Сексот не умеет говорить слово "нет": о КГБ, Украине и моих допросах - 02.09.2026 Украина.ру
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Сексот не умеет говорить слово "нет": о КГБ, Украине и моих допросах
Сексот не умеет говорить слово "нет": о КГБ, Украине и моих допросах - 02.09.2026 Украина.ру
Сексот не умеет говорить слово "нет": о КГБ, Украине и моих допросах
На Украине может стартовать еще одна политико-общественная инициатива, изначально обреченная на провал, неудачу и последствия, которые долго придется расхлебывать. Не исключено, что с кровью, если сорвется с цепи заглушенный временем механизм мести.
2026-09-02T15:56
2026-09-02T15:56
мнения
весь скачко
сбу
кгб
александр турчинов
украина
ссср
максим бужанский
кпсс
черное море
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Я имею в виду закон нардепа из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Максима Бужанского, который предлагает создать открытый реестр агентов еще КГБ СССР, которые-де работали во вред Украины, выполняя задачи КПСС.Если у власти нет сознательной и целенаправленной задачи расколоть общество на тех, кто мстит, и жертв этой мести, чтобы отвлечь людей от насущных проблем, то затея однозначно закончится пшиком.Во-первых, только в независимой Украине к этому вопросу открыто обращались дважды. И оба раза любителей-разоблачителей ждал крутой облом – дальше идеи дело не шло.Во-вторых, оба раза выяснялось, что великая нация галичанских смерековых (смерека или ялына – по-украински ель обыкновенная, Picea abies или Abies carpatica) приматов, не такая уж и великая и славная, как они сами рассказывали. Профессиональные украинцы, как известно из их же исторических изысканий, на полном серьезе гордились тем, что, выкопав Черное море, породив Иисуса Христа, Будду и Магомета, а также первыми попутно обуздав огонь и изобретя колесо, зародились на земле 140 тысяч лет назад, когда даже не было дебелых санитаров в дурдомах и некому было остановить успокоительными уколами этот процесс. То есть гордились тем, что появились на планете параллельно с неандертальцами (130-150 тысяч лет назад жили) и раньше кроманьонцев (40—30 тысяч лет назад) и стояли у истоков все краеугольных изобретений человечества. А практика существования независимой Украины, где все и случилось, показала, что великая нация полна уродов, отщепенцев, зрадныков (предателей) и даже, вы не поверите, москалей, которые суют палки в великую поступь приматов и сбивают укров с заслуженного места на скрижалях истории.Констатировать это, похоже, было неприятно и недухоподъемно, поэтому изыскания "КГБ-логии по-украински" благополучно свернули. Но осадочек-то остался. И я вот о том, чему лично был свидетелем.Сразу после обретения этой самой независимости, в начале 90-х годов прошлого века, была создана спецкомиссия под управлением известного тогда народного депутата из оппозиционеров национал-демократов Михаила Горыня. Чтобы, значит, выявить и раскрыть всех вредоносных сексотов, которым не место в строительстве государства. Государство по задумке планировалось чистым, как слеза молодого здорового поросенка.А сексоты – это секретные сотрудники, к коим относились и так называемые агенты-стукачи, услугами-доносами которых "комитет глубинного бурения", КГБ, пользовался, чтобы контролировать общественные настроения и выявлять "врагов народа", диссидентов, доморощенных шпионов и просто сволочей, не позволяющих "честным советским людям" штурмовать зияющие высоты светлого будущего под названием "коммунизм".Работы комиссии Горыня, как и следовало ожидать, закончилась ничем. Сексотов оказалось слишком много – в первую очередь среди победивших национал-демократов. И в первую очередь из Галичины. Они потом оправдывались, что КГБ специально пускал слухи, что диссиденты и сторонники независимости Украины сотрудничали сексотами и получали кодовые клички-погоняла, были падки на привычки, которые сейчас идут по разряду ЛГБТ*, или обладают мелкоуголовными наклонностями и воруют ложки и скрепки со стола.