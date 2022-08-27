"Целенаправленно разрушали": экс-премьер Украины о высокоразвитых предприятиях страны - 27.08.2022 Украина.ру
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"Целенаправленно разрушали": экс-премьер Украины о высокоразвитых предприятиях страны
"Целенаправленно разрушали": экс-премьер Украины о высокоразвитых предприятиях страны - 27.08.2022 Украина.ру
"Целенаправленно разрушали": экс-премьер Украины о высокоразвитых предприятиях страны
После 2014 года власти Украины целенаправленно разрушали высокоэффективных и технологичные предприятия страны. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
2022-08-27T07:37
2022-08-27T07:37
новости
николай азаров
мотор сич
впк
промышленность
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Он напомнил, что "Мотор Сич", КБ "Луч" и КБ "Прогресс", ныне находящиеся в упадке, были предприятиями мирового уровня.По мнению Азарова, такая политика связана с тем, что Запад, понимая, что потеряет влияние на Украину, решил оставить её без промышленного потенциала.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20211229/1032983767.html
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новости, николай азаров, мотор сич, впк, промышленность
Новости, Николай Азаров, мотор сич, ВПК, Промышленность

"Целенаправленно разрушали": экс-премьер Украины о высокоразвитых предприятиях страны

07:37 27.08.2022
 
© Вячеслав Богуслаев/glavcom.uaМотор Сич
Мотор Сич
© Вячеслав Богуслаев/glavcom.ua
Читать в
После 2014 года власти Украины целенаправленно разрушали высокоэффективных и технологичные предприятия страны. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
Он напомнил, что "Мотор Сич", КБ "Луч" и КБ "Прогресс", ныне находящиеся в упадке, были предприятиями мирового уровня.
Skyrizon Мотор Сич Китай Украина
29 декабря 2021, 07:45
«Не просто США с Украиной». Охрименко о том, кто на самом деле «кинул» Китай в вопросе «Мотор Сичи»Украина в вопросе национализации «Мотор Сичи» не могла обойтись с китайскими инвесторами помягче, чтобы это не выглядело как откровенный обман, поскольку в этом вопросе у Киева было слишком много амбиций. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру
По мнению Азарова, такая политика связана с тем, что Запад, понимая, что потеряет влияние на Украину, решил оставить её без промышленного потенциала.

Целенаправленно разрушали ВПК. Ты вроде воюешь всей страной, а разрушаешь при этом свой ВПК. … Они пошли на сознательное их разрушение

Николай Азаров
Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиНиколай Азаровмотор сичВПКПромышленность
 
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