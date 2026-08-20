https://ukraina.ru/20260820/1082650233.html

Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова

Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова - 20.08.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-08-20T13:00

2026-08-20T13:00

2026-08-20T13:00

эксклюзив

спецоперация

россия

белгородская область

геннадий алехин

вооруженные силы украины

волчанск

михаил драпатый

дроны

пво

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Учитывая довольно протяженный участок границы между Харьковской и Белгородской областями, который составляет порядка 540 километров, а также развернувшимися боями вблизи приграничных районов, отчетливо вырисовывается система оборонительных, инженерных и фортификационных линий противника на Харьковском направлении. Стоит отметить, что система здесь не в пример линии "Славянск-Краматорск-Дружковка". Она очень протяжённая и неоднородная. Да, рвы, зубы дракона и проволока распределены на большой площади, но далеко не везде образуют непрерывный многослойный пояс.Основная часть обороны украинских подразделений завязана на рельеф местности (в районе Волчанска и под Липцами) и логистические маршруты (в районе Казачьей Лопани и Золочева). Хорошо видно, что укрепления во многих местах следуют балкам, водоразделам и естественным препятствиям. Это разумно, поскольку рельеф усиливает инженерные заграждения, но одновременно делает всю систему зависимой от контроля господствующих участков местности и наблюдения за промежутками между ними.Как уже не раз отмечали наши военные специалисты, инженерная насыщенность не равна плотности обороны. Даже несколько последовательных линий рвов и противотанковых препятствий мало что дают сами по себе, если за ними недостаточно пехоты и резервов. Здесь как раз возникает главная потенциальная проблема: протяжённость системы требует очень большого количества личного состава для постоянного наблюдения и удержания.Огневое давление на земле и в воздухе со стороны подразделений группировки войск "Север" с каждым днем заметно усиливается. За минувшие сутки удары наносились по скоплениям противника в районах Слатино, Должика, Избицкого, Василевки, Благодатного, Новоалександровки, Слизнево и Чёрного. В Золочеве наши дроноводы продолжают методично выбивать автомобили и боевую технику ВСУ. Противник стал использовать для передвижения электровелосипеды и самокаты. При этом для минимизации риска обнаружения российскими беспилотниками, которые осуществляют мониторинг территории, украинские военные часто используют гражданскую одежду.Штурмовые подразделения "северян" продолжают наступательные действия в Казачьей Лопани и прилегающих лесных массивах. Штурмовая и армейская авиация ВС РФ уничтожила резервы 475-го отдельного штурмового полка, расположенные в Слатино и Должике — поражён палаточный лагерь. Стрелковые бои идут у Гоптовки. Силами четырех боевых групп из состава 23-го отдельного штурмового полка враг попытался контратаковать в районе Терновой вдоль автомобильной трассы "Харьков-Липцы-Терновая". Средства объективного контроля подтвердили уничтожение основной части живой силы врага. В результате эффективной работы наших разведчиков, пресечена попытка выдвижения трёх групп 127 –й отдельной механизированной бригады из Бугаевки на технике.На подступах к укрепленному узлу обороны ВСУ в районе Великого Бурлука завершается уничтожение украинских подразделений в огневом мешке "северо-восточного выступа". Расстояние между фланговыми "клешнями" наступающих штурмовых подразделений ВС РФ, составляет менее 15 км. Судя по всему, главком ВСУ Михаил Драпатый решил дать бой именно здесь.Одновременно наши военные укрепляют приграничные районы Белгородской области. Противник усилил дроновые удары в сторону российской территории. По некоторым данным, в Белгородскую и Курскую области поступили эффективные средства поражения БПЛА противника. Среди них называют малогабаритную зенитную управляемую ракету "Гвоздь", применяемая ЗРПК "Панцирь". Её уже активно использовали в Подмосковье."Гвоздь" бьёт на дальность от 500 до 7000 метров, на высотах от 50 до 5000 метров. Уникальная сфера ближнего поражения. Боекомплект на одной установке от четырех контейнеров может быть увеличен до 48 ракет. Это практически как автомат "Калашникова", способный стрелять очередями. С учетом маневренности и способности к перемещению "Панциря" на большое расстояние, батарея способна перекрыть маршруты перемещения беспилотников противника на важных направлениях.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20260819/put-na-kramatorsk-i-rinat-akhmetov-bez-uglya-rossiyskaya-armiya-osvobozhdaet-dobropole-1082630140.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, спецоперация, россия, белгородская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, волчанск, михаил драпатый, дроны, пво, калашников