Зачем? А чтобы типа дискредитировать честных противников режима. Так-де и пошли слухи, что видный и крайне буйный нардеп Степан Хмара, первым написавший закон о запрете КПСС в Украине, тайно строил коммунизм под кличкой "Демон". Что даже лидер Народного руха Украины (НРУ), икона национал-демократов Вячеслав Черновил пробавлялся мелким воровством. Что еще один нацдем Ярослав Кендзьор был большим любителем мальчиков. Короче, получалось так, что добрая половина сидельцев за Украину благополучно сотрудничала с "хозяином" – за проплату малую и добавку к пайкам.Особенно неприглядным было сексотское прошлое у так называемой писательско-поэтической элиты суверенной Украины, которая стала застрельщиком перемен и шла в авангарде борьбы за независимость. Все эти иваны драчи, дмитрии павлычки, павлы мовчаны и прочие владимиры яворивские не только славили Ленина, партию и комсомол, но и стучали друг на друга так, что у дятла голова болела.Знать это победившей нации было нельзя. Потому работа комиссии Горыня ушла в песок.Второй раз такую же комиссию попытались создать после первого госпереворта в 2004 году, когда свершилась соросятская "оранжевая революция", Виктор Ющенко стал президентом, Юлия Тимошенко – премьером, а ее правая рука Александр Турчинов** – главой СБУ.Я, тогда главред газеты "Киевский телеграф", так и не смирившийся с итогами госпереворта и неумно ерничавший над ними, был крайне удивлен, что Турчинов** согласился дать интервью нашей газете и принял нас в здании СБУ на улице Владимирской. "Вот вас там и примут", – шутили коллеги, отправляя нас в "застенки".Но все было хорошо и внешне пристойно. Мы поговорили обо всем, я задал вопрос о комиссии по разоблачению агентов КГБ в обществе и украинских верхах. "Не ко времени все это. Кроме того, мы всё, что нашли на эту тему, уничтожили, чтобы не раскалывать общество", – ответил тогда Турчинов.Пришлось ему поверить. А что оставалось делать? Но я уверен, что Турчинов** – не тот человек, который не оставил у себя на черный день такой компромат на коллег-политиков. Это же так можно пригвоздить, напугать, заставить плясать под свою дудку, и чел с погонялом "Кровавый пастор", который может воробья в поле загонять, знает этому цену.Так что нардеп Бужанский имеет шансы стать великим первооткрывателем украинского дна подлости, низости и двурушничества.Потому что, мне кажется, что из всех людей три категории особенно должны уметь говорить "нет". Это женщины (чтобы сохранить целомудрие и, как говорится, общую целомудренность), журналисты (чтобы не скатиться и не подтвердить принадлежность ко второй древнейшей профессии) и те, к кому пришли с предложением стучать на друзей и знакомых.Ну, ладно: не стучать или доносить, а информировать о противоправной деятельности. Для представителей правоохранительных органов – это оперативная работа, для чего даже придуманы уголовные статьи за недоносительство. А вот для человека – во многом еще и нравственный выбор: тебе доверяют тайны или что-то говорят сгоряча, а ты тайным разглашением этих разговоров зарабатываешь себе копеечку или какие-либо преференции.И тут нельзя оступиться дважды. Тут одного раза достаточно. И женщине, и журналисту, и стукачу. Не отказал раз – все покатилось по наклонной.Впервые с этим и с размахом стукачества в СССР по инициативе КГБ я столкнулся на рубеже 1978-1979 годов в студенческие годы на истфаке Киевского госуниверситета. КГБ тогда отвечал и за умонастроения студенчества. И меня вызвали на допрос, обозначенный как "профилактическая беседа".Три с половиной часа два человека, разложив перед собой листки с описанием моих прегрешений, пытались выяснить у меня, почему я так думаю. По каждому эпизоду отдельно! Я испугался так, что первое время только что-то мямлил, но потом пришел в себя (по-украински – оговтався) и отвечал откровенно и осмысленно. И под конец допроса, и после него я потом со временем выяснил, что не было ни одной беседы, ни одной компании или места, где я бывал и болтал, чтобы информации об этом не было на столе следователей. Стучали все. У нас на курсе – за исключением некоторых. А одному из стукачей я даже после по морде дал. Ну, просто так, в виде компенсации за страх…Вот это была работа! Вот это были охват и проникновение!Но мои следователи был людьми умными, врага народа, достойного Сибири или Мордовии во мне не увидели, и я даже университет закончил с красным дипломом. Правда, с ограничением выезда за границу и даже в приграничные районы Украины и всего СССР.