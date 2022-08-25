https://ukraina.ru/20220825/1038084859.html

Николай Азаров о работе западных спецслужб и зачем в Украине убивают местных руководителей

Николай Азаров о работе западных спецслужб и зачем в Украине убивают местных руководителей - 25.08.2022 Украина.ру

Николай Азаров о работе западных спецслужб и зачем в Украине убивают местных руководителей

Украина.ру, 25.08.2022

2022-08-25T14:43

2022-08-25T14:43

2022-08-25T14:43

николай азаров

интервью

украина

украина-ес

западная украина

вооруженные силы украины

украинцы

украинский язык

россия

сво

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Украинские спецслужбы объявили террор в отношении мирного населения освобожденных от ВСУ территорий, убивают административных руководителей. Что происходит на освобожденных территориях и как строить жизнь на новых территориях рассказал экс премьер-министр Украины Николай Азаров. в большом интервью Украина.ру.— Николай Янович, на освобожденных территориях украинские диверсанты осуществляют теракты. На Владимира Сальдо было покушение, на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту так же было покушение, в замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура стреляли из пистолета и автомата – убили. В среду, 24 августа, стало известно, что в результате подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Что происходит? Почему украинский режим обрушился на тех, кто организует мирную жизнь граждан? Что вы думаете по этому поводу?— Этот режим формировался 8 лет под плотным надзором и контролем английских и американских спецслужб, и поставил он перед собой целью устранить абсолютно всех неугодных. Эти репрессии, которые режим обрушил на политиков, привели к тому, что часть политиков убита, часть была вынуждена уехать, часть в тюрьму посадили, часть исчезла, никаких сведений о них нет.То есть, система страха и запугивания – главная составляющая политики этого режима. Это не события после начала СВО, они и до этого устраняли своих противников, или даже не противников, но и просто инакомыслящих, журналистов.Взрывали, устраивали самоубийство, вот Михаил Чечетов, один из лидеров "Партии Регионов" из окна выпрыгнул, разбился на смерть. Его выбросили или просто поставили в такие условия.Бывшая председатель Фонда госимущества Самсоненко-Семенюк сумела из охотничьего ружья застрелиться. Ну представьте женщину, которая вот сможет так… Каким образом?— Это даже физически не просто представить…— Она застрелилась... Сальдо вот съел там грибов каких-то и отравился. Ну то есть, методы разные, рецепты осуществления терактов разные. Ну так и они и во времена бандеровские тоже были разные, кого-то убили топором, кого-то выстрелом в затылок убили, других зарезали или подорвали.Ничего нового в этом мире не происходит. И то, что они творят на территориях, которые выпали из-под их контроля, ничем не отличается от того, что они же творят на своих территориях. Те же убийства и так далее. Запугать население хотят и держать его в страхе.Я бы этот режим охарактеризовал тремя словами – обман, насилие и коррупция. Исключительно коррумпированный режим, держащийся на обмане. Послушайте, что они там говорят! Это же вообще, можно подумать, что находишься в каком-то ином мире. А украинцы, лишенные всех СМИ, получают информацию только из их каналов.Потому что как только ты входишь в интернет, находишь какой-то сайт, который СБУ трактует как пророссийский, уже твоя жизнь ничем не гарантирована. Тебя могут избить, убить, дело завести, квартиру поджечь, ограбить. Я ничего не придумываю, это то, что происходит на Украине реально.— Кроме физического террора организован и моральный. В одном из населенных пунктов Запорожской области по селу развесили фото замглавы администрации с надписью "смерть зрадныкам и колаборантам". Свое имя и место жительства человек попросил редакцию не называть из соображений безопасности. Но неужели украинцы не понимают, что эти люди помогают им выживать в тяжелейших условиях военных действий?— Не сбрасывайте со счетов то, каким образом специальными технологиями управляют психологией масс. Это же известно всем. Почитайте источники и поймете, что вот Германию, культурную нацию, оболванили настолько, что они абсолютно нормально воспринимали расправу над евреями, над инакомыслящими, сжигали книги.