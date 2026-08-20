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Гибридная война и голосование в недружественных странах: до выборов в ГД месяц

Гибридная война и голосование в недружественных странах: до выборов в ГД месяц - 20.08.2026 Украина.ру

Гибридная война и голосование в недружественных странах: до выборов в ГД месяц

Выборы в Госдуму РФ придётся проводить в условиях развязанной Западом против России "гибридной войны", голосование будет организовано и в недружественных странах. Об этом со ссылкой на посла по особым поручениям, заместителя председателя Комиссии МИД России по выборам Максима Райдера утром 20 августа пишет РИА Новости

2026-08-20T08:25

2026-08-20T08:25

2026-08-20T08:25

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По словам дипломата, современные технологии, включая ИИ, "серьезно расширили возможности создания различных информационных вбросов и манипулирования общественным мнением", что существенно усложнит добросовестное информирование избирателей."Выборы в сентябре вновь, как и во время президентской кампании 2024 года, придётся проводить в условиях продолжающейся русофобской истерии, по сути – "гибридной войны" Запада против России", — подчеркнул Райдер.Он также добавил, что граждане России смогут проголосовать на выборах в Госдуму во всех государствах, с которыми у нашей страны установлены дипломатические отношения и где присутствуют российские загранучреждения."В этот раз в 152 странах образовано 312 избирательных участков, из них 62 в недружественных странах", — уточнил дипломат.При этом, самые большие сложности с организацией участковых избирательных комиссий возникли в недружественных странах, где за последние несколько лет было закрыто три десятка российских консульских учреждений. И откуда была осуществлена "беспрецедентная массовая высылка российских дипломатов".Голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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