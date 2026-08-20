Гибридная война и голосование в недружественных странах: до выборов в ГД месяц - 20.08.2026 Украина.ру
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Гибридная война и голосование в недружественных странах: до выборов в ГД месяц
Гибридная война и голосование в недружественных странах: до выборов в ГД месяц - 20.08.2026 Украина.ру
Гибридная война и голосование в недружественных странах: до выборов в ГД месяц
Выборы в Госдуму РФ придётся проводить в условиях развязанной Западом против России "гибридной войны", голосование будет организовано и в недружественных странах. Об этом со ссылкой на посла по особым поручениям, заместителя председателя Комиссии МИД России по выборам Максима Райдера утром 20 августа пишет РИА Новости
2026-08-20T08:25
2026-08-20T08:25
украина.ру
новости
россия
госдума
государственная дума рф
выборы
парламентские выборы
голосование
недружественные страны
мид рф
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По словам дипломата, современные технологии, включая ИИ, "серьезно расширили возможности создания различных информационных вбросов и манипулирования общественным мнением", что существенно усложнит добросовестное информирование избирателей."Выборы в сентябре вновь, как и во время президентской кампании 2024 года, придётся проводить в условиях продолжающейся русофобской истерии, по сути – "гибридной войны" Запада против России", — подчеркнул Райдер.Он также добавил, что граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму во всех государствах, с которыми у нашей страны установлены дипломатические отношения и где присутствуют российские загранучреждения."В этот раз в 152 странах образовано 312 избирательных участков, из них 62 в недружественных странах", — уточнил дипломат.При этом, самые большие сложности с организацией участковых избирательных комиссий возникли в недружественных странах, где за последние несколько лет было закрыто три десятка российских консульских учреждений. И откуда была осуществлена "беспрецедентная массовая высылка российских дипломатов".Голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, госдума, государственная дума рф, выборы, парламентские выборы, голосование, недружественные страны, мид рф, война, информационная война
Украина.ру, Новости, Россия, Госдума, Государственная дума РФ, выборы, парламентские выборы, голосование, недружественные страны, МИД РФ, война, информационная война

Гибридная война и голосование в недружественных странах: до выборов в ГД месяц

08:25 20.08.2026
 
© РИА Новости . Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкПредвыборная агитация в Новосибирске
Предвыборная агитация в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Ростислав Нетисов
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Выборы в Госдуму РФ придётся проводить в условиях развязанной Западом против России "гибридной войны", голосование будет организовано и в недружественных странах. Об этом со ссылкой на посла по особым поручениям, заместителя председателя Комиссии МИД России по выборам Максима Райдера утром 20 августа пишет РИА Новости
По словам дипломата, современные технологии, включая ИИ, "серьезно расширили возможности создания различных информационных вбросов и манипулирования общественным мнением", что существенно усложнит добросовестное информирование избирателей.
"Выборы в сентябре вновь, как и во время президентской кампании 2024 года, придётся проводить в условиях продолжающейся русофобской истерии, по сути – "гибридной войны" Запада против России", — подчеркнул Райдер.
Он также добавил, что граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму во всех государствах, с которыми у нашей страны установлены дипломатические отношения и где присутствуют российские загранучреждения.
"В этот раз в 152 странах образовано 312 избирательных участков, из них 62 в недружественных странах", — уточнил дипломат.
При этом, самые большие сложности с организацией участковых избирательных комиссий возникли в недружественных странах, где за последние несколько лет было закрыто три десятка российских консульских учреждений. И откуда была осуществлена "беспрецедентная массовая высылка российских дипломатов".
Голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.
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