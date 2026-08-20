Гнилые продукты для ВСУ, миллионные "откаты" и апартаменты на Бали - ГБР разоблачило тыловика - 20.08.2026 Украина.ру
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Гнилые продукты для ВСУ, миллионные "откаты" и апартаменты на Бали - ГБР разоблачило тыловика
Гнилые продукты для ВСУ, миллионные "откаты" и апартаменты на Бали - ГБР разоблачило тыловика - 20.08.2026 Украина.ру
Гнилые продукты для ВСУ, миллионные "откаты" и апартаменты на Бали - ГБР разоблачило тыловика
Лишение свободы с конфискацией грозит украинскому офицеру, обворовавшему сослуживцев. Об этом 20 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-08-20T12:38
2026-08-20T12:40
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Завершено досудебное расследование масштабной криминальной схемы с поставкой продуктов для воинских частей в Днепропетровской области."Начальник продовольственной службы одной из частей, по данным следствия, получал миллионные откаты от поставщиков, а незаконные доходы тратил на недвижимость, автомобили и дорогие вещи", - заявили в ГБР.В суд направлен обвинительный акт в отношении него и его подчинённой.Как выяснили следователи, интендантом в документах указывался полный объем поставленных для ВСУ продуктов, однако фактически в воинские части поступала только часть товара. Списание происходило с участием "подконтрольных лиц"."При этом даже часть фактически поставляемой продукции не отвечала установленным требованиям, - отметили в ГБР. - Военным, в частности, подразделениям, выполнявшим боевые задания, поставляли испорченные овощи и фрукты. За то, чтобы принимать некачественные продукты и не предъявлять претензии поставщикам, начальник продовольственной службы получал наличные "откаты". Их размер достигал половины стоимости поставки".Так, установило следствие, за одну неделю коррумпированный тыловик получил коррупционный гешефт в размере свыше миллиона гривен. "Одной из самых дорогих покупок стали апартаменты на острове Бали, приобретенные в 2024 году за 190 тыс. долларов США. Кроме того, только в одном из брендовых магазинов Днепра (переименованного Днепропетровка, - прим. ред.) он потратил почти 2,5 млн. грн. на одежду", - рассказали в ГБР.Всего нажитого коррупционером следователи насчитали на 10 млн грн - более $222 тыс по нынешнему курсу в эквиваленте.Обыски позволили изъять у тыловика автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров на более 8 млн грн., а также долговые расписки на $120 тыс.Подчинённая начпрода оформляла документы, получала наличные деньги от поставщиков за списание некачественных продуктов и коррупционный гешефт руководителю.Начальнику продовольственной службы предъявлено шесть обвинений. Его арестовали и содержат на гауптвахте. Актуальное интервью: Дмитрий Выдрин: В войне будущего победят "москитные" армии, а тыл России уйдет под землюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, бали, вооруженные силы украины, украина, гбр, коррупция, всу, ситуация на украине, взятка, днепропетровская область
Новости, Бали, Вооруженные силы Украины, Украина, ГБР, коррупция, ВСУ, ситуация на Украине, взятка, Днепропетровская область

Гнилые продукты для ВСУ, миллионные "откаты" и апартаменты на Бали - ГБР разоблачило тыловика

12:38 20.08.2026 (обновлено: 12:40 20.08.2026)
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© Фото : ГБР Украины
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Лишение свободы с конфискацией грозит украинскому офицеру, обворовавшему сослуживцев. Об этом 20 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
Завершено досудебное расследование масштабной криминальной схемы с поставкой продуктов для воинских частей в Днепропетровской области.
"Начальник продовольственной службы одной из частей, по данным следствия, получал миллионные откаты от поставщиков, а незаконные доходы тратил на недвижимость, автомобили и дорогие вещи", - заявили в ГБР.
В суд направлен обвинительный акт в отношении него и его подчинённой.
Как выяснили следователи, интендантом в документах указывался полный объем поставленных для ВСУ продуктов, однако фактически в воинские части поступала только часть товара. Списание происходило с участием "подконтрольных лиц".
"При этом даже часть фактически поставляемой продукции не отвечала установленным требованиям, - отметили в ГБР. - Военным, в частности, подразделениям, выполнявшим боевые задания, поставляли испорченные овощи и фрукты. За то, чтобы принимать некачественные продукты и не предъявлять претензии поставщикам, начальник продовольственной службы получал наличные "откаты". Их размер достигал половины стоимости поставки".
Так, установило следствие, за одну неделю коррумпированный тыловик получил коррупционный гешефт в размере свыше миллиона гривен.
"Одной из самых дорогих покупок стали апартаменты на острове Бали, приобретенные в 2024 году за 190 тыс. долларов США. Кроме того, только в одном из брендовых магазинов Днепра (переименованного Днепропетровка, - прим. ред.) он потратил почти 2,5 млн. грн. на одежду", - рассказали в ГБР.
Всего нажитого коррупционером следователи насчитали на 10 млн грн - более $222 тыс по нынешнему курсу в эквиваленте.
Обыски позволили изъять у тыловика автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров на более 8 млн грн., а также долговые расписки на $120 тыс.
Подчинённая начпрода оформляла документы, получала наличные деньги от поставщиков за списание некачественных продуктов и коррупционный гешефт руководителю.
Начальнику продовольственной службы предъявлено шесть обвинений. Его арестовали и содержат на гауптвахте.
Актуальное интервью: Дмитрий Выдрин: В войне будущего победят "москитные" армии, а тыл России уйдет под землю
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