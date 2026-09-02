Федоров мог нарушить антикоррупционное законодательство — нардеп - 02.09.2026 Украина.ру
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Федоров мог нарушить антикоррупционное законодательство — нардеп
Федоров мог нарушить антикоррупционное законодательство — нардеп - 02.09.2026 Украина.ру
Федоров мог нарушить антикоррупционное законодательство — нардеп
Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров оказался в центре нового коррупционного скандала. Народный депутат Алексей Гончаренко* 2 сентября заявил, что Федоров, сразу после своей отставки создавший оборонную компанию, мог грубо нарушить антикоррупционное законодательство
2026-09-02T15:20
2026-09-02T15:20
новости
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алексей гончаренко
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По словам Гончаренко*, статья 26 закона о предотвращении коррупции запрещает должностному лицу в течение года после увольнения совершать сделки с частными структурами, если ранее чиновник принимал решения, касающиеся их деятельности. Кроме того, закон запрещает использование служебной информации в личных целях, и этот запрет не имеет срока давности.Депутат напомнил, что еще в мае, будучи министром обороны, Федоров встречался с главой компании Palantir Technologies Алексом Карпом и представлял программы сотрудничества с этой фирмой. В частности, при участии Palantir была создана платформа Brave1 Dataroom, которая предоставляет разработчикам доступ к реальным данным с поля боя, принадлежащим Украине.Теперь же Федоров объявил о запуске собственной компании, первым инвестором которой стал глава Palantir. Экс-министр заявил, что его "уникальный опыт" в Минобороны станет залогом успеха нового бизнеса. Однако возникает закономерный вопрос: что именно подразумевается под этим "уникальным опытом" и где проходит грань между личным управленческим опытом и использованием информации, полученной на посту министра воюющего государства?Подробнее других новостях этого дня — в ежедневном обзоре "Бред о мобилизации" и "переговоры с террористами". Хроника событий на утро 2 сентября.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, алексей гончаренко, минобороны, киев, рада, верховная рада
Новости, Украина, Алексей Гончаренко, Минобороны, Киев, Рада, Верховная Рада

Федоров мог нарушить антикоррупционное законодательство — нардеп

15:20 02.09.2026
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© REUTERS / Alina Smutko
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Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров оказался в центре нового коррупционного скандала. Народный депутат Алексей Гончаренко* 2 сентября заявил, что Федоров, сразу после своей отставки создавший оборонную компанию, мог грубо нарушить антикоррупционное законодательство
По словам Гончаренко*, статья 26 закона о предотвращении коррупции запрещает должностному лицу в течение года после увольнения совершать сделки с частными структурами, если ранее чиновник принимал решения, касающиеся их деятельности. Кроме того, закон запрещает использование служебной информации в личных целях, и этот запрет не имеет срока давности.
Депутат напомнил, что еще в мае, будучи министром обороны, Федоров встречался с главой компании Palantir Technologies Алексом Карпом и представлял программы сотрудничества с этой фирмой.
В частности, при участии Palantir была создана платформа Brave1 Dataroom, которая предоставляет разработчикам доступ к реальным данным с поля боя, принадлежащим Украине.
Теперь же Федоров объявил о запуске собственной компании, первым инвестором которой стал глава Palantir. Экс-министр заявил, что его "уникальный опыт" в Минобороны станет залогом успеха нового бизнеса.
Однако возникает закономерный вопрос: что именно подразумевается под этим "уникальным опытом" и где проходит грань между личным управленческим опытом и использованием информации, полученной на посту министра воюющего государства?
Подробнее других новостях этого дня — в ежедневном обзоре "Бред о мобилизации" и "переговоры с террористами". Хроника событий на утро 2 сентября.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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