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Армия России разнесла ключевые заводы БПЛА в Киеве

Армия России разнесла ключевые заводы БПЛА в Киеве - 20.08.2026 Украина.ру

Армия России разнесла ключевые заводы БПЛА в Киеве

Российские военнослужащие в ночь на четверг осуществили массированную атаку по объектам военно-промышленного комплекса, крупному транспортно-логистическому узлу и складским помещениям в Киеве и прилегающих районах области, сообщили 20 августа в Министерстве обороны России

2026-08-20T09:33

2026-08-20T09:33

2026-08-20T09:33

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"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в городе Киеве и Киевской области", — отмечается в заявлении оборонного ведомства.В украинской столице высокоточным ударом был поражен торгово-складской комплекс, принадлежащий компании "Укрспецсистемс". На базе этого объекта противник развернул изготовление компонентов для ударных беспилотников большой и средней дальности, а также осуществлял крупноузловую сборку и последующее хранение готовых БПЛА самолетного типа. Кроме того, российские силы поразили в Киеве мощности предприятия "Файер Поинт", где также выпускались детали для беспилотной авиации и велась сборка вместе с хранением ускорителей, применяемых в конструкции крылатых ракет "Фламинго".В черте города под удар попал и склад боеприпасов, на котором хранились термобарические авиационные бомбы М-900 и различные средства поражения для тяжелых беспилотников типа "Баба-Яга".Помимо этого, подразделения армии России поразили в Киеве сборочные цеха украинского авиастроительного предприятия "Антонов", задействованные в серийном производстве ударных БПЛА самолетного типа большой дальности Ан-196 "Лютый". В Киевской области удар пришелся по логистическому центру компании "Замлер Групп", использовавшемуся для складирования продукции двойного назначения. ВС РФ регулярно наносят прицельные удары по местам дислокации личного состава, оборонным предприятиям и складам с боеприпасами или горючим на территории Украины. При этом российское оборонное ведомство неизменно подчеркивает, что целями атак становятся исключительно объекты военной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса, задействованные в обеспечении и снабжении украинских военных. Подробнее об ударах ВС РФ - в материале Послушный Хмара, полыхающий Киев, рухнувший беспилотник. Хроника событий на утро 20 августа на сайте Украина.ру.

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