В 1986 году я вывез пару эшелонов с детьми из зоны Аварии на Чернобыльской АЭС, и меня даже премировали двухнедельной поездкой в Венгрию, откуда я вернулся совсем другим человеком. Там я впервые увидел в магазине в свободной продаже метров сто разного вида колбас. А после нищеты магазинов в СССР это очень сильно, даже у проверенных людей, вентилировало идеологию в мозгах.Из той беседы я вынес еще один опыт. В конце разговора мне предложили подписать бумагу, в которой я соглашался информировать органы обо всем, что не подходило советской системе и могло нанести ей вред. То есть стучать. Но стукачей я ненавижу со своего полунищего интернатовского детства, и мне хватило духа сказать "нет". "Ну, и ладно", – сказал один из следователей и спрятал лист, не стал настаивать. Так во мне еще раз утвердились самоуважение и вера в умных людей.А потом появилось и понимание, что эти люди если и не все, то многое контролируют на Украине – и знают о ней немало.Убедился же я в этом тоже в начале 90-ых, когда работала упомянутая комиссия Горыня в Рухе засобирался в отставку его первый пресс-секретарь, записной и громко-демонстративный нацдем и журналист Юрий Луканов. Он и сейчас еще учит всех патриотизму и украинофилии, даже преподавал диаспоре украинский язык в Канаде.Но оказалось, он, чтобы ездить за рубеж в советские годы, подписал документ об информировании КГБ о врагах народа. И теперь убоялся разоблачения. Привел меня на согласование к главе секретариата Руха Николаю Бурлакову. Тот глядел на меня пристально исподлобья, задавал вопросы и слушал мои ответы, редко отрывая руку от лица. И очень напомнил мне того моего первого следователя, который допрашивал в студенческие годы.Я сам отказался идти пресс-секретарем Руха. А интуиция меня не подвела: руховский секретарь и один из основателей Руха, правая рука Черновила вскоре вернулся на свое прежнее место работы – в СБУ, укомплектованную бывшими кагэбэшниками. Он потом возглавил в СБУ отдел, занимающийся политическим сыском. Продолжил, так сказать, по старому профилю…А чтобы было все окончательно понятно, скажу вам, что начальник секретариата в Рухе – это важная должность. Через него осваивались на Украине все материально-финансовые вливания, оргтехника, литература, которые пошли с Запада, от западных спецслужб и диаспоры. Ну, чтобы, значить, "розбудовывалось" (строилось) лучше, а русофобия становилась господствующей идеологией нацдемов. Например, послебурлаковский глава руховского секретариата Михаил Бойчишин исчез без следа вместе со значительными сумами. Это был большой и шумный удар по Руху.Но Бойчишина до сих пор не нашли, а он, как шутил Михаил Жванецкий в эссе о спасающих понтоны в ледяной воде, наверное, в Лондоне сейчас – жалеет страшно.Так что ничего не получится с разоблачениями и у Бужанского: черного кобеля не отмоешь добела, а мыть придется столько, что воды может не хватить. Это Украина, детки, ничего личного.* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ** Внесён в перечень террористов и экстремистовЕще на эту тему читайте в статье "Кто выйдет на самих себя: зачем "слуге народа" рассекречивание агентов КГБ на Украине"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20211227/1032977556.html
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Владимир Скачко
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мнения, весь скачко, сбу, кгб, александр турчинов, украина, ссср, максим бужанский, кпсс, черное море, сергей чернов
Мнения, весь Скачко, СБУ, КГБ, Александр Турчинов, Украина, СССР, Максим Бужанский, КПСС, Черное море, Сергей Чернов

Сексот не умеет говорить слово "нет": о КГБ, Украине и моих допросах

15:56 02.09.2026
 
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Александр Турчинов - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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На Украине может стартовать еще одна политико-общественная инициатива, изначально обреченная на провал, неудачу и последствия, которые долго придется расхлебывать. Не исключено, что с кровью, если сорвется с цепи заглушенный временем механизм мести.
