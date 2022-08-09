https://ukraina.ru/20220809/1037409891.html
"Неожиданность для ВСУ": Кнутов рассказал про тактику ВС РФ на фронте
"Неожиданность для ВСУ": Кнутов рассказал про тактику ВС РФ на фронте - 09.08.2022 Украина.ру
"Неожиданность для ВСУ": Кнутов рассказал про тактику ВС РФ на фронте
ВСУ ждали наступление на Северск, они перебросили туда одну-две БТГ, мощно укрепили там позиции, но российские войска накапливали свои силы в других местах и они оказались значительными и боеспособными для контрнаступления по всему фронту, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-09T05:30
2022-08-09T05:30
2022-08-09T05:30
юрий кнутов
новости
всу
вс рф
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Ранее командир бригады "Восток" Александр Ходаковский заявил, что в ближайшее время в Донбассе начнутся локальные бои, призвав не ждать информации о занятии того или иного пункта раз в неделю.Но уже буквально через три дня стали поступать сообщения об успехах союзных войск по всей линии фронта. Скоро будут полностью взяты под контроль Пески, есть серьезное продвижение в Марьинке, ведутся бои в промзоне Соледара.По его словам, наступление российских войск от Соледара до Марьинки — это огневая дуга, ВС РФ оказывают на противника огневое давление как днем, так и ночью, с продвижением вперед.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037390843.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
юрий кнутов, новости, всу, вс рф
"Неожиданность для ВСУ": Кнутов рассказал про тактику ВС РФ на фронте
ВСУ ждали наступление на Северск, они перебросили туда одну-две БТГ, мощно укрепили там позиции, но российские войска накапливали свои силы в других местах и они оказались значительными и боеспособными для контрнаступления по всему фронту, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее командир бригады "Восток" Александр Ходаковский заявил, что в ближайшее время в Донбассе начнутся локальные бои, призвав не ждать информации о занятии того или иного пункта раз в неделю.
Но уже буквально через три дня стали поступать сообщения об успехах союзных войск по всей линии фронта. Скоро будут полностью взяты под контроль Пески, есть серьезное продвижение в Марьинке, ведутся бои в промзоне Соледара.
Ходаковский уже говорил, что "мы коцентрируем силы для удара, но я не скажу, где именно, чтобы это было полной неожиданностью для ВСУ". Так оно и получилось.ВСУ ждали наступление на Северск. Они перебросили туда одну-две БТГ (батальонно-тактических группы. — Ред), мощно укрепили там позиции. Они даже считали, что смогли стабилизировать ситуацию и остановить продвижение союзных войск. На самом же деле мы накапливали силы в других местах. И эти силы оказались значительными и боеспособными для контрнаступления по всему фронту.
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его словам, наступление российских войск от Соледара до Марьинки — это огневая дуга, ВС РФ оказывают на противника огневое давление как днем, так и ночью, с продвижением вперед.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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