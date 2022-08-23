Экс-активист Антимайдана: Днепропетровск - это русский город

Хорошая идея — открыть кинотеатр и показывать фильмы российские с патриотическим посылом. Я был здесь на показе "Движения вверх" в конце апреля, ситуация была не такая ясная, как сейчас. Но все равно большая часть зала начала аплодировать голам советской команды. А когда подросток лет пятнадцати начал хлопать удачам американцев, то зал еще сильнее начал поддерживать свою сборную — как будто смотрели тот матч. Я сам такого не ожидал.

Кирилл* Экс-активист Антимайдана в Днепропетровске Экс-активист Антимайдана в Днепропетровске