https://ukraina.ru/20220827/1038179264.html

Армен Гаспарян об итогах недели: ООН, рептилоиды и тотальная расхлябанность

Армен Гаспарян об итогах недели: ООН, рептилоиды и тотальная расхлябанность - 27.08.2022 Украина.ру

Армен Гаспарян об итогах недели: ООН, рептилоиды и тотальная расхлябанность

Никакие самые еще недавно авторитетные международные организации не помогут России в решении нынешнего кризиса, помогут только успехи русской армии, - считает... Украина.ру, 27.08.2022

2022-08-27T14:12

2022-08-27T14:12

2022-08-27T14:12

интервью

армен гаспарян

украина

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Никакие самые еще недавно авторитетные международные организации не помогут России в решении нынешнего кризиса, помогут только успехи русской армии, - считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен, начнем с главного события последнего времени. Убийство Дарьи Дугиной. Исполнитель найден – это гражданка Украины, она пересекла границу сначала на донецких номерах, по Москве она ездила на казахстанских, а покинула Россию на украинских. Она скрылась сначала в Эстонии, а затем вроде как она уже оказалась в Австрии. По некоторой информации она служила в запрещенном в Российской Федерации "Азове"*. И тут несколько вопросов. Какова вероятность, что ее теперь просто ликвидируют, чтобы замести следы? Удастся ли поймать сообщников? Ведь понятно, что она, скорее всего, сюда приехала уже на подготовленную почву. И как не допустить больше таких трагедий?– Последний вопрос для меня, конечно, самый актуальный, потому что украинские СМИ написали, что следующие - мы с Тимофеем Сергейцевым. Конечно, очень бы хотелось подобного рода трагедий не допускать. Наши силовые структуры работают. Здесь надо понимать, что мы не можем взять и закрыть границу. То есть, мы хотя и [по понятиям украинской публики] Мордор, инфернальный донельзя, но мы не можем закрыть границу - потому, что иначе будет гуманитарная катастрофа.Объект для исполнения этого акта – выбор был идеален. Женщина с ребенком, кто подумает о таком? Хотя, это уже тоже не первый случай, по крайней мере, в российской истории с женщинами-террористками.Здесь просто сказался целый ряд факторов. Фактор первый, о котором очень много говорили в Телеграме, о том, что она в базе "Немезиды", там документы на нее, а - как ее пропустили? У нее тризуб на лбу не выжжен ведь. Вы поймите, для того, чтобы обработать, систематизировать все наши базы, разрозненные пока, к сожалению, - на это нужно время, и этим должны заниматься профессионалы.– И автомобиль подобран правильный.– Да, сейчас этим занимаются. Потом, вы поймите, что к людям с донбасскими номерами отношение соответствующее – это же беженцы. Разумеется, ее никто, с этой точки зрения, в разработку не брал. Дальше мы упираемся в великое российское разгильдяйство, не пробиваемое ничем. Две недели не работает ни одна камера видеонаблюдения, и никто не чешется. Это просто поразительно. Хотя, с другой стороны, чему поражаться, это же у нас все время так, к огромному сожалению.Конечно, никто не обратил внимание, если ребенок крепил (взрывное устройство – Ред.) – ну, ребенок уронил мячик, что, это вызовет у кого-то подозрение? Закрепил – и все, сколько на это надо, десять секунд?Это очень серьезная проблема. Многие подзабыли реалии конца девяностых - начала нулевых, когда общество было поражено терактами в самое сердце, но, тем не менее, общество быстро и правильно научилось на это реагировать. А сейчас - расхолаженность такая классическая наша.Эту Вовк, я так подозреваю, если уже не грохнули, то сделают это очень оперативно. Она не нужна больше никому. Подобного рода люди уходят сразу на дно реки цементом. Потому что - а вдруг у нее кликанет что-то, и она решит начать рассказывать? Это же не Борис Савинков с его легендарными "Воспоминаниями террориста", это, все-таки, несколько иная история.