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Дания произведёт FPV-дроны для ВСУ

Дания произведёт FPV-дроны для ВСУ - 20.08.2026 Украина.ру

Дания произведёт FPV-дроны для ВСУ

Соглашение о сотрудничестве оформили украинская и датская компании, специализирующиеся ан производстве дронов. Об этом они заявили 19 августа

2026-08-20T11:54

2026-08-20T11:54

2026-08-20T11:54

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Украинская компания ТAF Industries заявила о подписании документов с датской Upteko с оформлением сотрудничества в производстве дронов. С 2027 года компании планируют производить тысячи дронов ежемесячно по программе Build with Ukraine.Меморандум со стороны TAF Industries подписал менеджер Владимир Зиновский, а от Upteko — основатель компании Бенджамин Мейнерц. "На церемонии подписания также присутствовали главнокомандующий армии Дании генерал Майкл Виггерс Хильдегард, генерал-лейтенант Пер Пугольм Олсен, начальник Управления оборонных закупок и материального обеспечения Министерства обороны Дании (DALO), международные партнеры и представители оборонного сектора Дании", - сказано в пресс-релизе украинской компании. Партнерством предусмотрено сотрудничество в расширении производственных возможностей в сфере FPV-дронов, развития технологий и диверсификации цепочек поставок с целью повышения их устойчивости и надежности.Зиновский отметил, что Upteko имеет сильную команду инженеров с глубокими знаниями в области дронов, электроники, программного и аппаратного обеспечения, а TAF Industries - опыт оптимизации производственных процессов и масштабирования производства. Также украинская компания поддерживает связь с силовиками, применяющими дроны в реальных боевых условиях."Объединив мощные инженерные возможности, превосходство в производстве и приверженность инновациям, мы создаем платформу, способную ускорить развитие технологий, повысить устойчивость промышленности и поддержать долгосрочный рост". - заявил Мейнерц.На первом этапе сотрудничества вся совместная продукция будет поставляться ан Украину. В дальнейшем планируется сбыт в государствах-членах НАТО.На выставке DALO Industry Days 2026 в Дании украинская компания представила свою продукцию: дрон-перехватчик Колибри TAF-i10; системы РЭБ "Квазар 3М.4"и "Квазар А";️ разведывательный БПЛА "Бабка"; радиоуправляемый FPV "Колибри 10 " Advance и оптоволоконный "Колибри 15-О"; носители ретранслятора "Колибри 13 FR1" и "Колибри 17 FR1".Upteko основана в 2018 году, специализируется на разработке промышленных и морских дронов. Она работает над электроникой и программным обеспечением беспилотников. Активно сотрудничает с промышленниками и госструктурами.TAF Industries считает себя ведущей украинской компанией в сфере оборонных технологий, которая "разрабатывает и производит решения проверенные в бою". Среди её десятков разработок указаны ударные дроны, дроны-перехватчики, разведывательные комплексы, НРК, носители ретрансляторов, системы дистанционного управления и решения с ИИ для современного поля боя. Ранее украинские компании добивались создания сборочных производств в ЕС из-за активизации ударов российской армии по объектам ВПК на подконтрольной киевскому режиму территории. Финансирование выноса производств и создания новых предлагалось взять на себя западным партнёрам Киева. Они же привлекались к освоению западных бюджетных финансовых потоков "на поддержку Украины" взамен на технологии и перспективы сбыта.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Послушный Хмара, полыхающий Киев, рухнувший беспилотник. Хроника событий на утро 20 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, дания, украина, вооруженные силы украины, нато, впк, дроны, fpv-дрон, ес, военная помощь, бпла