Действует это точно так же. То есть надеяться, что кто-то будет с цветами встречать или аплодировать тем, кто для них работает… на это понадобятся годы. Годы на то, чтобы произвести реальную перекодировку сознания.Я приведу простой пример. При нашем правительстве (2010-2014 г.г. - Ред.) цена доллара была 8 гривен, сейчас 41, газ стоил копейки – 70 копеек за кубометр, сейчас это 15 гривен. То есть реальная покупательная способность населения упала в разы. Люди нищие.И что вы думаете? Они считают, что наше правительство работало на Украину? Нет, им вдолбили в голову мысль, что [тогда] москали захватили власть в Украине и так далее. Казалось бы, ну это же психология сумасшедшего дома. Хлеб "Паляница" стоил гривну и 58 копеек, сейчас более 30 гривен. Нормально? Им кажется, что нормально. Поэтому, удивляться не надо. Украинское общество, где существует тотальное зомбирование. Причем, для этого есть объективные условия.Например, проведение спецоперации трактуется, как оккупация. Ну-ка расскажите мне, простому гражданину, как он должен соображать. Он 8 лет жил в понятиях, что "Россия и москали – вороги", и что они пришли на его землю. И расскажите, как ему это сознание переделать?Поэтому нужно мощное украинское освободительное движение. Украинцы должны освобождать Украину. Ну, сами они не смогут, в условиях фашистского режима. Естественно, это вместе с союзниками.— То есть, у украинцев должно быть понимание того, что происходит, чтобы перейти к действиям.— Да, вот пример освобождения гитлеровской Германии от нацизма очень показателен. Среди многомиллионного высококультурного населения не нашлось политических сил, которые были бы способны сами освободиться от режима. На что они были способны? Попытка устранить Гитлера. Подложить бомбу. Был там Штауффенберг, пытался взорвать его, подложил бомбу.— То есть всегда важно работать с идеологической составляющей, не только с лидером.— Народ управляем, как известно. Он сам не вырабатывает ни концепции, ни идеологии, ни планов какого-то освобождения своего. У народа должны быть лидеры, чтобы к ним было доверие, чтобы они могли убеждать, рассказывать, показывать. Если этого нет - надеяться, что будут без этого встречать с цветами, не нужно. Этого не будет.— Понятно, однако вернемся к терактам. Ясно, что в принципе диверсантов найти сложно, но работа идет. Что еще можно и нужно сделать для безопасности сотрудников военно-гражданских администраций?- Это же благодарная почва для работы вражеской агентуры и так далее. Здесь не должно быть никакой расхлябанности. Делать надо то же, что делал Советский Союз в ходе войны с Германией, когда были созданы всякие "Смершы", контрразведки, агентура. Известно, что делать, другого никто ничего не придумал. Если это территория, где было население одурманено на протяжении восьми лет, то как иначе?— То есть это находить и судить, сажать или по условиям военного времени расстрел за самые жесткие теракты?- Дело вовсе не в жестокости наказания, а в его неотвратимости. В годы освобождения от бандеровских бандитов, 1945-1949 год – там вводились достаточно жесткие меры, вплоть до выселения. Власти должны принимать меры адекватно ситуации.Должна быть законность, безусловно. Люди должны знать, какие меры и за что. Было 16 октября в 1941 году в Москве введено осадное положение, согласно постановлению ГКО. Например, паникеров, трусов, диверсантов расстреливали на месте. В такой ситуации, когда немцы в 10 километрах от Москвы, это, наверное, было оправдано. В других условиях должна действовать законная процедура.Но они должны быть. Иначе, мы будем постоянно с этим сталкиваться. Кого убьют, кого подожгут, взорвут. То есть, надо понимать, что те люди, которые взяли на себя ответственность и рискуют, они в очень трудном положении.— Самое важное на освобожденных территориях, несмотря на риски, обеспечить функционирование административных органов власти, социальных объектов, школ, детсадов. больниц. Какие первостепенные задачи стоят перед подвергающимися опасности администраторами? Что по вашему мнению может быть наиболее сложным в их деятельности? А что они могут решить быстро и безболезненно?— Самое главное для этих районов, где прекращена подача воды, это обеспечение необходимых населению потребностей. Это вода, отопление, электроэнергия. У нас не Африка, у нас через какое-то время наступит осенне-зимний период, вот на этом администрации должны сосредоточится. Это очень сложная задача.