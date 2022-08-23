Сотрудник ВГА Запорожья рассказал, как в регионе прекратились проукраинские акции - 23.08.2022 Украина.ру
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Сотрудник ВГА Запорожья рассказал, как в регионе прекратились проукраинские акции
Сотрудник ВГА Запорожья рассказал, как в регионе прекратились проукраинские акции - 23.08.2022 Украина.ру
Сотрудник ВГА Запорожья рассказал, как в регионе прекратились проукраинские акции
Проукраинские акции невозможны без денег, считает экс-активист днепропетровского Антимайдана Кирилл*, ныне сотрудники Запорожской ВГА. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-23T05:25
2022-08-23T05:25
митинги
новости
запорожская область
запорожье
днепропетровск
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По словам Кирилла*, основным средством борьбы с проукраинскими настроениями на освобожденных территориях является лишение активистов на митингов "зарплаты". Сотрудник ВГА отметил, что "если взять кассу - то украинство закончится". По его информации, именно так прекратились проукраинские акции в Мелитополе. Кирилл* предположил, что по мере освобождения Днепропетровска или Запорожья, порядок удастся навести значительно быстрее, поскольку у России уже есть опыт противостояния подобным движениям. * - имя измененоПолностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220416/1033779360.html
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митинги, новости, запорожская область, запорожье, днепропетровск
митинги, Новости, Запорожская область, Запорожье, Днепропетровск

Сотрудник ВГА Запорожья рассказал, как в регионе прекратились проукраинские акции

05:25 23.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции протеста на Украине
Акции протеста на Украине - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Проукраинские акции невозможны без денег, считает экс-активист днепропетровского Антимайдана Кирилл*, ныне сотрудники Запорожской ВГА. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам Кирилла*, основным средством борьбы с проукраинскими настроениями на освобожденных территориях является лишение активистов на митингов "зарплаты".
Всех участников ловить незачем. Кассы взять с деньгами, которые выдаются за участие в митингах. Ведь в Мелитополе люди стояли из-за денег, ведь это ни для кого не секрет, что за участие в митинге выдавали деньги.
Кирилл*
Экс-активист Антимайдана, сотрудник ВГА Запорожской области
Сотрудник ВГА отметил, что "если взять кассу - то украинство закончится". По его информации, именно так прекратились проукраинские акции в Мелитополе.
Кассу взять — украинство закончится. То же самое будет в Днепропетровске, то же самое будет в Запорожье. Не будут выходить. Лидеров взять, остальная масса не пойдет.
Кирилл*
Экс-активист Антимайдана, сотрудник ВГА Запорожской области
Кирилл* предположил, что по мере освобождения Днепропетровска или Запорожья, порядок удастся навести значительно быстрее, поскольку у России уже есть опыт противостояния подобным движениям.
* - имя изменено
В Киеве состоялся пеший марш за признание бойцов Украинской повстанческой армии (УПА) участниками национального освободительного движения на Украине - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 06:00
«Без идеи это делают»: Стало известно, почему в Херсоне продолжаются проукраинские митингиСвергнутая украинская власть на территории Херсона проплачивает митинги в свою поддержку, сказала жительница Донецка Екатерина, только что вернувшаяся из поездки на свою малую родину - Каховку в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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05:30Эксперт о том, как Польша поддерживает инициативу Зеленского о запрете въезда россиян в ЕС
05:25Сотрудник ВГА Запорожья рассказал, как в регионе прекратились проукраинские акции
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