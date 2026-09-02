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Киев оказался бессилен перед новыми российскими беспилотниками - The Economist

Киев оказался бессилен перед новыми российскими беспилотниками - The Economist - 02.09.2026 Украина.ру

Киев оказался бессилен перед новыми российскими беспилотниками - The Economist

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют эффективных средств перехвата, способных справиться с новыми российскими реактивными беспилотниками, пишет британский журнал The Economist

2026-09-02T12:25

2026-09-02T12:25

2026-09-02T12:25

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Издание отмечает, что новые реактивные модели БПЛА летают значительно быстрее прежних, из-за чего Киев до сих пор не смог разработать экономически оправданный способ противодействия им. В результате эти дроны успешно поражают "высокоценные" цели в украинском тылу. По оценке журнала, в будущем ситуация для Украины станет еще тяжелее, так как, вопреки всем прогнозам Запада, Россия смогла оперативно наладить массовое серийное производство реактивных двигателей в больших масштабах.Об успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.

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