https://ukraina.ru/20220805/1037321166.html

Юрий Кнутов: Россия в Донбассе добилась перелома и готовится испытать на ВСУ новое оружие

Юрий Кнутов: Россия в Донбассе добилась перелома и готовится испытать на ВСУ новое оружие - 05.08.2022 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия в Донбассе добилась перелома и готовится испытать на ВСУ новое оружие

Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T07:26

2022-08-05T07:26

2022-08-05T07:26

интервью

россия

всу

донбасс

оружие

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Наше наступление от Соледара до Марьинки – это огневая дуга. Мы оказываем на противника огневое давление как днем, так и ночью, причем с продвижением вперед. Именно поэтому главком ВСУ Залужный в истеричной форме потребовал от Зеленского снимать войска с Херсона и возвращать их назад. В противном случае, Донбасс будет потерян, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий КнутовОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее командир бригады "Восток" Александр Ходаковский заявил, что в ближайшее время в Донбассе начнутся локальные бои, призвав не ждать информации о занятии того или иного пункта раз в неделю. Но уже буквально через три дня стали поступать сообщения об успехах союзных войск по всей линии фронта. Скоро будут полностью взяты под контроль Пески, есть серьезное продвижение в Марьинке, ведутся бои в промзоне Соледара.- Юрий Альбертович, что произошло за эти три дня, что мы смогли ускорить наше продвижение?- Ходаковский достаточно грамотный командир, чтобы не раскрывать наши планы. Поэтому он выдал только ту информацию, которую можно выдать. Необязательно, что она должна быть объективной и стопроцентно предсказывать главные направления удара. Он поступил правильно. С критикой к нему обращаться не имеет смысла. Ходаковский уже говорил, что "мы коцентрируем силы для удара, но я не скажу, где именно, чтобы это было полной неожиданностью для ВСУ". Так оно и получилось.ВСУ ждали наступление на Северск. Они перебросили туда одну-две БТГ (батальонно-тактических группы - Ред), мощно укрепили там позиции. Они даже считали, что смогли стабилизировать ситуацию и остановить продвижение союзных войск. На самом же деле мы накапливали силы в других местах. И эти силы оказались значительными и боеспособными для контрнаступления по всему фронту.То есть, затормозив продвижения наших сил в районе Северска, мы сконцентрировали значительные силы в районе Соледара и Артемовска и смогли войти в эти города. Более того, мы почти взяли Пески. Это стало для противника полной неожиданностью, потому что полное взятие Песков будет означать крушение фронта на этом направлении. Появляется возможность движения вперед к Славянску и Краматорску.Все считали, что мы будем обходить Артемовск и Марьинку с флангов, потому что эти укрепления в лоб взять нельзя было. Если у Народной милиции ДНР казармы находятся под слоем земли в 30 метров, что бомба или 155 мм снаряд никогда не пробьет и не возьмет, то у Украины такие позиции с бетоном и еще глубже. По мнению киевского режима, такие позиции взять было невозможно, поэтому они не переживали.Более того, Зеленский дал команду снять с этого направления самые боеспособные части, чтобы подготовить анонсированное месяц назад наступление на Херсон. По словам Арестовича, оно должно было привести к окружению нескольких тысяч российских солдат и привести к победе киевского режима на юге Украины. Но все это оказалось большим блефом. Это решение снять войска привело к тому, что у союзных войск появилась возможность начать наступление по нескольким направлениям. Это наступление будет идти стабильными темпами, продвижение тоже будет устойчивым и достаточно серьезным.К этим серьезным успехам я бы добавил очень важную вещь, которую мало кто забывает из аналитиков и военных экспертов. Это сводки Минобороны РФ, в которых говорится об уничтоженных солдат противника. Позавчера их общая численность дошла до 900, вчера порядка 700. Бои идут позиционные, войска продвигаются медленно, но в день уничтожается около тысячи солдат противника. Это катастрофические потери с точки зрения любой страны.