы даже сняли несколько лент про Чеба – как рисованных, так и кукольных.Чебурашка неоднократно становился одним из символов российских олимпийских сборных. Само слово широко используется для обозначения разных сущностей со специфической внешностью. Например, это одно из названий автомобиля ЗАЗ-968 – "ушастого" "Запорожца", характерной особенностью которого являются выступающие полукруглые воздухозаборники системы охлаждения двигателя. "Чебурашками" так же назывались бутылки из-под пепси-колы объёмом 0,33 л, в которые в начале 90-х разливали водку (по другой версии – просто лимонадные бутылки).С Чебурашкой связано множество анекдотов и забавнейших конспирологических теорий.Например, по одной из версий Чебурашка – еврей. Очень странный еврей, которые не выезжает из СССР в Израиль "хоть тушкой, хоть чучелом" (фраза из анекдота про еврейскую репатриацию), а нелегально въезжает в СССР с какими-то тёмными целями, но вместо попыток их достичь находит себе друзей. Видимо эту историю вспомнил глава комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров 13 ноября 2025 года (автор её слышал на рубеже 1990-2000-х).Версия кажется дикой, но только если не знать контекста – в 1964 году между СССР и Израилем было заключено соглашение, получившее название "апельсиновая сделка" – СССР уступил Израилю российское имущество в Иерусалиме, за которое Израиль расплатился текстилем и… апельсинами. Так что еврей – не еврей, но что-то еврейское в Чебурашке могло быть. Другое дело, что большая часть импортных апельсинов происходила из Марокко и Испании, а маркировка апельсинов в мультфильме сказочная и выявить страну происхождения не позволяет.Вопрос был решён (мы надеемся, что решён – российские законодатели очень изобретательны на ниве запретительства) "всенародным голосованием" – общество "Знание" и ВЦИОМ провели опрос и установили, что 53% россиян считают Чебурашку русским, 11% – марокканцем и 7% – евреем (последнее не обязательно свидетельствует о широкой известности этой версии).Ещё одна интересная гипотеза – Чебурашка не просто неизвестный науке зверь, а продукт генной инженерии, специально выведенный для ведения разведки в джунглях. Лапки у него короткие, автомат не удержишь, зато огромные глаза и уши позволяют подглядывать (даже в сумерках) и подслушивать.Дискуссии о том, насколько Чебурашка является полезной частью русского культурного кода, продолжаются.Т.е., сам факт, что он часть – сомнению вроде бы не подвергается. По мнению председателя Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва:"Чебурашка – это часть русского культурного кода, феномен, в котором история и современность гармонично сливаются. Его искренность и доброта обладают вневременной силой, формирующей основу для истории мирового масштаба".Но вот, например, оригинальный мыслитель Александр Дугин, комментируя выход художественного фильма "Чебурашка", пишет:"Появление Чебурашки хронологически и метафизически совпадает с крахом Советского Союза, с разжижением сознания, с переходом к мещанским, инфантильным ценностям. Можно утверждать, что Чебурашка развалил СССР. (…) Сегодня, в момент острейшей исторической коллизии, при полном отсутствии мобилизующего идеала, мы наблюдаем Второе Пришествие Чебурашки. Общество вновь погружается в дрёму позднесоветского вырождения.(…) Государство, прежде чем рухнуть, всегда вырождается, и этот предсмертный синдром воплощается в измельчании и перверсии героев".Отчасти согласны с Дугиным, хотя и не разделяют его негатива, завкафедрой философии, культурологии и социологии Новгородского университета Сергей Маленко и профессор Андрей Некита. По их мнению, интерес к фильму "Чебурашка" 2023 года "неразрывно связан со стремлением россиян к проверенным временем визуальным образам счастливой, спокойной и мирной жизни". Другим важным моментом является "стремление преодолеть отчуждение и одиночество" за счёт характерных для советского периода сплочённости и дружбы.Политтехнолог, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко указывает:"Мультфильм появился в 1969 году и стоит в одном ряду, например, с фильмом "Офицеры" (1971), где была предпринята попытка ввести тему преемственности с империей ("Есть такая профессия – Родину защищать"). И образ старухи Шапокляк – это попытка интеграции в новую реальность элементов традиции и примирения с ней на почве созидательного труда".Возможно, именно эта сторона архетипа Чебурашки, пусть и не сформулированная чётко, определила довольно широкое использование его образа в народном творчестве, связанном с СВО. Сам по себе Чебурашка совершенно не воинственный, но он символизирует стремление к доброте и справедливости, а достижение этих идеалов невозможно без борьбы, иногда – вооружённой. Такой вот парадокс.* Японское слово kawaii, перешедшее в молодёжный сленг. На русский переводится как милый или, лучше, "мимимишный".

https://ukraina.ru/20240122/1052822128.html

https://ukraina.ru/20251116/klopy-makrona-izrailskiy-nelegal-cheburashka-i-korni-korruptsii-kto-udivil-nas-na-proshedshey-nedele-1071630318.html

https://ukraina.ru/20230111/1042520424.html

https://ukraina.ru/20251231/spasibo-nikita-morpekhi-prinyali-cheburashku-kak-boytsa-svoego-podrazdeleniya-1073849872.html

ссср

израиль

япония

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история ссср, ссср, израиль, япония, эдуард успенский, александр дугин, дед мороз, госдума, сказки, 1960-е