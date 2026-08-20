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Офис Зеленского отреагировал на требования Федорова провести выборы

Офис Зеленского отреагировал на требования Федорова провести выборы - 20.08.2026 Украина.ру

Офис Зеленского отреагировал на требования Федорова провести выборы

Советник Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию Repubblica прокомментировал недавнее резонансное заявление бывшего руководителя оборонного ведомства Михаила Федорова по поводу необходимости организации выборов на Украине

2026-08-20T11:42

2026-08-20T11:42

2026-08-20T11:42

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михаил федоров

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"Любой участник политического процесса имеет право делать заявления, не только Федоров. Но препятствия для избирательной кампании усилились... гарантировать безопасность выборов невозможно. И юридический запрет по-прежнему действует", — констатировал он.По мнению Подоляка, электоральный процесс в перспективе должен дать возможность накопившимся в украинском обществе претензиям к властной вертикали получить свое легальное выражение. Однако в нынешних реалиях, как подчеркнул представитель Офиса президента, никаких условий для запуска подобных процедур на Украине не существует.Владимир Зеленский отправил главу министерства обороны в отставку 14 июля. С этого момента сторонники уволенного чиновника проводят регулярные митинги и пикеты, требуя восстановить его на прежнем посту. Сам же бывший министр 18 августа открыто призвал к проведению всеобщих выборов в стране.Британская газета Telegraph отмечает, что требование Федорова провести выборы сильно бьет по позициям Зеленского и ставит под сомнение законность его власти. К тому же такие открытые споры внутри Украины помогают тем американским политикам, которые требуют прекратить давать Киеву деньги и оружие. В свою очередь американская газета Politico пишет, что это выступление экс-министра стало самым мощным вызовом для Зеленского внутри страны с начала конфликта. Журналисты подчеркивают, что Федоров специально заговорил на самые больные для власти темы — о системной коррупции и о том, что окружение президента принимает все важные решения тайно.Подробнее - в материале Фёдоров призвал снести Зеленского: пока по-хорошему на сайте Украина.ру.

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