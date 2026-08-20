https://ukraina.ru/20260820/ankoridzh-zhivee-vsekh-zhivykh-tupik-ili-diplomaticheskaya-pobeda-1082645661.html

"Анкоридж" живее всех живых. Тупик или дипломатическая победа?

"Анкоридж" живее всех живых. Тупик или дипломатическая победа? - 20.08.2026 Украина.ру

"Анкоридж" живее всех живых. Тупик или дипломатическая победа?

Пятнадцатого августа 2025 года в Анкоридже, на Аляске, состоялась встреча президентов Путина и Трампа. Многим тогда казалось, что это пролог к предстоящим переговорам, которые всё-таки способны привести к мирным соглашениям по украинскому конфликту. Не так сталося, як гадалося

2026-08-20T10:29

2026-08-20T10:29

2026-08-20T10:29

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Пока что переговорный процесс находится в тупике. И вот ключевые выводы, сделанные через год большинством обозревателей, экспертов и комментаторов, сводятся к тому, что Анкоридж мёртв. Вместо слов о "духе Анкориджа" теперь звучат разговоры про "душок Анкориджа" и тому подобное.Я остаюсь сторонником принципиально иного взгляда на этот вопрос. Полагаю, что Анкоридж представляет собой отложенную во времени дипломатическую победу нашего президента, победу России, российской дипломатии и российской внешней политики. Никакой это не тупик и никакой не финал истории. В первую очередь надо разобраться, что вообще представляла собой эта встреча в Анкоридже. Если абстрагироваться от мнения, что, мол, Штаты нас в очередной раз кинули, а это, на мой взгляд, полная ерунда, надо понять одну простую ключевую вещь. Встреча была про формирование общего видения, общих понятий, если угодно, о том, как дальше жить Москве и Вашингтону друг с другом.Администрация Трампа имела и имеет принципиально иной взгляд на происходящее на Украине, нежели администрация Байдена. Сразу после избрания Трампа и даже ещё до его инаугурации начался активный диалог между Москвой и Вашингтоном. После инаугурации всё это перешло в более публичную и активную фазу. Потом был скандал в Овальном кабинете в конце февраля 2025 года с участием Зеленского. Затем растянувшийся на всю весну и часть лета дипломатический тяни-толкай вокруг того, как вообще смотреть на пути урегулирования украинского кризиса. И уже в июле, непосредственно перед встречей в Анкоридже, Трамп докатился до ультиматумов в адрес России, грозил какими-то сумасшедшими, катастрофическими санкциями. И "Анкоридж" всё это нивелировал.В этом смысле уже тогда, непосредственно в моменте, это была абсолютно точно дипломатическая победа России. Прошёл год, а ничего принципиально не изменилось. И можно буквально по пунктам разобрать, из чего состояли эти самые, если не договорённости, то некий набор понятий, сформированный в Анкоридже, чтобы стало очевидно – всё проговоренное тогда и сейчас актуально. Те рельсы, по которым потенциально поедут Россия и Штаты в своих взаимоотношениях, были заложены именно в Анкоридже. Нас может сильно смущать скорость движения по этим рельсам. Но весь этот большущий корпус предварительных договорённостей, подчёркиваю, не зафиксированных на бумаге, тормозится одним простым обстоятельством. Есть нерешённый украинский кризис.Всё происходит не так, как хотелось бы. Штаты не оказали должного давления на Киев для того, чтобы всё пошло по треку, ведущему к мирным соглашениям. Соответственно, тормозятся и все остальные вопросы, включая экономическое и технологическое сотрудничество и полноценное восстановление дипломатических отношений. Причём вполне себе осознанно тормозятся в том числе и российской стороной, потому что главный спрос именно с Трампа, и именно за украинский кризис. Но всё это совершенно не означает, что у Трампа поменялось отношение к самим принципам решения украинского кризиса. Вот то понимание, как украинский кризис может и должен быть решён, которое возникло между Путиным и Трампом, не изменилось. В этом смысле "дух Анкориджа2 никуда не делся.Первое и ключевое, что принёс с собой Анкоридж и что не изменилось на сегодняшний день, это отказ от прекращения огня как предварительного условия для переговоров. Метался в этом вопросе и Трамп. Но по факту сейчас и в Москве, и в Вашингтоне единое мнение: только всеобъемлющие мирные соглашения и только потом прекращение огня.Дальше. Украина уходит из оставшейся под её контролем части Донбасса. Уже даже официально фактически было подтверждено, что это являлось одной из ключевых договоренностей, одним из требований и частью тех компромиссов, о которых говорили и договаривались. И от Трампа мы отказа от этой формулы не слышали. Дальше история про Запорожскую и Херсонскую области с пониманием того, что в случае вывода украинских войск из Донбасса там всё могло остановиться по существующей линии разграничения. По факту, вероятно, именно так всё и было оговорено. Но поскольку первое ключевое требование не то что не выполняется, а Киевом даже особо не обсуждается, то и говорить обо всём остальном пока не приходится.