Я имею в виду закон нардепа из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Максима Бужанского, который предлагает создать открытый реестр агентов еще КГБ СССР, которые-де работали во вред Украины, выполняя задачи КПСС.
Если у власти нет сознательной и целенаправленной задачи расколоть общество на тех, кто мстит, и жертв этой мести, чтобы отвлечь людей от насущных проблем, то затея однозначно закончится пшиком.
Во-первых, только в независимой Украине к этому вопросу открыто обращались дважды. И оба раза любителей-разоблачителей ждал крутой облом – дальше идеи дело не шло.
Во-вторых, оба раза выяснялось, что великая нация галичанских смерековых (смерека или ялына – по-украински ель обыкновенная, Picea abies или Abies carpatica) приматов, не такая уж и великая и славная, как они сами рассказывали.
Профессиональные украинцы, как известно из их же исторических изысканий, на полном серьезе гордились тем, что, выкопав Черное море, породив Иисуса Христа, Будду и Магомета, а также первыми попутно обуздав огонь и изобретя колесо, зародились на земле 140 тысяч лет назад, когда даже не было дебелых санитаров в дурдомах и некому было остановить успокоительными уколами этот процесс. То есть гордились тем, что появились на планете параллельно с неандертальцами (130-150 тысяч лет назад жили) и раньше кроманьонцев (40—30 тысяч лет назад) и стояли у истоков все краеугольных изобретений человечества.
А практика существования независимой Украины, где все и случилось, показала, что великая нация полна уродов, отщепенцев, зрадныков (предателей) и даже, вы не поверите, москалей, которые суют палки в великую поступь приматов и сбивают укров с заслуженного места на скрижалях истории.
Констатировать это, похоже, было неприятно и недухоподъемно, поэтому изыскания "КГБ-логии по-украински" благополучно свернули. Но осадочек-то остался. И я вот о том, чему лично был свидетелем.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Сразу после обретения этой самой независимости, в начале 90-х годов прошлого века, была создана спецкомиссия под управлением известного тогда народного депутата из оппозиционеров национал-демократов Михаила Горыня. Чтобы, значит, выявить и раскрыть всех вредоносных сексотов, которым не место в строительстве государства. Государство по задумке планировалось чистым, как слеза молодого здорового поросенка.
А сексоты – это секретные сотрудники, к коим относились и так называемые агенты-стукачи, услугами-доносами которых "комитет глубинного бурения", КГБ, пользовался, чтобы контролировать общественные настроения и выявлять "врагов народа", диссидентов, доморощенных шпионов и просто сволочей, не позволяющих "честным советским людям" штурмовать зияющие высоты светлого будущего под названием "коммунизм".
Работы комиссии Горыня, как и следовало ожидать, закончилась ничем. Сексотов оказалось слишком много – в первую очередь среди победивших национал-демократов. И в первую очередь из Галичины. Они потом оправдывались, что КГБ специально пускал слухи, что диссиденты и сторонники независимости Украины сотрудничали сексотами и получали кодовые клички-погоняла, были падки на привычки, которые сейчас идут по разряду ЛГБТ*, или обладают мелкоуголовными наклонностями и воруют ложки и скрепки со стола.
