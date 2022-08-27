"Целенаправленно разрушали": экс-премьер Украины о высокоразвитых предприятиях страны

«Не просто США с Украиной». Охрименко о том, кто на самом деле «кинул» Китай в вопросе «Мотор Сичи»

Украина в вопросе национализации «Мотор Сичи» не могла обойтись с китайскими инвесторами помягче, чтобы это не выглядело как откровенный обман, поскольку в этом вопросе у Киева было слишком много амбиций. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру