Выступление Федорова о выборах ознаменовало начало его борьбы за власть — Bloomberg - 20.08.2026 Украина.ру
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Выступление Федорова о выборах ознаменовало начало его борьбы за власть — Bloomberg
Выступление Федорова о выборах ознаменовало начало его борьбы за власть — Bloomberg - 20.08.2026 Украина.ру
Выступление Федорова о выборах ознаменовало начало его борьбы за власть — Bloomberg
Видеообращение бывшего руководителя министерства обороны Украины Михаила Федорова, в котором он призвал к организации выборов в стране, фактически равносильно официальному старту его личной предвыборной гонки, считает агентство Bloomberg
2026-08-20T10:59
2026-08-20T11:19
новости
банковая
владимир зеленский
минобороны украины
украина.ру
михаил федоров
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В публикации напомнили, что увольнение чиновника спровоцировало волну уличных протестов. Выпущенное же вслед за этим видеообращение бывшего министра, по мнению авторов статьи, по сути является запуском полноценной президентской кампании Федорова.В свою очередь газета Politico отметила, что это обращение экс-министра стало самым серьезным вызовом для Зеленского внутри страны с начала конфликта. Издание подчеркивает, что Федоров открыто заговорил о коррупции и о том, что решения в окружении президента принимаются тайно.Подобные шаги звучат как прямой вызов Банковой. В условиях, когда Владимир Зеленский полностью заблокировал народное голосование из-за истекшего срока своих полномочий, открытый демарш отправленного в отставку главы ведомства окончательно оформляет его в качестве главного лидера внутренней оппозиции.Подробнее - в материале Фёдоров призвал снести Зеленского: пока по-хорошему на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, банковая, владимир зеленский, минобороны украины, украина.ру, михаил федоров
Новости, Банковая, Владимир Зеленский, Минобороны Украины, Украина.ру, Михаил Федоров

Выступление Федорова о выборах ознаменовало начало его борьбы за власть — Bloomberg

10:59 20.08.2026 (обновлено: 11:19 20.08.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / mykhailofedorov
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / mykhailofedorov
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Видеообращение бывшего руководителя министерства обороны Украины Михаила Федорова, в котором он призвал к организации выборов в стране, фактически равносильно официальному старту его личной предвыборной гонки, считает агентство Bloomberg
В публикации напомнили, что увольнение чиновника спровоцировало волну уличных протестов.
Выпущенное же вслед за этим видеообращение бывшего министра, по мнению авторов статьи, по сути является запуском полноценной президентской кампании Федорова.
В свою очередь газета Politico отметила, что это обращение экс-министра стало самым серьезным вызовом для Зеленского внутри страны с начала конфликта. Издание подчеркивает, что Федоров открыто заговорил о коррупции и о том, что решения в окружении президента принимаются тайно.
Подобные шаги звучат как прямой вызов Банковой. В условиях, когда Владимир Зеленский полностью заблокировал народное голосование из-за истекшего срока своих полномочий, открытый демарш отправленного в отставку главы ведомства окончательно оформляет его в качестве главного лидера внутренней оппозиции.
Подробнее - в материале Фёдоров призвал снести Зеленского: пока по-хорошему на сайте Украина.ру.
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НовостиБанковаяВладимир ЗеленскийМинобороны УкраиныУкраина.руМихаил Федоров
 
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