https://ukraina.ru/20220809/1037409891.html

"Неожиданность для ВСУ": Кнутов рассказал про тактику ВС РФ на фронте

"Неожиданность для ВСУ": Кнутов рассказал про тактику ВС РФ на фронте - 09.08.2022 Украина.ру

"Неожиданность для ВСУ": Кнутов рассказал про тактику ВС РФ на фронте

ВСУ ждали наступление на Северск, они перебросили туда одну-две БТГ, мощно укрепили там позиции, но российские войска накапливали свои силы в других местах и они оказались значительными и боеспособными для контрнаступления по всему фронту, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-08-09T05:30

2022-08-09T05:30

2022-08-09T05:30

юрий кнутов

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Ранее командир бригады "Восток" Александр Ходаковский заявил, что в ближайшее время в Донбассе начнутся локальные бои, призвав не ждать информации о занятии того или иного пункта раз в неделю.Но уже буквально через три дня стали поступать сообщения об успехах союзных войск по всей линии фронта. Скоро будут полностью взяты под контроль Пески, есть серьезное продвижение в Марьинке, ведутся бои в промзоне Соледара.По его словам, наступление российских войск от Соледара до Марьинки — это огневая дуга, ВС РФ оказывают на противника огневое давление как днем, так и ночью, с продвижением вперед.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220808/1037390843.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

юрий кнутов, новости, всу, вс рф