Над Ростовской областью за ночь сбили порядка 90 БПЛА - 20.08.2026 Украина.ру
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Над Ростовской областью за ночь сбили порядка 90 БПЛА
Над Ростовской областью за ночь сбили порядка 90 БПЛА - 20.08.2026 Украина.ру
Над Ростовской областью за ночь сбили порядка 90 БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили в Ростовской области порядка 90 украинских БПЛА, информация о пострадавших не поступала, будет уточняться. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 20 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-20T07:40
2026-08-20T07:42
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"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено порядка 90 БПЛА в шести районах", — написал Слюсарь.По данным губернатора, вражеские беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Верхнедонском районах области."Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — добавил губернатор.В течение ночи практически во всех районах Ростовской области объявлялась тревога по беспилотникам. Ближе к утру в регионе также объявлялась "авиационная, ракетная, бомбовая опасность".Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:40 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, ростовская область, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Ростовская область, ПВО, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, СВО, Спецоперация, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Над Ростовской областью за ночь сбили порядка 90 БПЛА

07:40 20.08.2026 (обновлено: 07:42 20.08.2026)
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО за ночь сбили в Ростовской области порядка 90 украинских БПЛА, информация о пострадавших не поступала, будет уточняться. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 20 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено порядка 90 БПЛА в шести районах", — написал Слюсарь.
По данным губернатора, вражеские беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Верхнедонском районах области.
"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — добавил губернатор.
В течение ночи практически во всех районах Ростовской области объявлялась тревога по беспилотникам. Ближе к утру в регионе также объявлялась "авиационная, ракетная, бомбовая опасность".
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:40 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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07:40Над Ростовской областью за ночь сбили порядка 90 БПЛА
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