https://ukraina.ru/20260820/okopy-podozhdut-fedorov-spryatalsya-ot-mobilizatsii-v-blagotvoritelnom-fonde--1082648725.html

Окопы подождут: Федоров спрятался от мобилизации в благотворительном фонде

Окопы подождут: Федоров спрятался от мобилизации в благотворительном фонде - 20.08.2026 Украина.ру

Окопы подождут: Федоров спрятался от мобилизации в благотворительном фонде

Бывший руководитель министерства обороны Украины Михаил Федоров обзавелся официальной бронью от призыва на военную службу всего через двое суток после своего увольнения с должности, сообщил в телеграм-канале 20 августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*

2026-08-20T11:54

2026-08-20T11:54

2026-08-20T11:54

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минобороны украины

верховная рада

михаил федоров

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"Почему господин Федоров не подпишет контракты Федорова? Потому что он уже забронирован. Забронирован экс-министр обороны Михаил Федоров в благотворительном фонде "Восточная Европа". Бронь получил 18 июля", — написал украинский парламентарий.Помимо этого, народный депутат отдельно подчеркнул, что за все время, пока Федоров находился во главе оборонного ведомства страны, он так и не сумел довести до конца и выполнить широко анонсированную им реформу системы мобилизации.Примечательно, что сам Федоров активно продвигал законы об ужесточении мобилизационных мероприятий. Полноценную реформу призывной системы чиновник в итоге провалил, однако его ведомство запомнилось массовыми скандалами с силовым захватом людей на улицах сотрудниками территориальных центров комплектования (военкоматов).Подробнее о бывшем министре - в материале Фёдоров призвал снести Зеленского: пока по-хорошему на сайте Украина.ру.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, россия, алексей гончаренко, минобороны украины, верховная рада, михаил федоров