https://ukraina.ru/20260902/odobren-drapatym-zelenskiy-naznachil-novogo-khozyaina-ukrainskikh-voenkomatov-1082964241.html
Одобрен Драпатым: Зеленский назначил нового хозяина украинских военкоматов
Одобрен Драпатым: Зеленский назначил нового хозяина украинских военкоматов - 02.09.2026 Украина.ру
Одобрен Драпатым: Зеленский назначил нового хозяина украинских военкоматов
Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутных войск ВСУ Святослава Заица, уволив с этой должности Геннадия Шаповала, соответствующий указ опубликовали на сайте президента Украины
2026-09-02T14:10
2026-09-02T14:10
2026-09-02T14:30
новости
украина
владимир зеленский
михаил драпатый
вооруженные силы украины
украина.ру
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До этого назначения Заиц руководил 20-м армейским корпусом. Ранее главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый характеризовал его как "сильного командира" и отмечал, что новый командующий является выходцем из десантно-штурмовых войск, где служил под началом нынешнего начальника Генерального штаба Игоря Скибюка. В ведении Сухопутных войск Украины, помимо фронтовых подразделений, находится вся система военкоматов (территориальных центров комплектования), отвечающая за принудительную мобилизацию в стране.Подробнее - в материале Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуют на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, владимир зеленский, михаил драпатый, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Одобрен Драпатым: Зеленский назначил нового хозяина украинских военкоматов
14:10 02.09.2026 (обновлено: 14:30 02.09.2026)
Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутных войск ВСУ Святослава Заица, уволив с этой должности Геннадия Шаповала, соответствующий указ опубликовали на сайте президента Украины
До этого назначения Заиц руководил 20-м армейским корпусом.
Ранее главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый характеризовал его как "сильного командира" и отмечал, что новый командующий является выходцем из десантно-штурмовых войск, где служил под началом нынешнего начальника Генерального штаба Игоря Скибюка.
В ведении Сухопутных войск Украины, помимо фронтовых подразделений, находится вся система военкоматов (территориальных центров комплектования), отвечающая за принудительную мобилизацию в стране.
Подробнее - в материале Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуют на сайте Украина.ру.