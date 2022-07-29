https://ukraina.ru/20220729/1036953501.html
Третьяков объяснил, зачем необходим процесс о признании киевского режима террористическим
Третьяков объяснил, зачем необходим процесс о признании киевского режима террористическим - 29.07.2022 Украина.ру
Третьяков объяснил, зачем необходим процесс о признании киевского режима террористическим
Объявление киевского режима "террористическим государством" со стороны России не вызовет для него никаких юридических последствий. Однако такой процесс необходимо провести для привлечения внимания к преступлениям украинской власти. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-29T07:00
2022-07-29T07:00
2022-07-29T07:00
новости
виталий третьяков
терроризм
киевский режим
александр турчинов
петр порошенко
владимир зеленский
верховный суд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102360/07/1023600758_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_cb41a7c2bc6d4e7566345a14e5e3e0e5.jpg
По его словам, объявить киевский режим "террористическим государством" мог бы Верховный суд РФ, затем на основе его решения соответствующий закон может принять парламент страны, а завершиться процесс может указом президента.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102360/07/1023600758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e0bcdccc26dfa4299174b31947238fe.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виталий третьяков, терроризм, киевский режим, александр турчинов, петр порошенко, владимир зеленский, верховный суд рф
Третьяков объяснил, зачем необходим процесс о признании киевского режима террористическим
Объявление киевского режима "террористическим государством" со стороны России не вызовет для него никаких юридических последствий. Однако такой процесс необходимо провести для привлечения внимания к преступлениям украинской власти. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру