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"Кассу взять - украинство закончится". Как налаживают жизнь на освобожденных территориях

"Кассу взять - украинство закончится". Как налаживают жизнь на освобожденных территориях - 22.08.2022 Украина.ру

"Кассу взять - украинство закончится". Как налаживают жизнь на освобожденных территориях

С властями нынешней Украины Кирилл (имя собеседника изменено по его просьбе) начал бороться на днепропетровском Антимайдане в 2014-м. За этим последовало... Украина.ру, 22.08.2022

2022-08-22T09:55

2022-08-22T09:55

2022-08-22T09:55

интервью

украина

днепропетровск

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С властями нынешней Украины Кирилл (имя собеседника изменено по его просьбе) начал бороться на днепропетровском Антимайдане в 2014-м. За этим последовало бегство из родного города, возвращение в который он продолжает, работая в военно-гражданской администрации Запорожской области. Кирилл убежден, что на освобожденных территориях впечатляющие результаты дают даже самые простые действия: показ фильмов, прямой и честный разговор с людьми.— Какие настроения в вашем родном городе? Чего боятся люди?— Если говорить об опасениях, то боятся мародерства. Боятся в первую очередь предприниматели. Если говорить о населении, то настроения самые разные. Потому что украинская пропаганда, зомбирование довольно хорошо действовали — завоевали симпатии многих молодых людей с помощью ТикТока, ярких песен, клипов.За восемь лет украинские власти прогнали как можно большое число людей из юго-восточных регионов: Харькова, Одессы, Николаева, территорий Донецкой и Луганской областей через так называемую АТО (антитеррористической операцией в Киеве наименовали боевые действия против республик Донбасса — Прим.ред.). Зачем? Чтобы повязать людей. Если у кого-то погибнет знакомый, родственник, то он ту сторону не будет поддерживать.— Русскоязычный Днепропетровск стал столицей современного украинского национализма, как так получилось?— В 2014-м в этом сыграло роль движение ультрас (футбольных фанатов — Прим.ред.), это они поехали в Одессу жечь людей 2 мая [2014-го], они же вступили в нацбаты. Когда [украинский олигарх Игорь] Коломойский был владельцем футбольного клуба "Днепр" (с 1998-го по 2019-й — Прим.ред.), он смог создать школу уличных бойцов.— Коломойский еще влияет на политику?— Судя по тому, что у [соратника Коломойского, главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия] Корбана отобрали паспорт гражданина Украины при въезде, там наверху какой-то конфликт. Скоро увидим, какой.— Какова сейчас жизнь в Днепропетровске?— Людей отлавливают на улицах. Кроме выдачи повесток идет охота на ведьм. Проверяют все телефон, если кто-то сделал фото не там, где нужно. Поступает информация, что в Днепропетровск согнали много военных.— Если Днепропетровск будет освобожден….— Я убежден, что Днепропетровск будет освобожден.— В любом случае, как работать на освобожденных территориях после восьми лет пропаганды.— Все зависит от нас. Все в наших руках. Никто не ожидал в марте, когда тут, в Запорожской области были протестные движения, что в августе будут стоять очереди за российскими паспортами. Надо проводить правильную работу.— Какую?— Самую разную. Здесь людям понравилось и празднование восьмого марта, люди приветствовали появление билбордов с земляками-героями Великой отечественной, распространение портретов Судоплатова, который родился здесь. Сейчас очереди стоят, чтобы отправить детей в лагеря отдыха в Россию. Так и в Днепропетровске будем работать.— Несмотря на то, что его превратили в столицу украинского национализма?— Днепропетровск — это русский города, Екатеринослав. Хорошая идея — открыть кинотеатр и показывать фильмы российские с патриотическим посылом. Я был здесь на показе "Движения вверх" (лента о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде — Прим.ред.)