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Над Ростовской областью за ночь сбили порядка 90 БПЛА

Над Ростовской областью за ночь сбили порядка 90 БПЛА - 20.08.2026 Украина.ру

Над Ростовской областью за ночь сбили порядка 90 БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили в Ростовской области порядка 90 украинских БПЛА, информация о пострадавших не поступала, будет уточняться. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 20 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-20T07:40

2026-08-20T07:40

2026-08-20T07:42

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"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено порядка 90 БПЛА в шести районах", — написал Слюсарь.По данным губернатора, вражеские беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Верхнедонском районах области."Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — добавил губернатор.В течение ночи практически во всех районах Ростовской области объявлялась тревога по беспилотникам. Ближе к утру в регионе также объявлялась "авиационная, ракетная, бомбовая опасность".Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:40 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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