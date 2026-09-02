https://ukraina.ru/20260902/budanov-govorit-o-prestupnykh-prikazakh-no-ne-nazyvaet-tekh-kto-ikh-otdal-1082963549.html

Буданов* говорит о "преступных приказах", но не называет тех, кто их отдал

Буданов* говорит о "преступных приказах", но не называет тех, кто их отдал - 02.09.2026 Украина.ру

Буданов* говорит о "преступных приказах", но не называет тех, кто их отдал

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* отреагировал на вооруженную перестрелку в Киеве между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР). Об этом 2 сентября сообщило издание РБК-Украина

2026-09-02T13:40

2026-09-02T13:40

2026-09-02T13:40

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"Ситуацией уже занимается ГБР, важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование, но никто не вправе безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы", — сказал Буданов*.По данным источников, конфликт возник после задержания СБУ замкомандира террористического "Русского добровольческого корпуса"** Степана Каплунова, который, по некоторым данным, является сотрудником ГУР. В ответ на это спецназ военной разведки попытался освободить своего "бойца", что привело к перестрелке, раненым и задержанным. СБУ официально подтвердила факт перестрелки, заявив, что ее сотрудники якобы проводили обыск в рамках расследования покушения на одного из лидеров российской оппозиции. Однако, по данным украинских СМИ, реальная причина конфликта — банальный передел сфер влияния, а именно контроль над мошенническими колл-центрами, которые приносят огромные доходы.Подробнее о произошедшем —в публикации Украинские спецслужбы устроили стрельбу в центре Киева — делят "офисы".* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.** "Русский добровольческий корпус" — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.​

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