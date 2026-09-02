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"Наехал" на силовиков: Зеленский требует публичных объяснений после стрельбы в центре Киева
"Наехал" на силовиков: Зеленский требует публичных объяснений после стрельбы в центре Киева - 02.09.2026 Украина.ру
"Наехал" на силовиков: Зеленский требует публичных объяснений после стрельбы в центре Киева
Владимир Зеленский устроил "разнос" руководителям силовых структур после ночной перестрелки в Киеве между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР). Об этом 2 сентября сообщил его советник Дмитрий Литвин
2026-09-02T14:30
2026-09-02T14:30
2026-09-02T14:30
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владимир зеленский
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русский добровольческий корпус
сбу
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По его словам, Зеленский потребовал от силовиков публично объяснить обществу, что произошло в центре столицы.Однако, судя по всему, объяснения силовиков только усугубили картину хаоса. СБУ и Офис генпрокурора почти дословно повторили свою версию: во время следственных действий группа людей напала на сотрудников СБУ, заблокировала им проезд и попыталась помешать обыску. Для подавления сопротивления был привлечен спецназ "Альфа". В результате перестрелки есть раненые, нападавшие задержаны. Сообщается, что задержанные относятся к одному из подразделений Сил обороны Украины.Но самое показательное — это позиция главы Офиса президента Кирилла Буданова*, бывшего руководителя ГУР. В своем заявлении он фактически встал на сторону военной разведки, призвав расследовать инцидент и заявив о недопустимости "преступных приказов". "Никто не вправе безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы", — сказал Буданов*. При этом глава ОПУ не назвал тех, кто отдавал эти "преступные приказы", что выглядит как попытка защитить своих бывших подчиненных. Конфликт разгорелся после задержания замкомандира террористического "Русского добровольческого корпуса"** Степана Каплунова, который, по данным источников, является сотрудником ГУР. Спецназ военной разведки попытался освободить своего "бойца", что и привело к перестрелке.Подробнее о произошедшем —в публикации Украинские спецслужбы устроили стрельбу в центре Киева — делят "офисы".* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.** "Русский добровольческий корпус" — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
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новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, литвин, русский добровольческий корпус, сбу, офис генпрокурора
Новости, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Литвин, Русский добровольческий корпус, СБУ, Офис генпрокурора
"Наехал" на силовиков: Зеленский требует публичных объяснений после стрельбы в центре Киева
Владимир Зеленский устроил "разнос" руководителям силовых структур после ночной перестрелки в Киеве между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР). Об этом 2 сентября сообщил его советник Дмитрий Литвин
По его словам, Зеленский потребовал от силовиков публично объяснить обществу, что произошло в центре столицы.
"Зеленский "наехал" на руководителей силовых структур из-за ночной стрельбы в Киеве, — написал Литвин. — Он потребовал, чтобы соответствующие структуры публично объяснили обществу, что произошло".
Однако, судя по всему, объяснения силовиков только усугубили картину хаоса. СБУ и Офис генпрокурора почти дословно повторили свою версию: во время следственных действий группа людей напала на сотрудников СБУ, заблокировала им проезд и попыталась помешать обыску.
Для подавления сопротивления был привлечен спецназ "Альфа". В результате перестрелки есть раненые, нападавшие задержаны. Сообщается, что задержанные относятся к одному из подразделений Сил обороны Украины.
Но самое показательное — это позиция главы Офиса президента Кирилла Буданова*, бывшего руководителя ГУР. В своем заявлении он фактически встал на сторону военной разведки, призвав расследовать инцидент и заявив о недопустимости "преступных приказов".
"Никто не вправе безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы",
— сказал Буданов*. При этом глава ОПУ не назвал
тех, кто отдавал эти "преступные приказы", что выглядит как попытка защитить своих бывших подчиненных.
Конфликт разгорелся после задержания замкомандира террористического "Русского добровольческого корпуса"** Степана Каплунова, который, по данным источников, является сотрудником ГУР. Спецназ военной разведки попытался освободить своего "бойца", что и привело к перестрелке.
* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
** "Русский добровольческий корпус" — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.