https://ukraina.ru/20220824/1038039230.html
Министры обороны государств ЕС обсудят Украину и Мали
Министры обороны государств ЕС обсудят Украину и Мали - 24.08.2022 Украина.ру
Министры обороны государств ЕС обсудят Украину и Мали
Главы оборонных ведомств стран Евросоюза соберутся на заседание 29-30 августа в Праге. Заседание будет носить неформальный характер. В ходе совещания будут обсуждены вопросы о помощи Украине и миссии в Мали, сообщил 24 августа замглавы минобороны Чехии Даниэл Блажковец в беседе с журналистами
2022-08-24T14:23
2022-08-24T14:23
2022-08-24T14:23
чехия
евросоюз
украина
оружие
новости
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Руководство чешского оборонного ведомства также пожелало пригласить министра обороны Украины Алексея Резникова - он будет присутствовать по видеосвязи. Помимо этого, Чехию также интересует будущее европейской военной миссии в Мали - в настоящее время она находится под командованием представителей Чехии. Франция вывела своих военнослужащих из Мали, то же самое могут сделать и другие члены Евросоюза. Кроме того, министры обороны хотели бы обсудить возможность совместных закупок материалов для оборонной промышленности.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
чехия, евросоюз, украина, оружие, новости
Чехия, Евросоюз, Украина, оружие, Новости
Министры обороны государств ЕС обсудят Украину и Мали
Главы оборонных ведомств стран Евросоюза соберутся на заседание 29-30 августа в Праге. Заседание будет носить неформальный характер. В ходе совещания будут обсуждены вопросы о помощи Украине и миссии в Мали, сообщил 24 августа замглавы минобороны Чехии Даниэл Блажковец в беседе с журналистами
Руководство чешского оборонного ведомства также пожелало пригласить министра обороны Украины Алексея Резникова - он будет присутствовать по видеосвязи.
Одной из важнейших тем на встрече 29-30 августа в Праге будет обсуждение глобального влияния конфликта на Украине. Кроме того, речь пойдет о помощи в послевоенном восстановлении этой страны. Ожидаем, что в дискуссии посредством средств связи примет участие глава минобороны Украины Алексей Резников.
Даниэл Блажковец
Заместитель министра обороны Чехии
Помимо этого, Чехию также интересует будущее европейской военной миссии в Мали - в настоящее время она находится под командованием представителей Чехии. Франция вывела своих военнослужащих из Мали, то же самое могут сделать и другие члены Евросоюза.
В рамках нашей встречи в Праге мы хотели бы обратить внимание своих коллег на то, что ситуация в Мали далеко не идеальная и с этим надо что-то делать", - подчеркнул Блажковец.
Даниэл Блажковец
Заместитель министра обороны Чехии
Кроме того, министры обороны хотели бы обсудить возможность совместных закупок материалов для оборонной промышленности.