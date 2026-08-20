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Гнилые продукты для ВСУ, миллионные "откаты" и апартаменты на Бали - ГБР разоблачило тыловика

Гнилые продукты для ВСУ, миллионные "откаты" и апартаменты на Бали - ГБР разоблачило тыловика - 20.08.2026 Украина.ру

Гнилые продукты для ВСУ, миллионные "откаты" и апартаменты на Бали - ГБР разоблачило тыловика

Лишение свободы с конфискацией грозит украинскому офицеру, обворовавшему сослуживцев. Об этом 20 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-08-20T12:38

2026-08-20T12:38

2026-08-20T12:40

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Завершено досудебное расследование масштабной криминальной схемы с поставкой продуктов для воинских частей в Днепропетровской области."Начальник продовольственной службы одной из частей, по данным следствия, получал миллионные откаты от поставщиков, а незаконные доходы тратил на недвижимость, автомобили и дорогие вещи", - заявили в ГБР.В суд направлен обвинительный акт в отношении него и его подчинённой.Как выяснили следователи, интендантом в документах указывался полный объем поставленных для ВСУ продуктов, однако фактически в воинские части поступала только часть товара. Списание происходило с участием "подконтрольных лиц"."При этом даже часть фактически поставляемой продукции не отвечала установленным требованиям, - отметили в ГБР. - Военным, в частности, подразделениям, выполнявшим боевые задания, поставляли испорченные овощи и фрукты. За то, чтобы принимать некачественные продукты и не предъявлять претензии поставщикам, начальник продовольственной службы получал наличные "откаты". Их размер достигал половины стоимости поставки".Так, установило следствие, за одну неделю коррумпированный тыловик получил коррупционный гешефт в размере свыше миллиона гривен. "Одной из самых дорогих покупок стали апартаменты на острове Бали, приобретенные в 2024 году за 190 тыс. долларов США. Кроме того, только в одном из брендовых магазинов Днепра (переименованного Днепропетровка, - прим. ред.) он потратил почти 2,5 млн. грн. на одежду", - рассказали в ГБР.Всего нажитого коррупционером следователи насчитали на 10 млн грн - более $222 тыс по нынешнему курсу в эквиваленте.Обыски позволили изъять у тыловика автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров на более 8 млн грн., а также долговые расписки на $120 тыс.Подчинённая начпрода оформляла документы, получала наличные деньги от поставщиков за списание некачественных продуктов и коррупционный гешефт руководителю.Начальнику продовольственной службы предъявлено шесть обвинений. Его арестовали и содержат на гауптвахте. Актуальное интервью: Дмитрий Выдрин: В войне будущего победят "москитные" армии, а тыл России уйдет под землюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, бали, вооруженные силы украины, украина, гбр, коррупция, всу, ситуация на украине, взятка, днепропетровская область