Дальше что здесь важно. Вот эта вот вонь и жижа – "да она не могла, она вообще в принципе положительная, ну, может быть, она где-то и служила…". Это опять начинается: "они же дети", только теперь по отношению к этой сумасбродной бабенке, как бы ее назвали сто лет назад. Она совершила убийство, ребята, вы о чем вообще говорите? Я просто иногда умиляюсь, глядя на это. Вот эти все разговоры, еще Дашу не успели похоронить, они уже началось.Ну и последнее, что здесь гораздо важнее – мы в очередной раз избавили Украину от головной боли. Наша тупость – она былинная. Почему мы в ООН об этом говорили одну минуту, скажите мне, пожалуйста! Украина совершила акт государственного терроризма. Хватит жалеть эту конченную мразь – Зеленских, Подоляков, Арахамий! Хватит это делать! Нужна победа, а не соплежуйство бесконечное.Почему в розыск она до сих пор не подана, это я вообще не понимаю. Собрали всю доказательную базу, все показали, где объявление в розыск? Где объявление в розыск Пономарева, я хотел бы знать? Человека, который взял на себя организацию террористического акта. Где это? Сколько можно жевать сопли?! Для меня это просто непонятно абсолютно.– Допустим, ее не ликвидируют, и она будет себе спокойно отсиживаться. Мы подаем в международный розыск, они закономерно отказываются ее выдворять к нам. Как мы на это ответим?– Это очень просто. Надо заканчивать спецоперацию и начинать операцию контртеррористическую. В чем разница между ними? Контртеррористическая операция – ее целями становится высшее политическое руководство хутора. Пусть они живут и каждую секунду думают, прилетит сейчас в темечко "Калибр" или нет? Это могучее удовольствие на самом деле, они же этого больше всего боятся. Не объявления войны, о чем сейчас речи нет, а переформатирования операции.Почему Зеленский сразу сказал, что - все, после этого все совещания в онлайн на Банковой. Потому, что они прекрасно понимают: вот они собрались, а тут летит, и летит не волшебник с пятьюдесятью эскимо, а кое-что другое.Мы теряем время, это надо сделать. Все эти телодвижения в расчете на то, что там кто-то поумнеет, они не будут работать. Кто там поумнеет? Ну, кто? Подоляк с Арестовичем?Все организаторы геноцида русских на Донбассе, все отдававшие приказы на террористическую деятельность, должны быть "замочены". Другого варианта здесь нет – никакие разговоры, никакие увещевания ни к чему не приведут. Потому что следующее, что будет – они задолбят Запорожскую АЭС. И опять мы будем виноваты.Они уже себя отрезали, между прочим, от получения электроэнергии. Ну, давайте еще порыдаем, что Мыкола и Оксана замерзнут, пивасик негде будет остужать. Давайте порыдаем – у нас же полно таких терпил, которые готовы ходить и стонать по любому поводу. Там русских убивают, а мы за то переживаем - а как, у них сало не протухнет, если у них не будет света и сдохнет холодильник?Ребята, мне кажется, многим надо галоперидол три раза в день колоть в голову, причем делать это трехведерной клизмой – чтоб струей пробивало от уха до пятки. Ну, нельзя так! Людей убивают, а мы занимаемся какой-то абсолютной ерундой.Почему-то, в случае западенской сволочи - начинаются вечные стенания: "Ну они же люди, замерзнут, жрать будет нечего"! Да вам-то какая разница? О них пусть думает их террористическое правительство, что вы туда лезете? Я этого не понимаю.- Я читаю комментарии, и многие наши то ли оппозиционеры, то ли вообще непонятно кто - пишут, возмущаются: вот, убийцу нашли за один день, но почему не нашли до сих пор заказчиков убийства любительницы облить грязью Политковской, заказчиков убийства еще более неоднозначного Немцова. "Почему до сих пор не нашли, а на эту - понадобился всего один день". Как мы можем этим людям ответить?– Никак. К сожалению, в нашей стране нет карательной психиатрии. Мы не можем законодательно им прописать три раза в день трехведерную клизму, чтобы вышибало из них дурь. История Немцова давным-давно расследована. Суд был, уже люди сидят. История Политковской - вы не забывайте, когда это было, в каком году.– И технологий не было.