Окопы подождут: Федоров спрятался от мобилизации в благотворительном фонде - 20.08.2026 Украина.ру
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Окопы подождут: Федоров спрятался от мобилизации в благотворительном фонде
Окопы подождут: Федоров спрятался от мобилизации в благотворительном фонде - 20.08.2026 Украина.ру
Окопы подождут: Федоров спрятался от мобилизации в благотворительном фонде
Бывший руководитель министерства обороны Украины Михаил Федоров обзавелся официальной бронью от призыва на военную службу всего через двое суток после своего увольнения с должности, сообщил в телеграм-канале 20 августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*
2026-08-20T11:54
2026-08-20T11:54
новости
россия
алексей гончаренко
минобороны украины
верховная рада
михаил федоров
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"Почему господин Федоров не подпишет контракты Федорова? Потому что он уже забронирован. Забронирован экс-министр обороны Михаил Федоров в благотворительном фонде "Восточная Европа". Бронь получил 18 июля", — написал украинский парламентарий.Помимо этого, народный депутат отдельно подчеркнул, что за все время, пока Федоров находился во главе оборонного ведомства страны, он так и не сумел довести до конца и выполнить широко анонсированную им реформу системы мобилизации.Примечательно, что сам Федоров активно продвигал законы об ужесточении мобилизационных мероприятий. Полноценную реформу призывной системы чиновник в итоге провалил, однако его ведомство запомнилось массовыми скандалами с силовым захватом людей на улицах сотрудниками территориальных центров комплектования (военкоматов).Подробнее о бывшем министре - в материале Фёдоров призвал снести Зеленского: пока по-хорошему на сайте Украина.ру.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, россия, алексей гончаренко, минобороны украины, верховная рада, михаил федоров
Новости, Россия, Алексей Гончаренко, Минобороны Украины, Верховная Рада, Михаил Федоров

Окопы подождут: Федоров спрятался от мобилизации в благотворительном фонде

11:54 20.08.2026
 
© commons.wikimedia.org / Web Summit министр обороны Украины Михаил Фёдоров
 министр обороны Украины Михаил Фёдоров - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© commons.wikimedia.org / Web Summit
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Бывший руководитель министерства обороны Украины Михаил Федоров обзавелся официальной бронью от призыва на военную службу всего через двое суток после своего увольнения с должности, сообщил в телеграм-канале 20 августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*
"Почему господин Федоров не подпишет контракты Федорова? Потому что он уже забронирован. Забронирован экс-министр обороны Михаил Федоров в благотворительном фонде "Восточная Европа". Бронь получил 18 июля", — написал украинский парламентарий.
Помимо этого, народный депутат отдельно подчеркнул, что за все время, пока Федоров находился во главе оборонного ведомства страны, он так и не сумел довести до конца и выполнить широко анонсированную им реформу системы мобилизации.
Примечательно, что сам Федоров активно продвигал законы об ужесточении мобилизационных мероприятий. Полноценную реформу призывной системы чиновник в итоге провалил, однако его ведомство запомнилось массовыми скандалами с силовым захватом людей на улицах сотрудниками территориальных центров комплектования (военкоматов).
Подробнее о бывшем министре - в материале Фёдоров призвал снести Зеленского: пока по-хорошему на сайте Украина.ру.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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