https://ukraina.ru/20260902/1082965115.html

Роман Гусаров: России надо готовиться к тому, что ВСУ могут ударить по пассажирским терминалам аэропортов

Роман Гусаров: России надо готовиться к тому, что ВСУ могут ударить по пассажирским терминалам аэропортов - 02.09.2026 Украина.ру

Роман Гусаров: России надо готовиться к тому, что ВСУ могут ударить по пассажирским терминалам аэропортов

Московский авиаузел самый интенсивный по загрузке. На него приходится 80% магистральных рейсов. И любые задержки в московских аэропортах влечет гораздо большие последствия, чем задержки в Казани или в Санкт-Петербурге. Хотя бы потому, что рейсы из Москвы туда регулярно следуют

2026-09-02T15:00

2026-09-02T15:00

2026-09-02T15:00

интервью

авиация

сво

владимир зеленский

украина

энергетика

москва

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист в сфере гражданской авиации, главный редактор портала Avia.ru, эксперт комитета Госдумы по транспорту Роман ГусаровРанее Владимир Зеленский пригрозил закрыть небо для гражданской авиации над Россией с помощью украинских беспилотников. Владимир Путин назвал это заявкой на государственный терроризм и намекнул, что в случае реализации этой угрозы Россия будет рассматривать верхушку киевского режима как законную военную цель. Глава Минтранса России пообещал, что значительных перерывов в работе авиации не допустят.- Роман Владимирович, как противник технически может воплотить эти угрозы в жизнь? Правильно ли я понимаю, что 600 украинских дронов в сутки теперь будут лететь не по НПЗ и маркетплейсам, а по трем аэропортам в Москве?- Я полностью согласен с президентом, что заявление Зеленского – это одно из самых ужасных проявлений государственного терроризма. В истории еще ни разу не было, чтобы руководитель страны угрожал инфраструктуре гражданской авиации и пассажирским самолетам. Причем меня в этой истории больше всего удручает даже не угрозы Зеленского, а молчание Международной организация гражданской авиации (ИКАО). Профессионалы забыли, что они профессионалы. Как можно закрывать глаза на международные конвенции и спокойно реагировать на то, что предлагает Зеленский?Хочется верить, что это просто акт отчаяния. Учитывая, что мы уже неделю без перерыва наносим удары по Украине, заявления Зеленского можно расценивать так: "Не бейте меня, иначе я вам такое сделаю". Может он это сделать? Давайте посмотрим, что было ранее.Мы уже видели масштабные налеты на Москву, когда киевский режим запускал больше 1000 дронов за один раз. Там было неважно, были они нацелены в одну точку или в разные. Они все летели на Москву по разным маршрутам. И любой удар в одну точку так и будет организован – по разным маршрутам будет лететь. И системы ПВО будут точно так же с ними бороться. В этом плане мы большой разницы не увидим.Слава богу, что система обеспечения безопасности, выстроенная авиационными властями, работает без сбоя. Вы же помните, что в 2025 году Украина тоже активно пыталась парализовать работу нашей гражданской авиации. Но мы справились. Не было ни одного опасного сближения дрона с самолетом. Проблема в том, что враг может ударить по наземной инфраструктуре и по пассажирским терминалам. Эта угроза более реальная.- Получается, речь идет не про количество дронов, а про то, что в случае появления даже одного дрона придется вводить план "Ковер", и в результате самолеты вообще могут не взлететь?- "Ковры" и раньше вводились при любом приближении дронов к московской воздушной зоне. Они будут вводиться вне зависимости от того, на аэропорт они летят или куда-то в другое место. И примерно мы понимаем, какое количество этих дронов может быть. То есть на нынешнем уровне реальных угроз я не думаю, что что-то существенно изменится в работе гражданской авиации. Если только на эти угрозы не поведутся авиационные власти других стран, которые запретят своим самолетам летать у нас. И сами авиакомпании могут принять такие решения. Мне кажется, Зеленский именно этого и добивается.- Турецкая авиакомпания Pegasus уже отменила рейс из Бодрума в Москву из-за "ситуации с воздушным пространством", вынудив пассажиров ждать вылета более 10 часов.- Конечно, есть вероятность, что теперь все начнут так себя вести. Но тут надо сказать спасибо Трампу, который устроил операцию против Ирана. Он приучил всю гражданскую авиацию к тому, что ракетно-дроновая опасность – это норма. Там тоже самолеты то летают, то не летают, то облетают. К этому относятся как к рутине, с которой приходится жить.