https://ukraina.ru/20220824/1038039230.html

Министры обороны государств ЕС обсудят Украину и Мали

Министры обороны государств ЕС обсудят Украину и Мали - 24.08.2022 Украина.ру

Министры обороны государств ЕС обсудят Украину и Мали

Главы оборонных ведомств стран Евросоюза соберутся на заседание 29-30 августа в Праге. Заседание будет носить неформальный характер. В ходе совещания будут обсуждены вопросы о помощи Украине и миссии в Мали, сообщил 24 августа замглавы минобороны Чехии Даниэл Блажковец в беседе с журналистами

2022-08-24T14:23

2022-08-24T14:23

2022-08-24T14:23

чехия

евросоюз

украина

оружие

новости

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Руководство чешского оборонного ведомства также пожелало пригласить министра обороны Украины Алексея Резникова - он будет присутствовать по видеосвязи. Помимо этого, Чехию также интересует будущее европейской военной миссии в Мали - в настоящее время она находится под командованием представителей Чехии. Франция вывела своих военнослужащих из Мали, то же самое могут сделать и другие члены Евросоюза. Кроме того, министры обороны хотели бы обсудить возможность совместных закупок материалов для оборонной промышленности.

https://ukraina.ru/20220823/1038020607.html

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чехия, евросоюз, украина, оружие, новости