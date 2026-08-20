Мендель объяснила, как Зеленский попытается оправдаться за прилеты в Киеве - 20.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260820/mendel-obyasnila-kak-zelenskiy-popytaetsya-opravdatsya-za-prilety-v-kieve-1082650407.html
Мендель объяснила, как Зеленский попытается оправдаться за прилеты в Киеве
Мендель объяснила, как Зеленский попытается оправдаться за прилеты в Киеве - 20.08.2026 Украина.ру
Мендель объяснила, как Зеленский попытается оправдаться за прилеты в Киеве
Владимир Зеленский после результативной атаки российских войск по военным объектам в Киеве и области может предпринять попытку переложить всю ответственность за случившееся на президента США Дональда Трампа, предположила 20 августа в соцсети Х бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель
2026-08-20T12:55
2026-08-20T12:55
новости
киев
россия
сша
владимир зеленский
юлия мендель
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103239/56/1032395669_0:173:1081:781_1920x0_80_0_0_bb706fe08d0f3cd1c8283ff213047254.jpg
"Зеленский, вероятно, попытается переложить вину на Трампа за непредоставление ракет Patriot, — при этом удобно избегая любой ответственности за отказ прекратить эту войну, когда у него была такая возможность… по меньшей мере пять раз с 2022 года", — написала она.В ночь на четверг ВС РФ ударили по объектам военно-промышленного комплекса, крупному транспортно-логистическому узлу и складским помещениям в Киеве и прилегающих районах области.В Киеве высокоточными ударами поражены производственные цеха и склады компаний "Укрспецсистемс" и "Файер Поинт", задействованные в сборке ударных дронов и ракетных ускорителей, а также уничтожен склад боеприпасов, включая бомбы М-900. Кроме того, российские силы поразили сборочные цеха завода "Антонов", выпускавшие БПЛА "Лютый", и логистический центр "Замлер Групп" в области.Подробнее об ударах ВС РФ - в материале Послушный Хмара, полыхающий Киев, рухнувший беспилотник. Хроника событий на утро 20 августа на сайте Украина.ру.
киев
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103239/56/1032395669_0:72:1081:882_1920x0_80_0_0_cceee7907edcfed1430723a0ab760193.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, сша, владимир зеленский, юлия мендель, дональд трамп, украина.ру
Новости, Киев, Россия, США, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Дональд Трамп, Украина.ру

Мендель объяснила, как Зеленский попытается оправдаться за прилеты в Киеве

12:55 20.08.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Мендель/Инстаграм / Перейти в фотобанкЮлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Мендель/Инстаграм
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский после результативной атаки российских войск по военным объектам в Киеве и области может предпринять попытку переложить всю ответственность за случившееся на президента США Дональда Трампа, предположила 20 августа в соцсети Х бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель
"Зеленский, вероятно, попытается переложить вину на Трампа за непредоставление ракет Patriot, — при этом удобно избегая любой ответственности за отказ прекратить эту войну, когда у него была такая возможность… по меньшей мере пять раз с 2022 года", — написала она.
В ночь на четверг ВС РФ ударили по объектам военно-промышленного комплекса, крупному транспортно-логистическому узлу и складским помещениям в Киеве и прилегающих районах области.
В Киеве высокоточными ударами поражены производственные цеха и склады компаний "Укрспецсистемс" и "Файер Поинт", задействованные в сборке ударных дронов и ракетных ускорителей, а также уничтожен склад боеприпасов, включая бомбы М-900. Кроме того, российские силы поразили сборочные цеха завода "Антонов", выпускавшие БПЛА "Лютый", и логистический центр "Замлер Групп" в области.
Подробнее об ударах ВС РФ - в материале Послушный Хмара, полыхающий Киев, рухнувший беспилотник. Хроника событий на утро 20 августа на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевРоссияСШАВладимир ЗеленскийЮлия МендельДональд ТрампУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:35Запорожская атомная электростанция лишилась внешнего электроснабжения
13:35Сирены в Киеве сдвинули заседание Рады
13:21Китай скупает российскую нефть, создавая проблемы Индии
13:00Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова
12:55Мендель объяснила, как Зеленский попытается оправдаться за прилеты в Киеве
12:38Гнилые продукты для ВСУ, миллионные "откаты" и апартаменты на Бали - ГБР разоблачило тыловика
12:30Погранполиция Молдавии обнаружила воронку и детали БПЛА у границы с Украиной — МВД
12:21Армия России освободила Николайполье в ДНР
12:15ГБР проводит массовые проверки в воинских частях ВСУ
11:54Окопы подождут: Федоров спрятался от мобилизации в благотворительном фонде
11:54Дания произведёт FPV-дроны для ВСУ
11:42Офис Зеленского отреагировал на требования Федорова провести выборы
11:13Bloomberg прогнозирует Украине тяжелейшую зиму из-за краха ПВО
10:59Выступление Федорова о выборах ознаменовало начало его борьбы за власть — Bloomberg
10:29"Анкоридж" живее всех живых: тупик или дипломатическая победа
10:05Случайность или "методичка"? В сети обсуждают аварию певицы Поляковой после критики режима
09:33Армия России разнесла ключевые заводы БПЛА в Киеве
09:16Дальние рубежи Москвы: на Брянщине сбили более 300 вражеских дронов
09:00Послушный Хмара, полыхающий Киев, рухнувший беспилотник. Хроника событий на утро 20 августа
08:45Силы ПВО сбили над Россией за ночь более 700 украинских БПЛА
Лента новостейМолния