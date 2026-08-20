https://ukraina.ru/20260820/bloomberg-prognoziruet-ukraine-tyazheleyshuyu-zimu-iz-za-krakha-pvo-1082647875.html

Bloomberg прогнозирует Украине тяжелейшую зиму из-за краха ПВО

Bloomberg прогнозирует Украине тяжелейшую зиму из-за краха ПВО - 20.08.2026 Украина.ру

Bloomberg прогнозирует Украине тяжелейшую зиму из-за краха ПВО

Украине предстоит столкнуться с самым суровым и тяжелым зимним периодом за все время ведения боевых действий на фоне тотального опустошения запасов ракет для систем противовоздушной обороны, предупреждает Bloomberg

2026-08-20T11:13

2026-08-20T11:13

2026-08-20T11:14

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юрий корольчук

вооруженные силы украины

верховная рада

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"(Украине - ред.) из-за отсутствия средств противокатерной обороны предстоит пережить самую суровую зиму за (все время конфликта - ред)", - говорится в материале агентства.Ранее Владимир Зеленский уже сетовал, что объемы ракет-перехватчиков, находящихся в распоряжении ВСУ, сократились в два с половиной раза. В свою очередь, депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что государство оказалось в катастрофическом положении из-за острой нехватки противовоздушных систем, по причине чего армейское командование даже перестало публиковать реальные данные о количестве сбитых российских ракет (чтобы скрыть масштабы проблемы).Аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук предупредил, что в зимние месяцы температура внутри некоторых жилых домов Киева не поднимется выше 15 градусов тепла. По его оценке, серьезные коммунальные сбои неизбежно возникнут из-за критического технического состояния столичных теплоэлектроцентралей и распределительных подстанций. На этом фоне "Нафтогаз Украины" уже официально порекомендовал гражданам заблаговременно готовиться к оплате счетов за газ. Представители государственной компании цинично посоветовали украинцам начинать откладывать деньги прямо сейчас, поскольку с приходом морозов суммы в коммунальных платежках вырастут до критических значений.Подробнее - в материале Украинцам предложили готовиться к зиме: копить деньги на газ или переезжать в деревню на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, владимир зеленский, анна скороход, юрий корольчук, вооруженные силы украины, верховная рада