Донбасс - Донецк, Луганск и области. Это зоны были чрезвычайно трудные с точки зрения обеспечения водоснабжения, там они все практически подработаны шахтами, нет источников, водоносные горизонты разрушены. Не случайно были построены канал Северский Донец - Донбасс и Карловское водохранилище.Я не случайно обращаю внимание на это. Представьте, когда такие многотысячные населенные пункты, как Донецк, Макеевка, Горловка лишены воды, на 15 этаже живут люди, нужна вода и для хозяйственных нужд, и для бойлеров, туалетов, техническая вода, помимо питьевой. Это первостепенные задачи, дальше уже все остальное. Школы, больницы, транспортное сообщение - это тоже важно, но сначала нужно, чтобы жизненно необходимые вещи были решены, особенно в преддверии зимы.Мы имеем дело с варварами. Неужели Зеленский не знает, что целенаправленно разрушили систему подачи воды в Донбасс?— Конечно знает.— Более того, скорее всего по его команде это делалось. Я не представляю, каким надо быть отморозком, чтобы такое решение на себя взять.— Это, как и с Крымом было. Крымчанам было неприятно, но потихоньку справились.— Если бы в свое время не приняли решения оснастить дизель-генераторами все больницы, морги и прочие предприятия, справиться было бы очень трудно. Речь шла о десятках тысяч таких генераторов. Но, вот они в свое время оказались очень полезны и необходимы.Но этих отморозков [украинскую власть] это абсолютно не беспокоит. Вот они сейчас говорят, что температура зимой не будет превышать в домах 16 градусов, а будет в районе 12-14. Можете себе представить? Больные люди, холод, зима, 13 градусов! Но они на это идут сознательно.— Можно ли сравнить принципы управления городами и селами в части организации системы в Украине и в РФ? В чем есть разница, а в чем общее?— Я не большой специалист в области систем управления, поэтому я не буду сравнивать. Система управления с приходом Порошенко была разрушена. На первое место ставились не квалификация или порядочность, а личная преданность или участие в различных схемах. Это было первым этапом разрушения системы управления страной. По всей ветви начали встраиваться кадры типа Симарчука. Это кошелек Порошенко, его доверенное лицо.— Авакова в Харьков отправили, тоже не управленец.— Да, бандит бывший он, конечно не управленец. А Данилов какой управленец? Был в молодые годы подручным луганского авторитета, потом стал секретарем Совета Безопасности.Какая бы система управления ни была, если в каждом звене стоят высококвалифицированные люди, любые дефекты будут устраняться за счет высокого качества самих управленцев. Но этого [при нынешней власти] не было.Второй момент. На первое место при Порошенко вышел принцип – принести чемодан с деньгами. Не то, как работает твоя отрасль, а то, как ты будешь обеспечивать администрацию президента кэшем. Сначала Порошенко, а потом Зеленского.— То есть, это всё перешло к Зеленскому?— Конечно! Откуда появились "чефиры" и прочее. Куда без того? Все встали на потоки, выстроенные Порошенко. Если у тебя на первом месте не задача водоснабжения, а надо принести чемодан с деньгами, вся система и разрушается.Следующее. Сама система административного управления была перестроена. Районы были укрупнены. Были вот какие-то дураки советские, а потом пришли гениальные люди украинские. Я иронизирую.Было двадцать районов, а стало пять, например. Это что значит? Было двадцать районных больниц, а стало пять. Бабушка ездила за 5 километров в больницу, а стала за 40 или 50 километров. Была прокуратура своя на каждый небольшой район, а теперь одна на большой район.Это же все формировалось в свое время исходя из численности и производительных сил, особенностей социального состава населения. Сейчас там вот Запорожский регион миллионный, а рядом район там тридцать тысяч. И так далее. Они для чего это делали – чтобы тасовать кадры, чтобы иметь основание убрать каких-то людей. Следующее - люстрация. Раз работал при Януковиче – иди вон. Ну, правда, для себя они нарушали это. Порошенко тоже работал, и ни кем-то там, а министром. На это они закрыли глаза. Ну Зеленский никем не работал по причине своей профнепригодности.Если вот эти принципы, когда стоят на первом месте - профессионализм и реализация определённых задач, грамотно выстроенная система управления, такая система работает. Если эти принципы нарушены, тогда такая система не работает.