Зачем? А чтобы типа дискредитировать честных противников режима. Так-де и пошли слухи, что видный и крайне буйный нардеп Степан Хмара, первым написавший закон о запрете КПСС в Украине, тайно строил коммунизм под кличкой "Демон". Что даже лидер Народного руха Украины (НРУ), икона национал-демократов Вячеслав Черновил пробавлялся мелким воровством. Что еще один нацдем Ярослав Кендзьор был большим любителем мальчиков. Короче, получалось так, что добрая половина сидельцев за Украину благополучно сотрудничала с "хозяином" – за проплату малую и добавку к пайкам.
Особенно неприглядным было сексотское прошлое у так называемой писательско-поэтической элиты суверенной Украины, которая стала застрельщиком перемен и шла в авангарде борьбы за независимость. Все эти иваны драчи, дмитрии павлычки, павлы мовчаны и прочие владимиры яворивские не только славили Ленина, партию и комсомол, но и стучали друг на друга так, что у дятла голова болела.
Знать это победившей нации было нельзя. Потому работа комиссии Горыня ушла в песок.
Второй раз такую же комиссию попытались создать после первого госпереворта в 2004 году, когда свершилась соросятская "оранжевая революция", Виктор Ющенко стал президентом, Юлия Тимошенко – премьером, а ее правая рука Александр Турчинов** – главой СБУ.
Я, тогда главред газеты "Киевский телеграф", так и не смирившийся с итогами госпереворта и неумно ерничавший над ними, был крайне удивлен, что Турчинов** согласился дать интервью нашей газете и принял нас в здании СБУ на улице Владимирской.
"Вот вас там и примут", – шутили коллеги, отправляя нас в "застенки".
Виталий Федорчук - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 16:15
Виталий Федорчук. Как уроженец Житомирской области возглавил КГБ СССР и установил антирекорд27 декабря 1918 года в селе Огиевка Житомирской области родился Виталий Федорчук. Человек, долгое время возглавлявший КГБ УССР, некоторое время бывший министром внутренних дел СССР и совсем недолго стоявший у руля КГБ Советского Союза.
Но все было хорошо и внешне пристойно. Мы поговорили обо всем, я задал вопрос о комиссии по разоблачению агентов КГБ в обществе и украинских верхах.
"Не ко времени все это. Кроме того, мы всё, что нашли на эту тему, уничтожили, чтобы не раскалывать общество", – ответил тогда Турчинов.
Пришлось ему поверить. А что оставалось делать? Но я уверен, что Турчинов** – не тот человек, который не оставил у себя на черный день такой компромат на коллег-политиков. Это же так можно пригвоздить, напугать, заставить плясать под свою дудку, и чел с погонялом "Кровавый пастор", который может воробья в поле загонять, знает этому цену.
Так что нардеп Бужанский имеет шансы стать великим первооткрывателем украинского дна подлости, низости и двурушничества.
Потому что, мне кажется, что из всех людей три категории особенно должны уметь говорить "нет". Это женщины (чтобы сохранить целомудрие и, как говорится, общую целомудренность), журналисты (чтобы не скатиться и не подтвердить принадлежность ко второй древнейшей профессии) и те, к кому пришли с предложением стучать на друзей и знакомых.
Ну, ладно: не стучать или доносить, а информировать о противоправной деятельности. Для представителей правоохранительных органов – это оперативная работа, для чего даже придуманы уголовные статьи за недоносительство. А вот для человека – во многом еще и нравственный выбор: тебе доверяют тайны или что-то говорят сгоряча, а ты тайным разглашением этих разговоров зарабатываешь себе копеечку или какие-либо преференции.
И тут нельзя оступиться дважды. Тут одного раза достаточно. И женщине, и журналисту, и стукачу. Не отказал раз – все покатилось по наклонной.
Впервые с этим и с размахом стукачества в СССР по инициативе КГБ я столкнулся на рубеже 1978-1979 годов в студенческие годы на истфаке Киевского госуниверситета. КГБ тогда отвечал и за умонастроения студенчества. И меня вызвали на допрос, обозначенный как "профилактическая беседа".