Именно поэтому Зеленский вынужден был сказать, что на "востоке ад". Потому что у него есть реальная картина, а не та, которую рисует Арестович для обывателей. И этот ад для ВСУ будет только усиливаться.Еще в сводках Минобороны звучит число уничтоженных командных пунктов и пунктов управления. По сути – это центр принятия решений, хоть и небольшой. Мы их очень давно уничтожаем. Это означает гибель командного состава. Там находятся офицеры, штаб и все планирование какой-либо воинской части. Таким образом мы дистанционно ежедневно уничтожаем командный состав, наиболее подготовленные части ВСУ и наемников, когда наносим удары в тылу по казармам и учебным центрам. Это те, кто может воздействовать на ситуацию на поле боя.Наше наступление от Соледара до Марьинки – это огневая дуга. Мы оказываем на противника огневое давление как днем, так и ночью, причем с продвижением вперед. Именно поэтому главком ВСУ Залужный в истеричной форме потребовал от Зеленского снимать войска с Херсона и возвращать их назад. В противном случае, Донбасс будет потерян.- Как именно потеря Донбасса скажется на ходе боевых действий?- Потеря Донбасса будет означать массовое недовольство в ВСУ руководством страны. А это угроза военного переворота и угроза того, что Зеленский сам отречется от власти и сбежит. И это начали понимать сами Штаты. В крупнейших американских газетах уже появляются статьи, что руководство США не доверяет Зеленскому. Это неслучайно. Это говорит о том, что ЦРУ и британская разведка получает информацию из высших эшелонов киевского режима. И эта информация не в пользу Зеленского. Среди украинских элит начинается раскол, который может привести к конфронтации между частями этих элит. Именно с этим связаны попытки части Запада заставить Зеленского сесть за стол переговоров. Это тоже неслучайно. Таким образом, фронт, западные оценки и внутренняя нестабильность киевского режима говорит о том, что одна или две ножки стула Зеленского уже отвалилось и скоро все может рухнуть.Я бы еще хотел обратить внимание на новую тактику союзных сил. Мы подтянули самые крупные калибры артиллерии и штурмовую авиацию, чтобы перепахивать линию обороны вооруженных формирований Украины. Мы с помощью беспилотников определяем, где находятся блиндажи и бетонные укрепления, а потом начинаем огневое воздействие. Затем идет небольшое количество пехоты с трофейными противотанковыми комплексами "Джавелин" или с отечественными гранатометами "Муха" с термобарическими боеприпасами. Там образуется аэрозоль, которая затекает в щели блиндажа и может выводить из строя личный состав. Это очень серьезное оружие. И этот второй эшелон добивает наши позиции после того, как их обработала союзная артиллерия. И когда нанесен максимальный ущерб, вперед идет оставшаяся пехота. Эта тактика позволяет нам минимизировать потери.- Почему у нас раньше не получалось так вести бой?- Надо было научиться. К сожалению, все приходит с опытом. Например, в городах нам сначала было тяжело, пока мы тупо не посмотрели на опыт боев Сталинграда. Мы увидели, как формировались и действовали штурмовые группы, скопировали эту тактику, и эта тактика показала хороший результат. Но на подходах к городам, где лесистая местность и высокая трава, натовцы научили Украину строить мощные укрепрайоны. И в отношении укрепрайонов эта тактика хорошо проявляет себя.На херсонском направлении сосредоточено большое количество украинских войск. Там есть войска, которые имеют восьмилетнюю подготовку под контролем натовцев. Они хорошо вооружены, они умеют правильно мыслить в ходе боевых действий. Они переброшены на Херсон, чтобы начать там наступление.Сегодня есть два сценария этого наступления. Первый сценарий - противник может прорваться и углубиться, но так как эта местность степная, мы можем накрыть его авиацией и артиллерией, перейти в контрнаступление и на его плечах подойти к Николаеву. Это будет как на Курской дуге. Этот сценарий вполне вероятен. Второй сценарий – мы будем держать оборону и изматывать врага до такой степени, пока это ему не надоест. Из-за больших потерь его боевой дух снизиться. Мы сможем прорвать оборону и двинуться вперед.