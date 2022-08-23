Сотрудник ВГА Запорожья рассказал, как в регионе прекратились проукраинские акции
Проукраинские акции невозможны без денег, считает экс-активист днепропетровского Антимайдана Кирилл*, ныне сотрудники Запорожской ВГА. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам Кирилла*, основным средством борьбы с проукраинскими настроениями на освобожденных территориях является лишение активистов на митингов "зарплаты".
Всех участников ловить незачем. Кассы взять с деньгами, которые выдаются за участие в митингах. Ведь в Мелитополе люди стояли из-за денег, ведь это ни для кого не секрет, что за участие в митинге выдавали деньги.
Сотрудник ВГА отметил, что "если взять кассу - то украинство закончится". По его информации, именно так прекратились проукраинские акции в Мелитополе.
Кассу взять — украинство закончится. То же самое будет в Днепропетровске, то же самое будет в Запорожье. Не будут выходить. Лидеров взять, остальная масса не пойдет.
Кирилл* предположил, что по мере освобождения Днепропетровска или Запорожья, порядок удастся навести значительно быстрее, поскольку у России уже есть опыт противостояния подобным движениям.
* - имя изменено
16 апреля, 06:00«Без идеи это делают»: Стало известно, почему в Херсоне продолжаются проукраинские митингиСвергнутая украинская власть на территории Херсона проплачивает митинги в свою поддержку, сказала жительница Донецка Екатерина, только что вернувшаяся из поездки на свою малую родину - Каховку в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.