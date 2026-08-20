Офис Зеленского отреагировал на требования Федорова провести выборы - 20.08.2026 Украина.ру
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Офис Зеленского отреагировал на требования Федорова провести выборы
Офис Зеленского отреагировал на требования Федорова провести выборы - 20.08.2026 Украина.ру
Офис Зеленского отреагировал на требования Федорова провести выборы
Советник Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию Repubblica прокомментировал недавнее резонансное заявление бывшего руководителя оборонного ведомства Михаила Федорова по поводу необходимости организации выборов на Украине
2026-08-20T11:42
2026-08-20T11:42
новости
украина
киев
владимир зеленский
михаил подоляк
офис президента
украина.ру
михаил федоров
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"Любой участник политического процесса имеет право делать заявления, не только Федоров. Но препятствия для избирательной кампании усилились... гарантировать безопасность выборов невозможно. И юридический запрет по-прежнему действует", — констатировал он.По мнению Подоляка, электоральный процесс в перспективе должен дать возможность накопившимся в украинском обществе претензиям к властной вертикали получить свое легальное выражение. Однако в нынешних реалиях, как подчеркнул представитель Офиса президента, никаких условий для запуска подобных процедур на Украине не существует.Владимир Зеленский отправил главу министерства обороны в отставку 14 июля. С этого момента сторонники уволенного чиновника проводят регулярные митинги и пикеты, требуя восстановить его на прежнем посту. Сам же бывший министр 18 августа открыто призвал к проведению всеобщих выборов в стране.Британская газета Telegraph отмечает, что требование Федорова провести выборы сильно бьет по позициям Зеленского и ставит под сомнение законность его власти. К тому же такие открытые споры внутри Украины помогают тем американским политикам, которые требуют прекратить давать Киеву деньги и оружие. В свою очередь американская газета Politico пишет, что это выступление экс-министра стало самым мощным вызовом для Зеленского внутри страны с начала конфликта. Журналисты подчеркивают, что Федоров специально заговорил на самые больные для власти темы — о системной коррупции и о том, что окружение президента принимает все важные решения тайно.Подробнее - в материале Фёдоров призвал снести Зеленского: пока по-хорошему на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, офис президента, украина.ру, михаил федоров
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Офис президента, Украина.ру, Михаил Федоров

Офис Зеленского отреагировал на требования Федорова провести выборы

11:42 20.08.2026
 
© commons.wikimedia.org / Office of the President of UkraineМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© commons.wikimedia.org / Office of the President of Ukraine
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Советник Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию Repubblica прокомментировал недавнее резонансное заявление бывшего руководителя оборонного ведомства Михаила Федорова по поводу необходимости организации выборов на Украине
"Любой участник политического процесса имеет право делать заявления, не только Федоров. Но препятствия для избирательной кампании усилились... гарантировать безопасность выборов невозможно. И юридический запрет по-прежнему действует", — констатировал он.
По мнению Подоляка, электоральный процесс в перспективе должен дать возможность накопившимся в украинском обществе претензиям к властной вертикали получить свое легальное выражение. Однако в нынешних реалиях, как подчеркнул представитель Офиса президента, никаких условий для запуска подобных процедур на Украине не существует.
Владимир Зеленский отправил главу министерства обороны в отставку 14 июля. С этого момента сторонники уволенного чиновника проводят регулярные митинги и пикеты, требуя восстановить его на прежнем посту. Сам же бывший министр 18 августа открыто призвал к проведению всеобщих выборов в стране.
Британская газета Telegraph отмечает, что требование Федорова провести выборы сильно бьет по позициям Зеленского и ставит под сомнение законность его власти. К тому же такие открытые споры внутри Украины помогают тем американским политикам, которые требуют прекратить давать Киеву деньги и оружие.
В свою очередь американская газета Politico пишет, что это выступление экс-министра стало самым мощным вызовом для Зеленского внутри страны с начала конфликта. Журналисты подчеркивают, что Федоров специально заговорил на самые больные для власти темы — о системной коррупции и о том, что окружение президента принимает все важные решения тайно.
Подробнее - в материале Фёдоров призвал снести Зеленского: пока по-хорошему на сайте Украина.ру.
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