– В каком вообще состоянии все находилось тогда в нашей стране. Еще давайте вспомните дело Галины Старовойтовой. И потом, знаете, мне нравится, вспоминают про Политковскую. А что вы не вспоминаете про убийство (в 2003 году – Ред.) Юшенкова? Вы не знаете, кто это такой? Я вам могу рассказать. Я с Сергеем Николаевичем беседовал накануне того дня, как его убили, был у него в Государственной Думе. И кто же его убил? А это Борис Абрамович Березовский нанял ребятишек с работы. Расследовано было дело, сели (убийцы – Ред.). Что об этом никто не говорит?Спрашивают, что очень быстро сделали? Конечно. Камеры-то есть, очень быстро все. Когда работают профессионалы – обычно все быстро происходит. Это нормальная практика.Этой гнусной мрази вы никогда не угодите. То - "почему долго", то - "почему быстро"… Есть камеры при пересечении границ – они открыли, посмотрели – есть! Сколько уже всех этих доказательств было собрано. Другой вопрос, который бы здесь было бы интересно обсудить. Вот она въехала в страну, она, насколько я понимаю, снимала квартиру…– В одном доме (с Дугиной – Ред.).– Ну, это понятно. Как гражданка Казахстана. А скажите, у каждого гражданина Казахстана денег хватает именно на такое премиум-жилье, на аренду? Серьезно? Вот здесь бы, конечно, тоже бы надо было подумать, потому что, если у вас есть такие деньги, чего вы ездите на такой развалине? Я понимаю, она приехала бы там на новенькой Audi, но она приехала на раздолбленном мини-купере.Я еще раз говорю, когда была эта череда террористических актов в Москве, люди потом несколько лет обращали внимание на все нюансы. А вот сейчас - абсолютная расхлябанность. Я бы на месте этих людей сопоставил некоторые детали, потому что они не бьются друг с другом. И потом, она гараж арендовала под машину с казахскими номерами. То есть, она их где-то перекрутила. Если она въезжала по донецким номерам, очевидно, она где-то их перекручивала.– Кто-то помогал ей.– Конечно.– А где эти люди?– Их-то найдут, если они не рассосались уже. Если это наша какая-то российская мразота, их найдут. Тут как раз сомнений нет. А этот момент: охранник гаража не обращает внимания, что машина въехала с одними номерами… у них что там, двести пятьдесят машин стоит с номерами ДНР? А выехала она с другими. По идее, в этот момент он должен взять мобильничек, набрать номер и сказать: знаете, тут какая-то ерунда происходит. Его там для чего держат?Тогда, в конце девяностых, в начале нулевых - это все работало. А сейчас, понимаете, тотальная расхлябанность, неумение собраться. Вот это больше всего бесит!– Мы привыкли при Владимире Владимировиче спокойно жить, позабыли…– К сожалению, забыли. Но вот это как раз должно всегда быть в голове, это всегда должно оставаться. Терроризм сейчас - это не Дора Бриллиант, которая на балконе гостиницы собирала адскую машинку. Другой сейчас терроризм, это надо усвоить.– На этой неделе прошел второй саммит "Крымской платформы", который показал, что Зеленский продолжает существовать в своей какой-то параллельной реальности. Он подчеркнул, что для того, чтобы вернуть Крым, ему не нужно будет консультироваться с другими странами. Что это такое?- Пусть возвращает, если может. Вперед и с песней! Давай, иди, шуруй! Я посмотрю, что у тебя получится, у четкого пацанчика. На словах ведь все фартовые. Пока мы с вами говорим, мне из Киева прислали (сообщение – Ред.) - у них там под Авдеевкой трешечка под окружение идет. Три тысячи (солдат ВСУ – Ред.). Вот ему о чем надо думать! А он такой сидит, Манилов: "Я верну Крым, мне тут никто не указ".Нормальный человек вообще будет такие слова говорить? Хорошо, он там может не признавать (Крым российским – Ред.), и Запад может не признавать. Но он понимает вообще, что это сразу автоматически означает прилет стратегического ядерного оружия. Он понимает это?Ну и, наконец, саммит "Крымская платформа"… Практического смысла в этом августовском сборище клопов и тараканов нет никакого. Кто там выступает на "Крымской платформе", Макрон?