И здесь мы тоже, вслед даже за Рубио, можем сказать, что условия-то поменялись. И вполне возможно, что новый этап переговоров, который гарантированно пройдёт уже на более плохих для Киева условиях, состоится без всякого обсуждения вероятности остановки в Херсонской и Запорожской областях по нынешней линии разграничения. А могут возникнуть вопросы по Днепропетровской, Харьковской, Сумской, а может быть, и Черниговской, и Полтавской областях. То есть в этом смысле никакого ухудшения позиций России по сравнению с тем, что, вероятно, было оговорено в Анкоридже, не произошло. Произошло только ухудшение переговорных позиций для Киева. То же самое касается гипотетического возвращения каких-то территорий в Харьковской и Сумской областях, о котором тогда писали медиа. Ничего этого уже не будет. Идём дальше. США признают Крым российским де-юре. В американских медиа это появлялось в качестве инсайдов. И, вероятно, такое признание действительно являлось частью обсуждавшейся конструкции. Но это, естественно, только после общего урегулирования. Отдельный вопрос - санкции против России. Соединённые Штаты, вероятно, гарантировали поэтапную отмену санкций, по крайней мере американских. Тем более большая их часть вводилась еще из-за Крыма. Но, поскольку не движется сам вопрос политического урегулирования украинского кризиса, не движется и вопрос снятия санкций.Вопрос невступления Украины в НАТО. Здесь вообще всё очевидно. Даже украинцы практически перестали всерьёз говорить о перспективе вступления в Альянс. Фактически речь идёт о нейтральном, внеблоковом статусе Украины. То есть Белый дом в этом вопросе по-прежнему смотрит на ситуацию примерно так же, как и Россия. Украина, точнее то, что останется от Украины по итогам СВО, должна быть нейтральной и внеблоковой.То же самое и по запрету на размещение западных войск на Украине. Трамп за прошедший год ни разу не сказал ничего, что прямо противоречило бы этой логике. Так же как и в оговоренном вопросе гарантий безопасности для Украины. РФ неоднократно заявляла о том, что Украина, конечно же, должна получить гарантии безопасности, как, собственно, должна получить их и Россия. Соединённые Штаты тоже неоднократно высказывались по этому поводу, и принципиально их позиция не поменялась. И да, США участвуют в системе этих гарантий. И здесь опять никаких принципиальных изменений по сравнению со встречей в Анкоридже не произошло.Следующий принципиальный момент — ограничение численности украинской армии и её вооружений. В плане Трампа, опубликованном ещё в конце 2025 года, присутствовало это самое сокращение численности ВСУ. И если и когда начнутся новые переговоры, а они так или иначе будут, этот вопрос снова станет актуальным.Дальше, большой гуманитарный блок. Показательная история: при всех продолжающихся гонениях на православных на бытовом уровне, юридические процессы, которые могли привести к фактической ликвидации Украинской православной церкви Московского патриархата, были остановлены. Причём остановлены вполне конкретно под давлением Соединённых Штатов. И это тоже прямое следствие той встречи президентов России и США.Так же тогда много раз заявлялось, что США и Россия начинают нормализацию отношений независимо от Украины. И это происходило и продолжает происходить, пусть и куда медленнее, чем ожидалось. Огромное количество встреч того же спецпредставителя президента Путина Кирилла Дмитриева с американцами, постоянные контакты по дипломатической линии, которые не прекращаются. То есть в этом смысле нормализация совершенно точно идёт. И никаких принципиальных изменений по сравнению с Анкориджем здесь тоже не произошло. А еще был большой объем обсуждаемых проектов в Арктике, в энергетике и в сфере добычи полезных ископаемых. Много идей об инфраструктурном и технологическом сотрудничестве. Но и здесь препятствием является заноза украинского кризиса.Отдельная тема - вопросы стратегической стабильности и безопасности. И они тормозятся потому, что есть проблема в конфигурации будущих договорённостей. Россия хотела бы включить в новое соглашение по безопасности европейские столицы. Соединённые Штаты хотят включить Пекин. А Китай упирается и участвовать не хочет. А вопросы европейской безопасности и украинской евроинтеграции будут решаться после СВО, и у Москвы и Вашингтона тоже тут есть консенсус.Теперь главный вопрос - а что, собственно, умерло из всех этих договоренностей за год? Да, Соединённые Штаты не выполнили определённые свои обещания, но они от них и не отказались. Да, есть отдельные направления, где мы наблюдали недружественные действия со стороны Соединённых Штатов. Из действительно новых недружественных шагов можно выделить американские санкции против отдельных крупнейших российских нефтегазовых компаний и закрытие Starlink для России. Вот, собственно, и всё. Можно ли на основании этого говорить о смерти Анкориджа? Нет, конечно же. Всё, о чём в Анкоридже, вероятно, договорились или по крайней мере достигли взаимопонимания, сохраняет свою актуальность.Так что Анкоридж живее всех живых.

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россия, украина, сша, мнения, аляска, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский