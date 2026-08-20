https://ukraina.ru/20260820/bloomberg-prognoziruet-ukraine-tyazheleyshuyu-zimu-iz-za-krakha-pvo-1082647875.html
Bloomberg прогнозирует Украине тяжелейшую зиму из-за краха ПВО
Bloomberg прогнозирует Украине тяжелейшую зиму из-за краха ПВО - 20.08.2026 Украина.ру
Bloomberg прогнозирует Украине тяжелейшую зиму из-за краха ПВО
Украине предстоит столкнуться с самым суровым и тяжелым зимним периодом за все время ведения боевых действий на фоне тотального опустошения запасов ракет для систем противовоздушной обороны, предупреждает Bloomberg
2026-08-20T11:13
2026-08-20T11:13
2026-08-20T11:14
новости
украина
киев
владимир зеленский
анна скороход
юрий корольчук
вооруженные силы украины
верховная рада
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"(Украине - ред.) из-за отсутствия средств противокатерной обороны предстоит пережить самую суровую зиму за (все время конфликта - ред)", - говорится в материале агентства.Ранее Владимир Зеленский уже сетовал, что объемы ракет-перехватчиков, находящихся в распоряжении ВСУ, сократились в два с половиной раза. В свою очередь, депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что государство оказалось в катастрофическом положении из-за острой нехватки противовоздушных систем, по причине чего армейское командование даже перестало публиковать реальные данные о количестве сбитых российских ракет (чтобы скрыть масштабы проблемы).Аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук предупредил, что в зимние месяцы температура внутри некоторых жилых домов Киева не поднимется выше 15 градусов тепла. По его оценке, серьезные коммунальные сбои неизбежно возникнут из-за критического технического состояния столичных теплоэлектроцентралей и распределительных подстанций. На этом фоне "Нафтогаз Украины" уже официально порекомендовал гражданам заблаговременно готовиться к оплате счетов за газ. Представители государственной компании цинично посоветовали украинцам начинать откладывать деньги прямо сейчас, поскольку с приходом морозов суммы в коммунальных платежках вырастут до критических значений.Подробнее - в материале Украинцам предложили готовиться к зиме: копить деньги на газ или переезжать в деревню на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, владимир зеленский, анна скороход, юрий корольчук, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Анна Скороход, Юрий Корольчук, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада
Bloomberg прогнозирует Украине тяжелейшую зиму из-за краха ПВО
11:13 20.08.2026 (обновлено: 11:14 20.08.2026)
Украине предстоит столкнуться с самым суровым и тяжелым зимним периодом за все время ведения боевых действий на фоне тотального опустошения запасов ракет для систем противовоздушной обороны, предупреждает Bloomberg
"(Украине - ред.) из-за отсутствия средств противокатерной обороны предстоит пережить самую суровую зиму за (все время конфликта - ред)", - говорится в материале агентства.
Ранее Владимир Зеленский уже сетовал, что объемы ракет-перехватчиков, находящихся в распоряжении ВСУ, сократились в два с половиной раза.
В свою очередь, депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что государство оказалось в катастрофическом положении из-за острой нехватки противовоздушных систем, по причине чего армейское командование даже перестало публиковать реальные данные о количестве сбитых российских ракет (чтобы скрыть масштабы проблемы).
Аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук предупредил, что в зимние месяцы температура внутри некоторых жилых домов Киева не поднимется выше 15 градусов тепла. По его оценке, серьезные коммунальные сбои неизбежно возникнут из-за критического технического состояния столичных теплоэлектроцентралей и распределительных подстанций.
На этом фоне "Нафтогаз Украины" уже официально порекомендовал гражданам заблаговременно готовиться к оплате счетов за газ. Представители государственной компании цинично посоветовали украинцам начинать откладывать деньги прямо сейчас, поскольку с приходом морозов суммы в коммунальных платежках вырастут до критических значений.