- Дело в том, что там выступил Эрдоган, и он заявил: международное право определяет, что Крым должен вернуться в состав Украины, неотъемлемой частью которой он является…– Нет после 24 февраля никакого в принципе международного права, надо исходить из этого! Введение санкций, нарушение всех мыслимых и немыслимых демократических основ, отжатие русского имущества – это уже ликвидация этого международного права. Чтобы понятно было - это то же самое, как было с 1941 по 1945 год.Поэтому ссылки на международное право – это все равно, что вы будете ссылаться на хроники каких-нибудь берестяных лет. Это примерно в той же плоскости.– Но почему тогда Эрдоган продолжает настаивать на том, что Крым должен вернуться Украине, и как это связано с его предложениями о мирных переговорах?– Эрдоган, судя по всему, видит себя теперь таким голубем мира. Он выступает все время с этими заявлениями. Он кому их адресует? Стране, которая занимается… какой может быть диалог со страной, которая занимается международным терроризмом?На этой же неделе, если я не ошибаюсь, Сергей Викторович Лавров об этом говорил. Небензя об этом говорил на этой неделе. Ну, наверное, если Эрдогану нужны переговоры, он тогда должен каким-то образом обуздать киевские власти. А это невозможно. Собственно, причем здесь мы? Зеленский сам сказал: "Никаких разговоров с Россией не будет". Он ответил Эрдогану, от нас-то вы что хотите?Если Эрдогану нравится эта миротворческая миссия - ну, ради Бога. Но она не результативна. Это бессмысленно.– О ситуации на Запорожской АЭС. Обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, периодически поступает информация, что отключаются реакторы станции от энергосетей Украины. Западные эксперты ранее говорили, что подобный сценарий очень нежелателен для Киева, что прекращение поставок может полностью лишить Украину средств, которые она все это время получала от экспорта электроэнергии. В это же время, согласован визит инспекции МАГАТЭ, он может состояться уже у ближайшие дни. Почему этот визит важен, что он изменит, что может показать? Чего добивается Украина этими обстрелами?– Украина этими обстрелами хочет вызвать гуманитарную катастрофу на основе которой можно попытаться - потому что это (радиоактивное – Ред.) облако дойдет, в том числе и до Европы - можно попытаться активировать пятую статью устава НАТО. То есть, сделать просто Третью мировую войну. У меня сомнения большие, что эта цель будет реализуема.Никакая инспекция МАГАТЭ ничего не даст. Хватит этих иллюзий! У вас восемь лет там работала миссия ОБСЕ на Донбассе, она там что-нибудь зафиксировала? Какой-то прок был от того, что они там сидели восемь лет? Никакого!Теперь нашли новое себе ясно солнышко, которое надо лобызать – миссия МАГАТЭ. Слушайте, ведь можно уже нажить моральный капитал на собственных фатальных ошибках, ну, сколько можно! Они приедут, они скажут, как этот… Генеральный секретарь ООН – он не возлагает ответственность за обстрелы Запорожской АЭС ни на Украину, ни на Россию. А на кого тогда? На рептилоидов?– Тут вспоминается: миссия ОБСЕ, как только это все началось – сразу же они в первых рядах эвакуировались.– А разве только миссия ОБСЕ? А эти все пасмурные гниды из Оппозиционной платформы "За жизнь", Рабинович и все остальные пророссийские великие политики - где они все, в каких Израилях находятся? Слава Богу, сейчас про них никто уже не вспоминает, уже перечеркнули их.Но я думаю, скоро всё опять вернётся на круги своя. Мы же не можем иначе. Нам же надо обязательно найти себе какое-то ясно солнышко, и вокруг него плясать всем вместе. Плясали вокруг Добкина, плясали вокруг Вилкула.– Мураева…– Вот видите – одно и тоже исполняется. Сейчас этих нет, нашли заменитель. В игру вступает миссия МАГАТЭ. Не поможет миссия МАГАТЭ – еще кого-нибудь найдем. Там же таких артелей - на все случаи жизни.Ну, в крайнем случае, найдите себе ассоциацию гинекологов Брюсселя, вдруг они помогут? Ну не помогут, ну ладно, у нас столько идей еще есть! Кто может помочь? Никто не поможет, кроме успеха русской армии.* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

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Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Маркович

интервью, армен гаспарян, украина