https://ukraina.ru/20220823/1037962732.html

Сотрудник ВГА Запорожья рассказал, как в регионе прекратились проукраинские акции

Сотрудник ВГА Запорожья рассказал, как в регионе прекратились проукраинские акции - 23.08.2022 Украина.ру

Сотрудник ВГА Запорожья рассказал, как в регионе прекратились проукраинские акции

Проукраинские акции невозможны без денег, считает экс-активист днепропетровского Антимайдана Кирилл*, ныне сотрудники Запорожской ВГА. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-08-23T05:25

2022-08-23T05:25

2022-08-23T05:25

митинги

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запорожская область

запорожье

днепропетровск

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По словам Кирилла*, основным средством борьбы с проукраинскими настроениями на освобожденных территориях является лишение активистов на митингов "зарплаты". Сотрудник ВГА отметил, что "если взять кассу - то украинство закончится". По его информации, именно так прекратились проукраинские акции в Мелитополе. Кирилл* предположил, что по мере освобождения Днепропетровска или Запорожья, порядок удастся навести значительно быстрее, поскольку у России уже есть опыт противостояния подобным движениям. * - имя измененоПолностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220416/1033779360.html

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митинги, новости, запорожская область, запорожье, днепропетровск