Но мы должны исходить из того, что наше командование мыслит на несколько ходов вперед. Нам не всегда понятны его действия. Но люди, прошедшие Сирию и провоевавшие уже полгода на Украине, знают, каким образом одерживать победы в меньшинстве. Мы уже полгода по-суворовски воюем не числом, а умением. Если киевский режим доведет свою армию до миллиона, нас будет в четыре раза меньше. Но мы все равно движемся вперед. Надеюсь, что к сентябрю основные населенные пункты Донбасса (Славянск и Краматорск) будут освобождены. Мы в состоянии это сделать.- В какой степени нам осложнят продвижение поставки западного оружия?- Эти поставки носят террористический характер, а не военный. Потому что того количества самоходной артиллерии, которую Запад поставляет Украине, недостаточно для победы. Запад и Генштаб Украины это понимают. Но для обстрелов мирного населения, убийства детей и стариков — этого хватает. Сегодня погибла женщина с ребенком, сегодня обстреляли место прощания с Ольгой Качурой. Эти приемы постоянно использовались Гитлером. Это нацистский подход, который надо выкорчевывать всеми силами и средствами.Что касается дальнейшего хода спецоперации, радует то, что идет формирование добровольческих батальонов от российских регионов. Они все состоят из профессионалов и контрактников. Эти люди если и не имеют боевого опыта, то они служили в армии и знают, как держать оружие и знают боевую технику. Этот потенциал поможет нам решить многие задачи.Я еще упустил харьковское направление, где тоже идет медленное, но стабильное продвижение. Потому что без контроля над линией Харьков-Павлоград-Запорожье-Днепропетровск-Николаев-Одесса боевую задачу мы не выполним. Потому что это исторически русские города Новороссии.События последних дней в Донбассе – начало серьезного перелома в ходе спецоперации. Понятно, что мы не будем прорывать фронт, как в годы Великой Отечественной. Война и средства другие. Но продвижение на Донбассе позволяет говорить о том, что мы сможем освободить его за полтора месяца.- Я хотел уточнить по поводу Херсона. Украинская пропаганда сейчас говорит не столько о наступлении, сколько о том, что они при помощи HIMARS`ов оставят нас без снабжения и будут выводить из строя нашу группировку. Насколько это им удастся?- ВСУ относят HIMARS`ы к чудо-оружию и полагают, что с их помощью можно решить многие проблемы. Я в этом не уверен. Наши комплексы ПВО "БукМ3" достаточно эффективно по ним работают. Они сбивают их со 100% вероятностью. Другое дело, что вычислить место, где находятся HIMARS`ы, чтобы подогнать туда "Буки", трудно. Поэтому мы имеем Антоновский мост, когда в первый день мы половину снарядов сбили, потом сбили все, а на третий день все прилетели. Получается, что два дня комплекс работал, потом мы его куда-то переместили, а старый комплекс с задачей не справился.Оптимизм придает то, что за HIMARS`ами ведется охота, которая будет нарастать. Наилучший способ борьбы с дальнобойными РСЗО – увеличить количество беспилотной авиации. Беспилотники должны круглосуточно по всей линии фронта находится на большой высоте. Как только появились РСЗО – нужно сразу давать данные батарее "Искандеров". Для "Искандеров" дальность стрельбы не имеет значения. У них ракеты летят до 500 км. Из них можно стрелять из любой точки. Это сложно, но мы в состоянии эту задачу решить.Для этого нужно сотрудничать с Ираном и свое производство налаживать. Нам нужны разведывательные и ударные беспилотники. Нам нужны не просто дроны, которые крайне необходимы звену рота-взвод. Недаром Украина создала фонд "Армия дронов", на которую киевский режим планирует купить 200 разведывательных и ударных дронов, а также тысячу квадрокоптеров. Мы должны исходить из таких же цифр.Если мы эту задачу решим, проблема HIMARS`ов будет решена. С "Джавелинами" мы решили проблему. Их эффективность борьбы с танками снизилась в разы, потому что солдатская смекалака нашла способ им противостоять. Здесь будет то же самое. А вообще было бы лучше всего захватить целую установку, чтобы все детально изучить.