— Но как это определить, что работает хорошо на местном уровне, а что плохо. Тут же все субъективно— Ну вот смотрите. Если я приезжаю в город какой-то в Украине, иду в районную или обладминистрацию, читаю все справки, что как работает, доходы, расходы и так далее, все прочитал. И вот иду в здание администрацию, вижу обшарпанный фасад здания, с трудом закрывающиеся двери, ущербная лестница. Я задаю себе вопрос, если это каждый день видит губернатор, и он не может устранить то, что он видит каждый день, как он устранит то, что в его губернии или области требует внимания?У меня был в молодости такой случай. Я приехал на одну из шахт по долгу службы. И там у руководителя были двойные двери, там предбанник. И вот в нем на боковой стенке торчал гвоздь, то ли забыли выдернуть, то ли еще что, но я чуть пиджак не разорвал. Ну и захожу, спрашиваю директора, чего торчит гвоздь. А он говорит: "А чего он там торчит, я знаю что ли…я бочком ухожу".Ну вот и всё, вот и приехали. Если он не может в своем здании гвоздь выдернуть… А есть вещи гораздо более серьезные. Я никогда не делал показательных поездок в больницы, я знал, что, если я объявлю о поездке, ее вычистят, покрасят, пыль в глаза пустят. Я заходил просто, смотрел что происходит своими глазами. Если все хорошо, значит спасибо, молодец, если же плоховато – надо принимать кадровые решения.— Как вы оцениваете процент поддержки России в Украине? Много ли там убежденных нацистов и нейтрально настроенных людей?— Убежденных нацистов единицы, вы что думаете в гитлеровской Германии гестапо или СС 99% населения было? Конечно нет, но дело в том, что у них в руках власть, оружие, СМИ. Они создают такую атмосферу, при которой даже у тех, кто в душе за Россию, будут другие взгляды, они просто побоятся их высказывать, придержу язык за зубами.— Почему?— Ну как почему? Убьют, да и всё. Если ты боишься, если атмосфера доносительства развита, если ты можешь на соседа или коллегу настучать, его заберут, в лучшем случае изобьют, в худшем случае – убьют. Это же стало нормой жизни. Поэтому не спрашивайте, почему.Донбасс, юго-восток всегда был с нормальными взглядами, но очень многое произошло, например, в Херсоне, Одессе, Харькове, Николаеве, там много наехало, так сказать, из других регионов.В результате в Харькове происходит то, чего никогда не могло произойти. Снесли памятник Жукову. Когда такое возможно было? В Херсоне много приехало татар из Крыма, которые представляли радикальное движение Джемилева. Западная Украина однозначно настроена против русских, эта ситуация была упущена еще в советское время. Не принимались никакие меры, иногда это даже поощрялось.Центральная Украина - половина на половину. Юго-восточная Украина – конечно, 8 лет не прошли даром, нужна большая работа, чтобы вернуть ьлюдям нормальное человеческое восприятие окружающего. За Партию Регионов голосовали 95% на Донбассе, юго-восток – 60-70%. Это тоже не мало противников там, процентов 30%. В советское время, особенно после 1945-го года у руководства СССР была какая идея, чтобы перевоспитать Западную Украину, они переселяли целыми хуторами, семьями на Донбасс, под предлогом восстановления промышленности юго-востока страны.Получилось, что целые группы населения сформировались из западных украинцев. Кстати, всякие Березы, лидеры "Правых секторов"* всяких, они же с юго-восточной Украины, не со Львова, но если копнуть, их предки – бандеровцы или львовяне.Несмотря на то, что они жили в среде абсолютно им враждебной, сохранили вот это, и когда они получили власть, они ее распространили. И сейчас в рядах ВСУ много людей с востока, в том числе, пришедших добровольно, а часть - мобилизовано.— То есть в процентном соотношении сказать сложно, это варьируется в зависимости от регионов?— Я сказал цифры на 2013 год, с тех пор они уменьшились не в нашу пользу, они наверняка другие, по Донбассу думаю соотношение осталось. Потому что, когда бьют по твоему дому, убивают соседей, лишают воды и света, никакая пропаганда не сработает. Люди на своем опыте всё поняли.— Я бывал в Мелитополе много раз и удивился, что там нашлись сотни людей, которые не за Россию и вышли в начале спецоперации на улицу и были не рады русским солдатам. Я думал, таких не будет. Завезли?— Зря вы удивлялись, я знаю Мелитополь, не раз бывал там, это абсолютно русский город, но значительное количество туда добавили… Они работали системно, это западные спецслужбы. Не спонтанно, не случайно, всё проводилось в соответствии с разработанным планом, которым предполагал превращение Украины в "Антироссию".И если по Галичине не надо особых усилий, то по юго-востоку они предприняли колоссальные усилия. Не зря они пошли на такой жестокий шаг - сожгли живьем людей в Одессе, расправились с подразделением милиции в Мариуполе, которое отказалось принимать присягу. Расстреляли и сожгли. Тот террор, который они в городе проводили… Там даже представить себе сложно было существование каких-то "Правых секторов"*.