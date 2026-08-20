https://ukraina.ru/20260820/golod-stal-oruzhiem-chto-zapadnye-smi-pishut-ob-ukraine-1082626432.html

Голод стал оружием: что западные СМИ пишут об Украине

Голод стал оружием: что западные СМИ пишут об Украине - 20.08.2026 Украина.ру

Голод стал оружием: что западные СМИ пишут об Украине

Нефтяные войны уходят в прошлое: теперь продовольственные баталии выходят на первое место, уверены западные журналисты, наблюдая за развитием российско-украинского конфликта

2026-08-20T05:34

2026-08-20T05:34

2026-08-20T05:34

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Остались без газа, останемся и без продовольствияПродолжающийся конфликт на Украине, вместе с засухой в Европе и блокадой Ормузского пролива, привёл к сильному росту цен на пшеницу, пишет британская The Telegraph. Экспорт зерна из России и Украины резко сокращается одновременно со снижением урожайности, предупреждает издание.На прошлой неделе украинские беспилотники вывели из строя три крупнейших российских зерновых терминала, отмечают авторы публикации. С другой стороны, российские атаки на Одессу блокировали значительную часть поставок на Ближний Восток."Плюс к этому российские беспилотники атаковали Измаил — крупнейший украинский порт на Дунае и один из последних маршрутов вывоза продукции. <…> В разгар уборочной кампании движение в украинские порты остановилось на две недели. Это поставило зерновую продукцию под угрозу уничтожения и привело к падению экспорта на 76% в первой половине августа", — говорится в публикации.По данным издания, в июле Россия (крупнейший в мире экспортёр пшеницы) отправила лишь 1,5 миллиона тонн против среднего показателя за последние пять лет в 3,1 миллиона.Вопросы продуктовой безопасности касаются не только России и Украины, так как зерно из этого региона обеспечивает питание людей по всему миру, подчеркивается в статье. Последствия уже ощущаются – цены на пшеницу в этом году выросли на 30%.Кроме самого вывоза пшеницы из региона, охваченного конфликтом, британские журналисты выделяют еще одну проблему — рост стоимости удобрений. Пшеница — это культура, производство которой зависит от углеводородного сырья."Чтобы сохранять высокую урожайность и низкие цены, фермерам необходим азот. А промышленный азот производят из природного газа", — напоминает издание.В этом году проблема с поставками газа затронула всех – 28 февраля был закрыт Ормузский пролив, через который проходила примерно треть мирового объёма мочевины, отмечают британские журналисты. Цена это вида удобрения в апреле почти удвоилась, достигнув 850 долларов за тонну."Нехватка удобрений или перебои с перевозками не приводят к немедленному росту цен на хлеб. Сначала снижается урожайность следующего года, потом сокращаются запасы зерна в хранилищах, которые затем не удаётся пополнить", — пишет The Telegraph, напоминая, что во время "арабской весны" последствия проявились лишь через год.По словам авторов публикации, было бы упрощением утверждать, что именно цены на продукты вызывают революции. Однако они могут стать спусковым крючком, предупреждают они. Война переходит в мореТурецкое издание Daily Sabah анализирует эскалацию российско-украинского противостояния, которое выходит за пределы сухопутного театра военных действий. По мнению авторов, конфликт на Украине вступил в новую фазу, где главной ареной становится Мировой океан, а основным инструментом давления — торговое судоходство.Автор публикации описывает ситуацию как классическую "войну на истощение", адаптированную к морской стихии. На суше линии фронта стабилизировались, и ни одна из сторон не способна на быстрый решительный прорыв. Однако в море, как отмечает издание, разворачивается иная динамика. Европейские страны, стремясь усилить экономическое давление на Россию, всё активнее переходят от санкционной риторики к прямым военно-морским операциям по перехвату и досмотру торговых судов.Daily Sabah напоминает, что ЕС и Великобритания последовательно наращивают санкционное давление — 23 июля 2026 года Брюссель ввёл уже 21-й по счёту пакет ограничений, затронувший поставки энергоресурсов и морские перевозки. Особый резонанс, однако, вызвал тот факт, что пакет санкций не распространяется на греческие суда. Им разрешили перевозить российский сжиженный природный газ из Арктики, подчеркивают авторы статьи. По словам датских журналистов, это воспринимается как вопиющий пример двойных стандартов, подрывающих единство антироссийского фронта.Главная тревога турецкого издания связана с тем, что Европа перешла к "агрессивным методам морского правоприменения". Перехваты танкеров и сухогрузов, которые Москва характеризует как "государственное пиратство", стали обыденностью, утверждает издание.В статье приводится хронология инцидентов, подтверждающих системный характер этих действий: в марте 2026 года шведские военные задержали танкер под флагом Гвинеи, Бельгия провела аналогичную операцию. В июне к этой практике подключилась Великобритания, а вскоре после этого — французские военные в Средиземном море. В июле ЕС расширил мандат своей антипиратской операции Atalanta, поручив ей перехватывать подозрительные суда уже в Индийском океане. Итальянские военно-морские силы в рамках операции Irini 2 августа провели досмотр танкера, находящегося под санкциями. Таким образом, по мнению Daily Sabah, сформировался новый фронт, где военно-морские силы европейских стран действуют как глобальный инструмент принуждения.