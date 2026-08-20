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Армия России освободила Николайполье в ДНР

Армия России освободила Николайполье в ДНР - 20.08.2026 Украина.ру

Армия России освободила Николайполье в ДНР

Подразделения "Южной" группировки ВС РФ в зоне СВО освободили населенный пункт Николайполье в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 августа сообщило Минобороны РФ

2026-08-20T12:21

2026-08-20T12:21

2026-08-20T12:21

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"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Николайполье Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Бойцы этой группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ. События происходили в районах населенных пунктов Николаевка, Высокоивановка, Беленькое, Славянск, Дружковка, Краматорск, Никоноровка и Куртовка (ДНР)."Противник потерял свыше 250 военнослужащих, два бронетранспортера "Stryker" производства США, боевую бронированную машину, 22 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии", - сказано в сводке.Кроме того, сообщило министерство, за сутки российские силы ПВО уничтожили 1504 беспилотника и 11 управляемых авиабомб ВСУ.Актуальное интервью: Станислав Крапивник: В России нашли способ вернуть танки на поле боя и разгромить ВСУ в маневренной войнеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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