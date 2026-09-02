https://ukraina.ru/20260902/naekhal-na-silovikov-zelenskiy-trebuet-publichnykh-obyasneniy-posle-strelby-v-tsentre-kieva-1082964043.html

"Наехал" на силовиков: Зеленский требует публичных объяснений после стрельбы в центре Киева

"Наехал" на силовиков: Зеленский требует публичных объяснений после стрельбы в центре Киева - 02.09.2026 Украина.ру

"Наехал" на силовиков: Зеленский требует публичных объяснений после стрельбы в центре Киева

Владимир Зеленский устроил "разнос" руководителям силовых структур после ночной перестрелки в Киеве между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР). Об этом 2 сентября сообщил его советник Дмитрий Литвин

2026-09-02T14:30

2026-09-02T14:30

2026-09-02T14:30

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По его словам, Зеленский потребовал от силовиков публично объяснить обществу, что произошло в центре столицы.Однако, судя по всему, объяснения силовиков только усугубили картину хаоса. СБУ и Офис генпрокурора почти дословно повторили свою версию: во время следственных действий группа людей напала на сотрудников СБУ, заблокировала им проезд и попыталась помешать обыску. Для подавления сопротивления был привлечен спецназ "Альфа". В результате перестрелки есть раненые, нападавшие задержаны. Сообщается, что задержанные относятся к одному из подразделений Сил обороны Украины.Но самое показательное — это позиция главы Офиса президента Кирилла Буданова*, бывшего руководителя ГУР. В своем заявлении он фактически встал на сторону военной разведки, призвав расследовать инцидент и заявив о недопустимости "преступных приказов". "Никто не вправе безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы", — сказал Буданов*. При этом глава ОПУ не назвал тех, кто отдавал эти "преступные приказы", что выглядит как попытка защитить своих бывших подчиненных. Конфликт разгорелся после задержания замкомандира террористического "Русского добровольческого корпуса"** Степана Каплунова, который, по данным источников, является сотрудником ГУР. Спецназ военной разведки попытался освободить своего "бойца", что и привело к перестрелке.Подробнее о произошедшем —в публикации Украинские спецслужбы устроили стрельбу в центре Киева — делят "офисы".* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.** "Русский добровольческий корпус" — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.​

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новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, литвин, русский добровольческий корпус, сбу, офис генпрокурора