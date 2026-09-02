https://ukraina.ru/20260902/odobren-drapatym-zelenskiy-naznachil-novogo-khozyaina-ukrainskikh-voenkomatov-1082964241.html

Одобрен Драпатым: Зеленский назначил нового хозяина украинских военкоматов

Одобрен Драпатым: Зеленский назначил нового хозяина украинских военкоматов - 02.09.2026 Украина.ру

Одобрен Драпатым: Зеленский назначил нового хозяина украинских военкоматов

Владимир Зеленский назначил командующим Сухопутных войск ВСУ Святослава Заица, уволив с этой должности Геннадия Шаповала, соответствующий указ опубликовали на сайте президента Украины

2026-09-02T14:10

2026-09-02T14:10

2026-09-02T14:30

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украина

владимир зеленский

михаил драпатый

вооруженные силы украины

украина.ру

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До этого назначения Заиц руководил 20-м армейским корпусом. Ранее главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый характеризовал его как "сильного командира" и отмечал, что новый командующий является выходцем из десантно-штурмовых войск, где служил под началом нынешнего начальника Генерального штаба Игоря Скибюка. В ведении Сухопутных войск Украины, помимо фронтовых подразделений, находится вся система военкоматов (территориальных центров комплектования), отвечающая за принудительную мобилизацию в стране.Подробнее - в материале Украинских инвалидов без отсрочки мобилизуют на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, михаил драпатый, вооруженные силы украины, украина.ру