- Вы отметили, что за весь год ни разу не было опасного сближения дрона с самолетом. Чья эта заслуга? ПВО или организационной работы служб гражданской авиации?- Все вместе. Это связка Минобороны и гражданской авиации. Система оповещения выстроена так, что она работает оперативно и даже превентивно. Это позволяет купировать такие угрозы.- И год назад мы с вами обсуждали, что зимой из-за заторов в аэропортах нам придется привлекать МЧС для оказания помощи пассажирам, однако никакой катастрофы тоже не произошло.- Тогда для нас это было в новинку. Были большие задержки, когда люди сутками сидели в аэропортах. Но потом авиакомпании очень качественно перестроили свою работу в плане оповещения пассажиров. Сейчас в случае задержки или переноса рейсов люди заблаговременно получают смс, что такое случилось. И человек не едет в аэропорт, а ждет дома. В самих аэропортах тоже оперативно оповещают о задержках и переносах. Все это позволяет избежать заторов.- По моим личным впечатлениям, задержек рейсов, которые следуют в Москву, не так уж и много. В основном они касаются Санкт-Петербурга и Казани. Это справедливое ощущение? Или везде по-разному?- Все по-разному. Судя по сводкам Росавиации, у нас регулярно закрывается вся полоса от Краснодара до Урала. Я не считал, кому больше достается в этом отношении. Скажу только одно. Московский авиаузел самый интенсивный по загрузке. На него приходится 80% магистральных рейсов. И любые задержки в московских аэропортах влечет гораздо большие последствия, чем задержки в Казани или в Санкт-Петербурге. Хотя бы потому, что рейсы из Москвы туда регулярно летают.- То есть в целом вы считаете, что в этих угрозах Зеленского больше запугивания, а сами аэропорты киевский режим не будет атаковать?- Надеюсь, что да. Это даже запугиванием нельзя назвать. Скорее, это элемент отчаяния. Других инструментов воздействия на Россию у киевского режима нет. Тем более, Минобороны официально анонсировало удары по украинской энергетике. Сами понимаете, чем это чревато в зимний период. Вот Зеленский и пытается таким образом ответить. Пока в качестве угрозы. Но мы все же не будем забывать, что у Украины никаких моральных тормозов нет. Она может пытаться бить по самим аэропортам. В небе наша система безопасности будет работать так же слажено. А за защиту наземных объектов будет отвечать ПВО.- А как вы в целом оцениваете перспективы нашей гражданской авиации в том случае, если СВО затянется еще на два-три года? Она будет терять? Или у нас могут открыться новые возможности в плане новых маршрутов или импортозамещения по принципу "Не было бы счастья, да несчастье помогло"?- Все самые ужасные и печальные прогнозы по поводу нашей гражданской авиации были проговорены еще в 2022 году, когда нам рассказывали, что авиация приземлилась и теперь все разберут на запчасти. Именно такую цель преследовали западные санкции. Они хотели ее парализовать. Но это не получилось. Мы это быстро преодолели и нашли способы сохранения флота и компаний. Сегодня отрасль работает стабильно.Может быть, в этом году или в следующем у нас будет некоторое снижение объемов перевозок. Но это связано не столько с дронами, сколько с отсутствием пополнением флота. И как только в товарных количествах начнут поступать новые отечественные суда, ситуация на рынке авиаперевозок стабилизируется. Тем более, это снижение все равно могут компенсировать иностранные авиакомпании. Они берут на себя спрос, который не могут удовлетворить наши.И количество стран, куда можно улететь из России прямыми рейсами, тоже растет. Их у нас уже 49. Это чуть ли не в два раза больше, чем было в 2022 году.

https://ukraina.ru/20250722/1065770796.html

https://ukraina.ru/20260902/mobilizatsiya-v-rf-peregovory-s-terroristami-i-kievskaya-marionetka-khronika-sobytiy-na-utro-2-sentyabrya-1082960177.html

https://ukraina.ru/20260902/rossiya-nashla-protivoyadie-protiv-raket-flamingo-no-voennye-preduprezhdayut-chto-rasslablyatsya-rano--1082934646.html

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Кирилл Курбатов

интервью, авиация, сво, владимир зеленский, украина, энергетика, москва, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, минобороны, терроризм, пво, аэропорты