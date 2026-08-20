https://ukraina.ru/20260820/ostatsya-tolko-bezhat-iz-kieva-eksperty-i-politiki-o-tom-chto-zhdt-ukrainu-1082622905.html

Остаётся только бежать из Киева: эксперты и политики о том, что ждёт Украину

Остаётся только бежать из Киева: эксперты и политики о том, что ждёт Украину - 20.08.2026 Украина.ру

Остаётся только бежать из Киева: эксперты и политики о том, что ждёт Украину

В украинском экспертном сообществе обсуждают, где подведут итог военного конфликта, где будет решена судьба Украины. Думают и о том, что будет с украинскими городами осенью и зимой, как спасаться людям – и возможно ли спастись

2026-08-20T05:04

2026-08-20T05:04

2026-08-20T05:04

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андрей золотарев

николай кучеренко

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Украина и мир входят в ещё более опасную фазу войны, перспективы остановки боевых действий пока нет, считает киевский философ Андрей Баумейстер. По его мнению, украинские политики должны принимать и реализовывать решения относительно защиты хотя бы гражданских объектов, но этого не делается.Вместо этого они доказывают Европе, что большинство украинцев готовы терпеть лишения и продолжать войну. Философ почеркнул, что "это часть героического эпоса, который придуман кем-то".В реальности всё выглядит далеко не так героически, но – "людей поощряют, подталкивают играть роль героев какой-то трагедии, причем эти люди не являются режиссерами и сценаристами".Украинские политики не просчитали последствий нанесения ударов вглубь России, ответ для Украины – куда более болезненный и разрушительный, российская армия бьёт баллистикой, а защитить военные объекты и людей нечем. Поздней осенью и зимой украинские города будут просто разрушаться, сказал Баумейстер.На Украине политики прогнозируют, что в ближайшие недели российская армия нанесёт серию ударов по ряду объектов в Киеве, при этом они акцентируют внимание на том факте, что средств защиты от баллистики фактически нет. Как передает CNN, расположенные под Киевом зенитно-ракетные комплексы Patriot не используются уже более двух месяцев – не хватает ракет-перехватчиков.Уже сейчас в украинской столице уничтожена четверть логистических площадей, поэтому неизбежно возникнут проблемы с продуктами в торговых центрах, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. По его словам, пока ничего катастрофического не произошло, голод украинцам еще не грозит, но, если массированные удары по складам будут продолжены, то придется переориентировать логистику – сбивать российские ракеты нечем.И даже когда у Киева были ракеты к комплексам Patriot, сбивали в лучшем случае половину, напомнил эксперт. По его мнению, этой осенью возможны новые удары по ТЭЦ, вероятность такого развития событий – "более 50%", разве что стороны заключат "воздушное перемирие" (но шансов на это почти нет).В общем, зимовать будет трудно."Это будет коммунальная катастрофа в чистом виде, повторение Алчевска – это как в 2006 году, только уже в гипермасштабах столицы или таких крупных городов, как Днепр (Днепропетровск – ред.) или Одесса", – сказал Золотарёв в эфире интернет-канала "ПолитЭксперт".Он пояснил, что украинская энергосистема имеет свои точки уязвимости – это подстанции. В условиях, когда большинство ГЭС и ТЭС повреждены, сглаживать пики потребления будет сложно, отключения неизбежны. И если "вынесут подстанции… которые ведут от АЭС к крупным городам-потребителям", то – отключения будут длительными.Золотарёв рассказал, что в Киеве работники жилищных контор уже составляют списки стариков и маломобильных жильцов на тот случай, если понадобится их эвакуировать, "поскольку без отопления и без электричества квартира превращается в склеп".Вообще-то за подготовку к зиме отвечает правительство, но, учитывая определенный дуализм власти на Украине – "одно правительство на Банковой или в СНБОУ, а другое на Грушевского" – людям самим надо готовиться к зимним испытаниям, не надеясь на государство.Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко (в 2007-2020 годах занимал пост министра ЖКХ Украины) тоже считает необходимым для каждого киевлянина подумать, что делать в случае обесточивания столицы.Он в эфире одного из каналов отметил, что количество российских ракетных атак увеличивается, а те, кто питает надежды "положить" российскую экономику ударами ВСУ по тылам, ошибаются – "они плохо историю учили".Депутат подчеркнул: если не будет "ракетного катаклизма", то Украина перезимует, но нет гарантий, что такого катаклизма удастся избежать. Так, прошлой зимой в результате ударов российской армии многие дома в украинской столице были фактически заморожены.Сети старые, при подаче воды после ремонтов они начали рваться. Тепло с ТЭЦ в конце концов подали, но оно по дороге потерялось – так было в Печерском и Голосеевском районах Киева, рассказал Кучеренко.По его словам, Зеленский в Европе рассказывает о катастрофической ситуации с украинскими ТЭЦ, рассказывает, что ни одной не осталось целой – и рассказывает правильно, рассчитывая получить от европейцев помощь. Тональность для Европы выбрана верно, но когда она через СМИ возвращается на Украину, то "она тут ложится на почву таких… не то, что панических, но усталости психологической, раздражённости, пессимизма".Начинаются разговоры о "зимнем Армагеддоне" и пр. Где тут правда, где ложь, где золотая середина, каждый должен решать сам. Но ситуация действительно очень серьёзная, и от власти все ждут если не команд, то хотя бы рекомендаций, что делать, считает депутат."Могу посоветовать каждому в голове держать какой-то вариант "Б", – сказал Кучеренко, добавив, что всем надо понимать – ценой отсутствия такого "запасного" варианта спасения может быть жизнь.По словам политика, на совещании в Совбезе Украины было решено все полномочия по обеспечению зимовки передать правительству. И "полуофициально" прозвучало, что приоритетом является защита Киева – по всей видимости, есть информация, что именно по столице будет нанесен основной удар.Какой именно – можно только догадываться. ВС РФ бьют по объектам, имеющим военное значение. Кстати, даже в украинских пабликах замечают, что после видимого ослабления работы украинской ПВО стало меньше прилетать мимо военных целей.Итог всей войны и судьба Украины будет решаться именно в Киеве, считает бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*.Он в беседе с журналистом Александром Шелестом** отметил: о том, что Киев – "мать городов русских, этого не забывает никто".Напомним, раньше бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин советовал киевлянам бежать из столицы. Но куда бежать – не уточнил.А мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев" сообщил, что из запланированного объёма работ по подготовке к отопительному сезону на данный момент выполнено 50%. Он признал, что городские власти готовятся к "очень тяжёлой зиме", главное задание – создать дублирующую систему теплоснабжение столицы.Однако эта система – одна из самых больших в Европе, подчеркнул Кличко. По его словам, строили её десятилетиями, поэтому за короткий срок коренным образом изменить систему невозможно.*Внесён в список экстремистов и террористов** Признан в РФ иноагентом;

https://ukraina.ru/20260818/ukraina-prevratitsya-v-vyzhzhennoe-pole-eksperty-i-politiki-o-perspektivakh-strany-1082556306.html

https://ukraina.ru/20260817/ukraine-voevat-esch-desyat-let-eksperty-i-politiki-o-voyne-i-mire-1082533322.html

https://ukraina.ru/20260813/osenyu-budet-katastrofa-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukrainy-1082423236.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, киев, европа, виталий кличко, вооруженные силы украины, cnn, верховная рада, андрей золотарев, николай кучеренко