Тоже самое Мелитополь. Херсон – посложнее, не везло ему с руководством, Николаев тоже, проводили тоже там действия. Одесса была русским городом, сейчас уже нельзя так сказать, сейчас там большая прослойка бандеровцев, галичан направляли туда, причем на руководящие должности, главврачами, директорами школ, предприятий, правоохранительных структур.Пришел бандеровец, скажем на руководящий пост в УВД, кого он будет ставить себе начальниками управлений?— Своих тоже…— Естественно. Был он там завхозом, например, в каком-то зачуханом районе, а его ставят руководителем. Это делалось системно и долго.— Как вы считаете, в каком статусе подошла Украина ко Дню Независимости ? Она независима или нет? Это праздник для страны?— На этот вопрос без колебаний можно сказать, что она не может быть самостоятельной, все 8 лет проводится политика, которая противоречит интересам народа и государства. Трудно себе придумать более самоубийственную политику. Нельзя превращать страну, с которой у тебя треть, а в лучшие времена и половина товарооборота [имеется в виду Россия], где родственные связи многолетние, превращать во врага.Мы никогда этим не занимались, мы всегда формировали дружественные отношения с РФ. А они [Порошенко и Зеленский как руководители государства] начали с того, что начали превращать Россию во врага. Повод был – Крым и Донбасс. А почему был Крым и Донбасс – потому что был госпереворот, и началась антироссийская политика с первого же дня - с отмены закона о русском языке. То есть пришедшие к власти бандеровцы сразу показали, что они будут уничтожать русскоязычное население. Если не хочешь – переходи в класс украинского населения. Что и стало происходить, русские люди стали себя называть украинцами, переходить на украинский язык, процесс шел 8 лет. Кардинальное стратегическое вредительское решение было превращение Украины в "Антироссию" по всем линиям, и геноцид русского народа. Они же не занимались геноцидом евреев или еще кого-то, били целенаправленно по русским людям.Я не хотел бы сейчас дебатировать, один народ или не один, когда-то были да, одним народом, но потом произошло много изменений. Сейчас украинский народ стал многонациональным.Следующий момент, который привел к разрушению высокоэффективных и технологичных областей. Целенаправленно разрушали ВПК. Ты вроде воюешь всей страной, а разрушаешь при этом свой ВПК. Украина располагала очень высокоразвитыми предприятиями в этом плане. "Мотор сич", КБ "Луч", КБ "Прогресс" - предприятия мирового уровня. Они пошли на сознательное их разрушение. Запад, не видя перспективы там, понимая, что потеряет влияние, решил России оставить разруху. Такая логика развивалась, этой логики не понимает, к сожалению, народ. Политики понимают. Может Зеленский не понимает, но в Украине не все зациклено на нем.Есть же нормальные политики и нормальные люди, это прекрасные люди, но так сложилось, что они не могут повлиять на ход событий.Единственный выход из ситуации – устранение вот этого режима, освобождение от колониальной зависимости, формирование народоорирентированного правительства, потому что народ там многонациональный. Должны быть дружеские отношения с РФ, Белоруссией, Казахстаном. Западу мы не нужны. Никакая Германия, Франция, США палец о палец не ударят, чтобы восстановить Украину. Мы в этом скоро убедимся. Дадут вооружение только, чтобы мы убивали друг друга.— Охарактеризуйте одной фразой, возможно ли через 5-10 лет создание союзного государства Россия, Украина и Белоруссия? Или это сказка и иллюзия?— Это не иллюзия, это актуальная потребность. Потому что после установления мира на Украине, вот кто ее будет восстанавливать? Откуда будет реальная помощь? Я сторонник того, чтобы она сама этого делала, у нее есть все необходимые возможности.Но нужен рынок соседних стран – Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия. Кто будет помогать Украине? Чехия? Польша, которая спит и видит, как бы ее сделать частью Речи Посполитой?Всё говорит о том, что какие–то отношения интеграционные должны быть. Какие формы это примет, не будем загадывать. Они могут поступательно развиваться. ЕС тоже не сразу стал такой структурой. До этого шли процессы интеграционные.* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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