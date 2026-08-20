ГБР проводит массовые проверки в воинских частях ВСУ - 20.08.2026 Украина.ру
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ГБР проводит массовые проверки в воинских частях ВСУ
ГБР проводит массовые проверки в воинских частях ВСУ - 20.08.2026 Украина.ру
ГБР проводит массовые проверки в воинских частях ВСУ
ГБР проводит массовые проверки в воинских частях ВСУ на различные нарушения: "мертвые души", незаконные выплаты, использование военнослужащих в качестве бесплатной рабочей силы и коррупция. Об этом сообщает 20 августа телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на украинские СМИ
2026-08-20T12:15
2026-08-20T12:15
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Сообщается о проведении более 70 обысков в воинских частях Киевской, Черниговской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской и Житомирской областях.ГБР сообщила о проведении 20 августа масштабной операции "Справедливость для бойцов". Она осуществляется в тесном взаимодействии с Генштабом ВСУ и при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора."Ее цель-разоблачить военнослужащих, которые лишь формально находятся на службе, незаконно получают выплаты или фактически работают на частные интересы командиров. Отдельное внимание уделено случаям, когда подчиненных вместо выполнения военных обязанностей привлекают к строительным, хозяйственным и другим частным работам", - сообщило бюро.В рамках 21 уголовного производства запланировано 72 обыска с акцентом на выявление незаконного начисления и получения выплат. Девять расследований касаются коррупции."Эта операция является продолжением системной работы ГБР по наведению порядка в военной сфере", - отметили в ГБР. До этого ведомство провело операцию "Честный призыв", направленную на разоблачение коррупционных схем в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК, переименованные военкоматы). Тогда по итогам десятков обысков в разных регионах Украины разоблачили схемы уклонения от мобилизации, незаконного снятия военнообязанных с учета и получения взяток. Актуальное интервью: Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДРВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, житомирская область, гбр, вооруженные силы украины, украина, украина.ру, криминал, всу
Новости, Житомирская область, ГБР, Вооруженные силы Украины, Украина, Украина.ру, криминал, ВСУ

ГБР проводит массовые проверки в воинских частях ВСУ

12:15 20.08.2026
 
© Фото : ГБР УкраиныГБР поймала офицера ВСУ, подделывавшего документы и игравшего в казино
ГБР поймала офицера ВСУ, подделывавшего документы и игравшего в казино - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© Фото : ГБР Украины
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ГБР проводит массовые проверки в воинских частях ВСУ на различные нарушения: "мертвые души", незаконные выплаты, использование военнослужащих в качестве бесплатной рабочей силы и коррупция. Об этом сообщает 20 августа телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на украинские СМИ
Сообщается о проведении более 70 обысков в воинских частях Киевской, Черниговской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской и Житомирской областях.
ГБР сообщила о проведении 20 августа масштабной операции "Справедливость для бойцов". Она осуществляется в тесном взаимодействии с Генштабом ВСУ и при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.
"Ее цель-разоблачить военнослужащих, которые лишь формально находятся на службе, незаконно получают выплаты или фактически работают на частные интересы командиров. Отдельное внимание уделено случаям, когда подчиненных вместо выполнения военных обязанностей привлекают к строительным, хозяйственным и другим частным работам", - сообщило бюро.
В рамках 21 уголовного производства запланировано 72 обыска с акцентом на выявление незаконного начисления и получения выплат. Девять расследований касаются коррупции.
"Эта операция является продолжением системной работы ГБР по наведению порядка в военной сфере", - отметили в ГБР.
До этого ведомство провело операцию "Честный призыв", направленную на разоблачение коррупционных схем в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК, переименованные военкоматы). Тогда по итогам десятков обысков в разных регионах Украины разоблачили схемы уклонения от мобилизации, незаконного снятия военнообязанных с учета и получения взяток.
Актуальное интервью: Алексей Мухин: Украина и Запад терпят поражение, так как им противостоит союз России, Китая, Ирана и КНДР
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