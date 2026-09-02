https://ukraina.ru/20260902/fedorov-mog-narushit-antikorruptsionnoe-zakonodatelstvo--nardep-1082966051.html

Федоров мог нарушить антикоррупционное законодательство — нардеп

Федоров мог нарушить антикоррупционное законодательство — нардеп - 02.09.2026 Украина.ру

Федоров мог нарушить антикоррупционное законодательство — нардеп

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров оказался в центре нового коррупционного скандала. Народный депутат Алексей Гончаренко* 2 сентября заявил, что Федоров, сразу после своей отставки создавший оборонную компанию, мог грубо нарушить антикоррупционное законодательство

2026-09-02T15:20

2026-09-02T15:20

2026-09-02T15:20

новости

украина

алексей гончаренко

минобороны

киев

рада

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/14/1082660915_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_303202682975f51467cdfad9276ae970.jpg

По словам Гончаренко*, статья 26 закона о предотвращении коррупции запрещает должностному лицу в течение года после увольнения совершать сделки с частными структурами, если ранее чиновник принимал решения, касающиеся их деятельности. Кроме того, закон запрещает использование служебной информации в личных целях, и этот запрет не имеет срока давности.Депутат напомнил, что еще в мае, будучи министром обороны, Федоров встречался с главой компании Palantir Technologies Алексом Карпом и представлял программы сотрудничества с этой фирмой. В частности, при участии Palantir была создана платформа Brave1 Dataroom, которая предоставляет разработчикам доступ к реальным данным с поля боя, принадлежащим Украине.Теперь же Федоров объявил о запуске собственной компании, первым инвестором которой стал глава Palantir. Экс-министр заявил, что его "уникальный опыт" в Минобороны станет залогом успеха нового бизнеса. Однако возникает закономерный вопрос: что именно подразумевается под этим "уникальным опытом" и где проходит грань между личным управленческим опытом и использованием информации, полученной на посту министра воюющего государства?Подробнее других новостях этого дня — в ежедневном обзоре "Бред о мобилизации" и "переговоры с террористами". Хроника событий на утро 2 сентября.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, алексей гончаренко, минобороны, киев, рада, верховная рада