Однако, как подчеркивает автор, этот процесс получил новое измерение после заявления президента России Владимира Путина 12 августа. Москва предупредила о готовности дать "симметричный ответ", объявив, что Тихоокеанский флот готов к инспекциям и задержаниям судов из "недружественных" государств. Российская сторона также не исключила распространения ответных мер на суда, аффилированные с европейскими странами, напоминает издание."Такое развитие событий открывает новый опасный рубеж эскалации. Однако, прежде чем делать вывод о ее неизбежности, необходимо оценить реальные ограничения военно-морских возможностей как России, так и европейских стран", — предупреждает турецкая газета.Возможна ли новая "зерновая сделка"Турция заинтересована в том, чтобы добиться прекращения военных действий в Чёрном море, отмечает Berliner Zeitung. Газета анализирует дипломатические манёвры вокруг инициативы Турции и Украины о введении моратория на военную активность в регионе.По словам авторов Berliner Zeitung, Чёрное море с самого начала конфликта было ареной громких событий – от заключения и срыва "зерновой сделки" до применения морских беспилотников и ракет. В последние недели взаимные удары по кораблям, портам и инфраструктуре усилились, что привело к резкому скачку мировых цен на зерно. Именно это побудило Анкару выступить с новой мирной инициативой, полагают немецкие журналисты.Они ссылаются на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который считает, что ситуация в регионе перешла в "фазу жизни и смерти", а удары всё чаще затрагивают гражданские суда, в том числе под турецким флагом (Россия наносит удары только по военным объектам Украины, Ред.). Для Анкары, для которой Черное море является ключевой торговой и оборонной зоной, вопрос безопасности судоходства имеет критическое значение. Поэтому турецкий дипломат предложил конкретные, но пока не разглашаемые меры по деэскалации."Инициатива Анкары появилась в момент, когда риски для гражданских судов значительно выросли. Обе стороны обвиняют друг друга в создании угроз для торгового флота и морской инфраструктуры. Россия и Украина одновременно являются крупными экспортерами зерна. Поэтому длительное нарушение поставок может повлиять на мировое обеспечение продовольствием", — констатирует Berliner Zeitung.Идею ограниченного прекращения огня на море Украина поддержала, отмечает газета, ссылаясь на данные Reuters. Киев через третью сторону передал Москве предложение о взаимном прекращении ударов по объектам в регионе, передает Berliner Zeitung.Однако немецкое издание обращает внимание на двойственность этой инициативы."Украинская инициатива может преследовать сразу несколько целей. С одной стороны, речь идет о восстановлении максимально безопасных экспортных маршрутов. С другой — Киев может пытаться поставить Россию в политически неудобное положение. Если Кремль отвергнет прекращение огня, Украина сможет заявить, что сама была готова ограничить удары", — говорится в публикации.Но Москва, как отмечают авторы, негативно отреагировала на эти предложения. Они ссылаются на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором отвергаются любые "полумеры" Киева."Не видим каких-либо предпосылок к улучшению ситуации, а, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку", — процитировала немецкая газета слова Захаровой.По мнению Berliner Zeitung, позиция России объясняется тем, что пауза в Чёрном море позволит украинской армии восстановить силы и перегруппироваться, в то время как Кремль делает ставку на продолжение давления. Кроме того, Москва не видит перспектив для возобновления полноценной "зерновой сделки", назвав прежнюю договоренность односторонней и напомнив, что Россия вышла из неё в июле 2023 года из-за невыполнения условий, касавшихся российского экспорта, отмечает издание.В то же время Украина активно использует морской фактор в информационной войне, подчеркивается в публикации. Издание цитирует заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в котором он обвиняет Россию в попытках превратить Черное море из жизненно важной артерии между странами, рынками и людьми в "инструмент давления и запугивания".Поэтому для Анкары более реалистичным вариантом может стать новое, более ограниченное соглашение: не возвращение к прежней сделке, а взаимное воздержание от ударов по гражданским судам и, возможно, отдельным объектам морской инфраструктуры, советует Berliner Zeitung. Но его авторы всё же не уверены, что подобная инициатива может перерасти в полноценное прекращение огня.

https://ukraina.ru/20260804/ukrainskoe-zerno--oruzhie-vashingtona-evropa-proigryvaet-tsenovuyu-voynu-na-svom-pole-1082121772.html

https://ukraina.ru/20260818/piraty-oni-zhe-kapery-kak-evrosoyuz-razreshil-sebe-zakhvatyvat-rossiyskie-tankery-i-k-chemu-eto-privedt-1082554728.html

https://ukraina.ru/20260817/farkhad-ibragimov-turtsiya-zagovorila-o-peredache-oruzhiya-kievu-kogda-rossiya-stala-pobezhdat-na-chernom-1082568078.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, россия, украина, reuters, мария захарова, ес, оон