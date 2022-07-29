Третьяков объяснил, зачем необходим процесс о признании киевского режима террористическим - 29.07.2022 Украина.ру
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Третьяков объяснил, зачем необходим процесс о признании киевского режима террористическим
Третьяков объяснил, зачем необходим процесс о признании киевского режима террористическим - 29.07.2022 Украина.ру
Третьяков объяснил, зачем необходим процесс о признании киевского режима террористическим
Объявление киевского режима "террористическим государством" со стороны России не вызовет для него никаких юридических последствий. Однако такой процесс необходимо провести для привлечения внимания к преступлениям украинской власти. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-29T07:00
2022-07-29T07:00
новости
виталий третьяков
терроризм
киевский режим
александр турчинов
петр порошенко
владимир зеленский
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По его словам, объявить киевский режим "террористическим государством" мог бы Верховный суд РФ, затем на основе его решения соответствующий закон может принять парламент страны, а завершиться процесс может указом президента.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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новости, виталий третьяков, терроризм, киевский режим, александр турчинов, петр порошенко, владимир зеленский, верховный суд рф

Третьяков объяснил, зачем необходим процесс о признании киевского режима террористическим

07:00 29.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДебаты кандидатов в президенты Украины
Дебаты кандидатов в президенты Украины - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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Объявление киевского режима "террористическим государством" со стороны России не вызовет для него никаких юридических последствий. Однако такой процесс необходимо провести для привлечения внимания к преступлениям украинской власти. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

"Само перечисление того, что сделало это государство (киевский режим - ред.) под руководством [Петра] Порошенко, [Александра] Турчинова и [Владимира] Зеленского - достаточно впечатляющий список, он должен быть обнародован, чтобы были политические выводы", - сказал Третьяков.

По его словам, объявить киевский режим "террористическим государством" мог бы Верховный суд РФ, затем на основе его решения соответствующий закон может принять парламент страны, а завершиться процесс может указом президента.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиВиталий Третьяковтерроризмкиевский режимАлександр ТурчиновПетр ПорошенкоВладимир Зеленскийверховный суд РФ
 
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