https://ukraina.ru/20220729/1036953501.html

Третьяков объяснил, зачем необходим процесс о признании киевского режима террористическим

Третьяков объяснил, зачем необходим процесс о признании киевского режима террористическим - 29.07.2022 Украина.ру

Третьяков объяснил, зачем необходим процесс о признании киевского режима террористическим

Объявление киевского режима "террористическим государством" со стороны России не вызовет для него никаких юридических последствий. Однако такой процесс необходимо провести для привлечения внимания к преступлениям украинской власти. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-29T07:00

2022-07-29T07:00

2022-07-29T07:00

новости

виталий третьяков

терроризм

киевский режим

александр турчинов

петр порошенко

владимир зеленский

верховный суд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102360/07/1023600758_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_cb41a7c2bc6d4e7566345a14e5e3e0e5.jpg

По его словам, объявить киевский режим "террористическим государством" мог бы Верховный суд РФ, затем на основе его решения соответствующий закон может принять парламент страны, а завершиться процесс может указом президента.Полностью интервью можно прочитать здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, виталий третьяков, терроризм, киевский режим, александр турчинов, петр порошенко, владимир зеленский, верховный суд рф