Экс-активист Антимайдана: Днепропетровск - это русский город - 23.08.2022 Украина.ру
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Экс-активист Антимайдана: Днепропетровск - это русский город
Экс-активист Антимайдана: Днепропетровск - это русский город - 23.08.2022 Украина.ру
Экс-активист Антимайдана: Днепропетровск - это русский город
Излечить жителей Днепропетровска от национализма можно, считает экс-активист днепропетровского Антимайдана Кирилл*. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-23T04:40
2022-08-23T04:40
днепропетровск
днепр
антимайдан
денацификация
новости
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По словам Кирилла*, ныне работающего в военно-гражданской администрации Запорожской области, одним из лучших способов работы с населением является кино. Кирилл* отмечает, что подобная практика уже применялась в Запорожской области и имела довольно серьезный успех. Экс-активист напомнил, что основное население Днепропетровска — это русскоязычные граждане.По мнению Кирилла, для днепропетровской политической элиты, несмотря на ее националистический окрас, украинский язык чужд.* - имя измененоПолностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220720/1036689185.html
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днепропетровск, днепр, антимайдан, денацификация, новости
Днепропетровск, Днепр, Антимайдан, денацификация, Новости

Экс-активист Антимайдана: Днепропетровск - это русский город

04:40 23.08.2022
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкГорода мира. Днепропетровск
Города мира. Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Андрей Иглов
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Излечить жителей Днепропетровска от национализма можно, считает экс-активист днепропетровского Антимайдана Кирилл*. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам Кирилла*, ныне работающего в военно-гражданской администрации Запорожской области, одним из лучших способов работы с населением является кино.
Хорошая идея — открыть кинотеатр и показывать фильмы российские с патриотическим посылом. Я был здесь на показе "Движения вверх" в конце апреля, ситуация была не такая ясная, как сейчас. Но все равно большая часть зала начала аплодировать голам советской команды. А когда подросток лет пятнадцати начал хлопать удачам американцев, то зал еще сильнее начал поддерживать свою сборную — как будто смотрели тот матч. Я сам такого не ожидал.
Кирилл*
Экс-активист Антимайдана в Днепропетровске
Кирилл* отмечает, что подобная практика уже применялась в Запорожской области и имела довольно серьезный успех.
Надо не опускать руки, где-то запустили показы мультфильмов — пришло сначала несколько детей, потом еще несколько. А в третий раз, когда мы думали, что все, не удалось — пришло огромное количество. Просто молве потребовалось время, чтобы обойти всех и собрать.
Кирилл*
Экс-активист Антимайдана в Днепропетровске
Экс-активист напомнил, что основное население Днепропетровска — это русскоязычные граждане.
Ведь украинская мова для Днепропетровска чужда. Ее сейчас навязывают специальной документацией, навязывают в школах преподаванием на украинском языке. Мы даже если посмотрим выступления официальной власти Днепропетровска — Филатова… Ну много видели вы обращений Филатова на украинском языке? И то на ломаном.
Кирилл*
Экс-активист Антимайдана в Днепропетровске
По мнению Кирилла, для днепропетровской политической элиты, несмотря на ее националистический окрас, украинский язык чужд.
* - имя изменено
Днепр вид Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 14:50
Черный экран вместо правды. Как на самом деле живет Днепропетровск
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
ДнепропетровскДнепрАнтимайданденацификацияНовости
 
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