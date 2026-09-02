Киев оказался бессилен перед новыми российскими беспилотниками - The Economist - 02.09.2026 Украина.ру
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Киев оказался бессилен перед новыми российскими беспилотниками - The Economist
Киев оказался бессилен перед новыми российскими беспилотниками - The Economist - 02.09.2026 Украина.ру
Киев оказался бессилен перед новыми российскими беспилотниками - The Economist
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют эффективных средств перехвата, способных справиться с новыми российскими реактивными беспилотниками, пишет британский журнал The Economist
2026-09-02T12:25
2026-09-02T12:25
новости
киев
россия
украина
вооруженные силы украины
минобороны
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Издание отмечает, что новые реактивные модели БПЛА летают значительно быстрее прежних, из-за чего Киев до сих пор не смог разработать экономически оправданный способ противодействия им. В результате эти дроны успешно поражают "высокоценные" цели в украинском тылу. По оценке журнала, в будущем ситуация для Украины станет еще тяжелее, так как, вопреки всем прогнозам Запада, Россия смогла оперативно наладить массовое серийное производство реактивных двигателей в больших масштабах.Об успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, украина, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Киев оказался бессилен перед новыми российскими беспилотниками - The Economist

12:25 02.09.2026
 
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют эффективных средств перехвата, способных справиться с новыми российскими реактивными беспилотниками, пишет британский журнал The Economist
Издание отмечает, что новые реактивные модели БПЛА летают значительно быстрее прежних, из-за чего Киев до сих пор не смог разработать экономически оправданный способ противодействия им.
В результате эти дроны успешно поражают "высокоценные" цели в украинском тылу.
По оценке журнала, в будущем ситуация для Украины станет еще тяжелее, так как, вопреки всем прогнозам Запада, Россия смогла оперативно наладить массовое серийное производство реактивных двигателей в больших масштабах.
Об успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
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