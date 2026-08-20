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Случайность или "методичка"? В сети обсуждают аварию певицы Поляковой после критики режима

Случайность или "методичка"? В сети обсуждают аварию певицы Поляковой после критики режима - 20.08.2026 Украина.ру

Случайность или "методичка"? В сети обсуждают аварию певицы Поляковой после критики режима

Украинская певица Ольга Полякова вместе со старшей дочерью попала в автомобильную аварию по дороге в Одессу после интервью, где назвала Украину концлагерем

2026-08-20T10:05

2026-08-20T10:05

2026-08-20T10:15

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В транспортное средство исполнительницы врезалась другая машина, в результате чего автомобиль знаменитости вылетел в кювет. По словам артистки, предполагаемым виновником аварии была девушка, находившаяся за рулем второго автомобиля, который внезапно начал совершать разворот прямо посреди проезжей части.Сама певица не пострадала, у дочери диагностирован перелом носа и повреждены зубы.Полякова также рассказала о неадекватном поведении очевидцев на месте происшествия — один из мужчин настойчиво пытался выбить мобильный телефон из ее рук во время съемки последствий столкновения.Авария произошла вскоре после откровенного интервью певицы, в котором она подвергла жесткой критике внутреннюю ситуацию в стране и действия сотрудников военкоматов. Артистка прямо заявила, что из-за атмосферы тотального страха и давления со стороны ТЦК современная Украина постепенно превращается в концлагерь, где люди боятся высказать собственное мнение, а общество превращается в "запуганных мышей".Эти заявления вызвали жесткую волну критики со стороны радикальной части общества, хотя многие пользователи соцсетей поддержали исполнительницу.Позже Полякова записала официальное видеообращение с извинениями, в котором назвала сравнение с концлагерем излишним и неуместным, но от своей критики в адрес методов принудительной мобилизации и запугивания граждан отказываться не стала.Внезапное ДТП сразу после таких резонансных заявлений спровоцировало лавину обсуждений и конспирологических версий в украинском сегменте интернета.В комментариях под новостями об аварии пользователи открыто усомнились в случайности произошедшего и начали проводить параллели с другими историческими автокатастрофами, в которых гибли известные украинские деятели, критиковавшие действующую власть.Так, в комментариях вспомнили лидера Народного руха Вячеслава Чорновола, главного оппонента тогдашней власти на президентских выборах, который погиб в 1999 году, когда его автомобиль на трассе врезался в внезапно разворачивавшийся посреди дороги КамАЗ. Сторонники Чорновола до сих пор убеждены, что авария была спланированной политической ликвидацией.Также комментаторы проводят прямые аналогии с гибелью музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) в 2015 году. Незадолго до смерти он публично и жестко критиковал правящие элиты за коррупцию, после чего его внедорожник на трассе столкнулся с молоковозом.Официально обе катастрофы признаны несчастными случаями, но в народе их считают расправой за излишнюю смелость.В обществе крепнет мнение, что публичная критика системы на Украине может приводить к опасным последствиям.Подробнее о словах артистки - в материале Украина превращается в концлагерь — певица Полякова на сайте Украина.ру.

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новости, одесса, украина, скрябин, вячеслав чорновол, украина.ру, оля полякова, критика, дтп