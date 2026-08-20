https://ukraina.ru/20260820/mendel-obyasnila-kak-zelenskiy-popytaetsya-opravdatsya-za-prilety-v-kieve-1082650407.html

Мендель объяснила, как Зеленский попытается оправдаться за прилеты в Киеве

Мендель объяснила, как Зеленский попытается оправдаться за прилеты в Киеве - 20.08.2026 Украина.ру

Мендель объяснила, как Зеленский попытается оправдаться за прилеты в Киеве

Владимир Зеленский после результативной атаки российских войск по военным объектам в Киеве и области может предпринять попытку переложить всю ответственность за случившееся на президента США Дональда Трампа, предположила 20 августа в соцсети Х бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель

2026-08-20T12:55

2026-08-20T12:55

2026-08-20T12:55

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"Зеленский, вероятно, попытается переложить вину на Трампа за непредоставление ракет Patriot, — при этом удобно избегая любой ответственности за отказ прекратить эту войну, когда у него была такая возможность… по меньшей мере пять раз с 2022 года", — написала она.В ночь на четверг ВС РФ ударили по объектам военно-промышленного комплекса, крупному транспортно-логистическому узлу и складским помещениям в Киеве и прилегающих районах области.В Киеве высокоточными ударами поражены производственные цеха и склады компаний "Укрспецсистемс" и "Файер Поинт", задействованные в сборке ударных дронов и ракетных ускорителей, а также уничтожен склад боеприпасов, включая бомбы М-900. Кроме того, российские силы поразили сборочные цеха завода "Антонов", выпускавшие БПЛА "Лютый", и логистический центр "Замлер Групп" в области.Подробнее об ударах ВС РФ - в материале Послушный Хмара, полыхающий Киев, рухнувший беспилотник. Хроника событий на утро 20 августа на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, сша, владимир зеленский, юлия мендель, дональд трамп, украина.ру