- Польша объявила о планах создать самую большую сухопутную армию в Европе. С этой целью она планирует закупить 1000 южнокорейских танков и 500 HIMARS`ов. Реальны ли эти планы, сколько на это потребуется времени и успеем ли мы подготовиться к вероятной войне с ними?- У Польши планов громадье. К сожалению, часть планов они реализуют успешно. Когда поляки говорили о закупке американского ЗРК "Пэтриот", многие скептически к этому отнеслись, но они их купили. Сейчас они поставили более 200 модернизированных танков на Украину, это тоже серьезная помощь киевскому режиму. При этом поляки хотели закупить часть танков и самоходок у США и Британии. У них это не получилось, и они стали обращаться к Южной Корее.Не надо думать, что Южная Корея в этом отношении страна третьего мира. Это не так. Она давно готовится к войне с КНДР, поэтому ВПК там передовой. Ее танки – не "Абрамсы", но с британскими "Чэлленджерами" они могут тягаться. На ее самоходках используются орудия от известной американо-британской компании BAE Systems. Остальное – корейские разработки, которые соответствуют стандартам польской гаубицы "Краб" с британской башней и ходовой частью от Т-72. Это оружие сегодняшнего и даже завтрашнего дня.Корейские истребители что-то вроде наших Як-130. В чисто боевой модификации они подходят к американским F-16. Это серьезная закупка. Более того, пока это не прозвучало, но у Южной Кореи есть зенитно-ракетный комплекс KM-SAM. Мы его помогали им делать. Наши аналогичные комплексы в три раза мощнее, но южнокорейский комплекс тоже может поражать цели на расстоянии в 40 км. Поляки их тоже могут закупить.Вообще закупка этих комплексов Польшей и Украиной нужна не только против нашей истребительной авиации, а против наших крылатых ракет калибра "Оникс" и против ракет РСЗО. Это вполне может поднять боевой потенциал польской армии.Другое дело, что польские запросы слишком большие. 500 HIMARS`ов американцы при сегодняшних темпах будут делать 10 лет. Если поляки будут собирать установки со всего света, это им дорого обойдется, но штук 100 они собрать могут. Что касается HIMARS`ов для Украины, то запасов ракет к ним должно хватить до сентября-октября, если не будет поставка дополнительных. Американцы поставят. Они делают все, чтобы воевать до последнего украинца.Поэтому нам важно заполучить эту ракету в свой арсенал, чтобы посмотреть работу ее электроники. Потому что стрельба по Антоновскому мосту показала высокую точность. Круговое отклонение там метров 5, не больше. Это высокая характеристика для систем, которая наводится через GPS. И посмотреть работу электроники было бы гораздо дешевле и эффективнее, чем производить большое количество ЗРК и ставить их на каждые 15-20 км по линии фронта. Системы РЭБ будут более эффективными и простыми.Не надо еще забывать про оружие на новых физических принципах. Пока еще прорыва в этом не произошло, но движение идет. Есть лазерный комплекс "Забияка", который при работе по ракетам HIMARS станет очень эффективной вещью. Главное – поднять энергетику лазерного луча. Мы уже видели работу наших магнитных ружей. Они эффективны, но дальность действия у них пока мала – всего 2,5 км. Это ружье можно использовать в ротном звене, когда рота идет в атаку и противник поднимает квадрокоптеры. Их можно засечь, но из автомата ты в них не попадаешь. ПЗРК тоже малоэффективный, потому что там используются холодные двигатели. А из такого ружья попасть можно.В последующем появятся машины с такими электромагнитными пушками. Они смогут работать по дронам на большой высоте, которые невозможно засечь. В ближайшие годы это направление выйдет в приоритет. В ходе кампании на Украине мы поймем, как модернизировать это оружие. Может быть, мы увидим боевое применение этого оружия где-то через пару месяцев и сможем начать его массовый выпуск.

https://ukraina.ru/20220804/1037284576.html

https://ukraina.ru/20220803/1037259974.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, донбасс, оружие