Рогов рассказал, почему "три сепаратиста" в 1991 году собрались именно в Беловежской пуще
© РИА Новости . Ю. Иванов / Перейти в фотобанкПодписание Соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал в интервью Украина.ру, сколько времени, на самом деле запорожцы ждали "возвращения домой"
Три сепаратиста, которые собрались в декабре 1991 года в Беловежской пуще, в паре десятков километров от границы с Польшей - они там и собирались, чтобы побыстрее, если что, дернуть за границу. Потому что думали, вдруг "Альфа" Комитета госбезопасности СССР выйдет по их души и задержит, арестует - что должны были сделать и, по сути, расстрелять за госизмену.
При этом Владимир Рогов с сожалением констатирует тот факт, что Михаил Горбачев в свое время не принял решительных мер в отношении этих людей. Почему он этого не сделал - другой вопрос, отмечает он.
Он подчеркивает, что все это время запорожцы чувствовали себя "украденными из собственного дома". Потому процесс возвращения домой особенно важен для местных жителей.
Люди ждут не восемь лет, а уже тридцать один год, говорит он. Естественно, пришла пора возвращаться домой.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
14 января, 07:15«Это все Горбачев». Шушкевич о том, что на самом деле он подписал в Беловежской пущеО разрушении СССР в результате Беловежских соглашений говорят те, кто их не читал. На самом деле, это было сохранение того, что можно было сохранить. Сохранение Союза республик в форме конфедерации. Об этом рассказал председатель Верховного Совета Белоруссии (1991—1994) Станислав Шушкевич в интервью изданию Украина.ру