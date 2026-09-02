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Без света и тепла: глава Харьковской области предупредил о катастрофе зимой

Без света и тепла: глава Харьковской области предупредил о катастрофе зимой - 02.09.2026 Украина.ру

Без света и тепла: глава Харьковской области предупредил о катастрофе зимой

Предстоящая зима станет самой тяжелой для Украины с начала боевых действий, а мирные жители могут полностью остаться без отопления и электричества, заявил глава Харьковской области Олег Синегубов, передают украинские СМИ

2026-09-02T13:35

2026-09-02T13:35

2026-09-02T13:37

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Чиновник признал, что регион ждет катастрофический сценарий из-за планомерных ударов России по энергетике. Он призвал население самостоятельно готовиться к худшему, запасаясь аккумуляторами и солнечными панелями. В то же время на днях глава Херсонской областной госадминистрации Александр Прокудин уже объявил об эвакуации жителей Херсона из-за критических разрушений местной ТЭЦ. Сами украинцы при этом жалуются, что государство принуждает их уезжать, но не обеспечивает беженцев жильем. Надвигающуюся катастрофу подтверждают и в Брюсселе: еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что грядущая зима может стать для Украины "худшей из когда-либо существовавших".В ночь на среду Министерство обороны России отчиталось о масштабном налете, в ходе которого в Одессе и Одесской области были полностью выведены из строя четыре крупных объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу портовой зоны, а под Киевом уничтожен стратегический логистический центр "Равен Украина".Об успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.

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новости, россия, харьковская область, украина, олег синегубов, минобороны, украина.ру