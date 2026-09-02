Одобрен Драпатым: Зеленский назначил нового хозяина украинских военкоматов - 02.09.2026 Украина.ру
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Одобрен Драпатым: Зеленский назначил нового хозяина украинских военкоматов
Одобрен Драпатым: Зеленский назначил нового хозяина украинских военкоматов - 02.09.2026 Украина.ру
Одобрен Драпатым: Зеленский назначил нового хозяина украинских военкоматов
Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутных войск ВСУ Святослава Заица, уволив с этой должности Геннадия Шаповала, соответствующий указ опубликовали на сайте президента Украины
2026-09-02T14:10
2026-09-02T14:30
новости
украина
владимир зеленский
михаил драпатый
вооруженные силы украины
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До этого назначения Заиц руководил 20-м армейским корпусом. Ранее главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый характеризовал его как "сильного командира" и отмечал, что новый командующий является выходцем из десантно-штурмовых войск, где служил под началом нынешнего начальника Генерального штаба Игоря Скибюка. В ведении Сухопутных войск Украины, помимо фронтовых подразделений, находится вся система военкоматов (территориальных центров комплектования), отвечающая за принудительную мобилизацию в стране.Подробнее - в материале Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуют на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, михаил драпатый, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Одобрен Драпатым: Зеленский назначил нового хозяина украинских военкоматов

14:10 02.09.2026 (обновлено: 14:30 02.09.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутных войск ВСУ Святослава Заица, уволив с этой должности Геннадия Шаповала, соответствующий указ опубликовали на сайте президента Украины
До этого назначения Заиц руководил 20-м армейским корпусом.
Ранее главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый характеризовал его как "сильного командира" и отмечал, что новый командующий является выходцем из десантно-штурмовых войск, где служил под началом нынешнего начальника Генерального штаба Игоря Скибюка.
В ведении Сухопутных войск Украины, помимо фронтовых подразделений, находится вся система военкоматов (территориальных центров комплектования), отвечающая за принудительную мобилизацию в стране.
Подробнее - в материале Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуют на сайте Украина.ру.
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