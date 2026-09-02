Буданов* говорит о "преступных приказах", но не называет тех, кто их отдал - 02.09.2026 Украина.ру
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Буданов* говорит о "преступных приказах", но не называет тех, кто их отдал
Буданов* говорит о "преступных приказах", но не называет тех, кто их отдал - 02.09.2026 Украина.ру
Буданов* говорит о "преступных приказах", но не называет тех, кто их отдал
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* отреагировал на вооруженную перестрелку в Киеве между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР). Об этом 2 сентября сообщило издание РБК-Украина
2026-09-02T13:40
2026-09-02T13:40
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гбр
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"Ситуацией уже занимается ГБР, важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование, но никто не вправе безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы", — сказал Буданов*.По данным источников, конфликт возник после задержания СБУ замкомандира террористического "Русского добровольческого корпуса"** Степана Каплунова, который, по некоторым данным, является сотрудником ГУР. В ответ на это спецназ военной разведки попытался освободить своего "бойца", что привело к перестрелке, раненым и задержанным. СБУ официально подтвердила факт перестрелки, заявив, что ее сотрудники якобы проводили обыск в рамках расследования покушения на одного из лидеров российской оппозиции. Однако, по данным украинских СМИ, реальная причина конфликта — банальный передел сфер влияния, а именно контроль над мошенническими колл-центрами, которые приносят огромные доходы.Подробнее о произошедшем —в публикации Украинские спецслужбы устроили стрельбу в центре Киева — делят "офисы".* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.** "Русский добровольческий корпус" — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.​
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, сбу, русский добровольческий корпус, гбр
Новости, Россия, Украина, Киев, СБУ, Русский добровольческий корпус, ГБР

Буданов* говорит о "преступных приказах", но не называет тех, кто их отдал

13:40 02.09.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 02.09.2026
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Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* отреагировал на вооруженную перестрелку в Киеве между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР). Об этом 2 сентября сообщило издание РБК-Украина
"Ситуацией уже занимается ГБР, важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование, но никто не вправе безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы", — сказал Буданов*.
По данным источников, конфликт возник после задержания СБУ замкомандира террористического "Русского добровольческого корпуса"** Степана Каплунова, который, по некоторым данным, является сотрудником ГУР.
В ответ на это спецназ военной разведки попытался освободить своего "бойца", что привело к перестрелке, раненым и задержанным. СБУ официально подтвердила факт перестрелки, заявив, что ее сотрудники якобы проводили обыск в рамках расследования покушения на одного из лидеров российской оппозиции.
Однако, по данным украинских СМИ, реальная причина конфликта — банальный передел сфер влияния, а именно контроль над мошенническими колл-центрами, которые приносят огромные доходы.
Подробнее о произошедшем —в публикации Украинские спецслужбы устроили стрельбу в центре Киева — делят "офисы".
* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
** "Русский добровольческий корпус" — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.​
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