в конце апреля, ситуация была не такая ясная, как сейчас. Но все равно большая часть зала начала аплодировать голам советской команды. А когда подросток лет пятнадцати начал хлопать удачам американцев, то зал еще сильнее начал поддерживать свою сборную — как будто смотрели тот матч. Я сам такого не ожидал.Надо не опускать руки, Где-то запустили показы мультфильмов — пришло сначала несколько детей, потом еще несколько. А в третий раз, когда мы думали, что все, не удалось — пришло огромное количество. Просто молве потребовалось время, чтобы обойти всех и собрать.Ведь основное население Днепропетровска – это русскоязычные граждане, ведь украинская мова для Днепропетровска чужда. Ее сейчас навязывают специальной документацией, навязывают в школах преподаванием на украинском языке. Мы даже если посмотрим выступления официальной власти Днепропетровска – Филатова… Ну много видели вы обращений [мэра Днепропетровска] Филатова на украинском языке? И то на ломанном. Даже для них, отцов, спонсоров украинского национализма, украинский язык чужд.— А что будет с Филатовым?— Я думаю, он уедет. Как сбежал [мэр Мелитополя при Украине Иван] Федоров. Все сбежали, все бросили. Да, я уверен, что тот опыт, который в том числе получили в Мелитополе, Херсоне и других населенных пунктах, по противодействию протестным движениям, которые здесь были, я думаю, что мы порядок наведем намного быстрее, чем было здесь. Потому что мы знаем уже, кто финансирует эти все протестные движения.— Многие задавали вопрос: почему не переловили этих всех участников митингов, хотя бы верхушку?— Я думаю, знаю, что такая работа наоборот же велась. Всех участников ловить незачем. Кассы взять с деньгами, которые выдаются за участие в митингах. Ведь в Мелитополе люди стояли из-за денег, ведь это никому не секрет, что за участие в митинге выдавали деньги.— То есть, кассу взяли – украинство закончится.— Кассу взять – украинство закончится. То же самое будет в Днепропетровске, то же самое будет в Запорожье. Не будут выходить. Лидеров взять, остальная масса не пойдет.- А что кассу взяли, вы знали?- Догадываюсь. С местными общаюсь, и они подтверждают, что за участие в митинге платили деньги. Поэтому я думаю, в Днепропетровске или в Запорожье, если взять тот опыт, который мы уже здесь получили, мы сможем намного быстрее и оперативней реагировать на эти проявления.- Понятно. Так что все идет по плану?- Да. Главное, что мы сейчас сделали – это тоже думаю, что это очень правильное решение, мы начали больше работать артиллерией, использовать реактивные системы залпового огня, не жалеть противника.Посмотрите, у нас прекратились видео с нашими пленными, как это было в начале. Ведь сейчас это все пропало. Украинских показывают пленных, а наших нет. Потому что изменен подход к самому проведению спецоперации. Я думаю, это было правильное решение. Пусть немножко замедлить – надо беречь состав, сберечь людские жизни. Мы понимаем, что украинские войска тоже иссякают. Именно игра, затягивание процесса, на измор – сейчас реально идет нам на пользу.Да, они сейчас пытаются раскрутить мифы вокруг Запорожской АЭС, ежедневно ее обстреливают. Я вообще считаю, что нам не нужно вводить демилитаризованную зону вокруг АЭС, я думаю, нам нужно отодвинуть войска украинские, тогда прекратятся обстрелы. Только отодвинув украинские войска, мы сможем решить эту проблему.Если же обратно посмотреть на Донбасс, всю историю с Минскими соглашениями, мы в Донбассе пытались вводить демилитаризованную зону, не помню, сколько она была километров, то ли сорок, то ли двадцать километров между войсками и ВСУ. Но чем это закончилось? Эта история закончилась тем, что украинские войска заходили в серую зону и занимали там, обустраивали позиции. Поэтому решить вопрос можно, только отодвинув войска. Это чисто мое субъективное мнение.

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2022

Филипп Прокудин

Филипп Прокудин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Филипп Прокудин

интервью, украина, днепропетровск