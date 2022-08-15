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Рогов рассказал, почему "три сепаратиста" в 1991 году собрались именно в Беловежской пуще

"Нас украли из дома": что произошло в Беловежской пуще в 1991-ом

Рогов рассказал, почему "три сепаратиста" в 1991 году собрались именно в Беловежской пуще

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал в интервью Украина.ру, сколько времени, на самом деле запорожцы ждали "возвращения домой"

2022-08-15T13:41

2022-08-15T13:41

2022-08-15T13:41

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владимир рогов

беловежская пуща

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При этом Владимир Рогов с сожалением констатирует тот факт, что Михаил Горбачев в свое время не принял решительных мер в отношении этих людей. Почему он этого не сделал - другой вопрос, отмечает он.Он подчеркивает, что все это время запорожцы чувствовали себя "украденными из собственного дома". Потому процесс возвращения домой особенно важен для местных жителей. Люди ждут не восемь лет, а уже тридцать один год, говорит он. Естественно, пришла пора возвращаться домой.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220114/1033065310.html

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новости, украина, запорожская область, владимир рогов, беловежская пуща