Три с половиной часа два человека, разложив перед собой листки с описанием моих прегрешений, пытались выяснить у меня, почему я так думаю. По каждому эпизоду отдельно!
Я испугался так, что первое время только что-то мямлил, но потом пришел в себя (по-украински – оговтався) и отвечал откровенно и осмысленно. И под конец допроса, и после него я потом со временем выяснил, что не было ни одной беседы, ни одной компании или места, где я бывал и болтал, чтобы информации об этом не было на столе следователей. Стучали все. У нас на курсе – за исключением некоторых. А одному из стукачей я даже после по морде дал. Ну, просто так, в виде компенсации за страх…
Вот это была работа! Вот это были охват и проникновение!
- РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января 2022, 18:58
Председатель КГБ, который спас ХрущёваВ субботу, 15 января, исполняется 98 лет со дня рождения Владимира Ефимовича Семичастного. В истории СССР он остался как председатель КГБ, хотя по биографии был партийно-комсомольским работником, имевшим только косвенное отношение к контрразведке
Но мои следователи был людьми умными, врага народа, достойного Сибири или Мордовии во мне не увидели, и я даже университет закончил с красным дипломом. Правда, с ограничением выезда за границу и даже в приграничные районы Украины и всего СССР.
В 1986 году я вывез пару эшелонов с детьми из зоны Аварии на Чернобыльской АЭС, и меня даже премировали двухнедельной поездкой в Венгрию, откуда я вернулся совсем другим человеком. Там я впервые увидел в магазине в свободной продаже метров сто разного вида колбас. А после нищеты магазинов в СССР это очень сильно, даже у проверенных людей, вентилировало идеологию в мозгах.
Из той беседы я вынес еще один опыт. В конце разговора мне предложили подписать бумагу, в которой я соглашался информировать органы обо всем, что не подходило советской системе и могло нанести ей вред. То есть стучать. Но стукачей я ненавижу со своего полунищего интернатовского детства, и мне хватило духа сказать "нет".
"Ну, и ладно", – сказал один из следователей и спрятал лист, не стал настаивать.
Так во мне еще раз утвердились самоуважение и вера в умных людей.
А потом появилось и понимание, что эти люди если и не все, то многое контролируют на Украине – и знают о ней немало.
Убедился же я в этом тоже в начале 90-ых, когда работала упомянутая комиссия Горыня в Рухе засобирался в отставку его первый пресс-секретарь, записной и громко-демонстративный нацдем и журналист Юрий Луканов. Он и сейчас еще учит всех патриотизму и украинофилии, даже преподавал диаспоре украинский язык в Канаде.
Но оказалось, он, чтобы ездить за рубеж в советские годы, подписал документ об информировании КГБ о врагах народа. И теперь убоялся разоблачения. Привел меня на согласование к главе секретариата Руха Николаю Бурлакову. Тот глядел на меня пристально исподлобья, задавал вопросы и слушал мои ответы, редко отрывая руку от лица. И очень напомнил мне того моего первого следователя, который допрашивал в студенческие годы.
Я сам отказался идти пресс-секретарем Руха. А интуиция меня не подвела: руховский секретарь и один из основателей Руха, правая рука Черновила вскоре вернулся на свое прежнее место работы – в СБУ, укомплектованную бывшими кагэбэшниками. Он потом возглавил в СБУ отдел, занимающийся политическим сыском.
Продолжил, так сказать, по старому профилю…
А чтобы было все окончательно понятно, скажу вам, что начальник секретариата в Рухе – это важная должность. Через него осваивались на Украине все материально-финансовые вливания, оргтехника, литература, которые пошли с Запада, от западных спецслужб и диаспоры. Ну, чтобы, значить, "розбудовывалось" (строилось) лучше, а русофобия становилась господствующей идеологией нацдемов.
Например, послебурлаковский глава руховского секретариата Михаил Бойчишин исчез без следа вместе со значительными сумами. Это был большой и шумный удар по Руху.
Но Бойчишина до сих пор не нашли, а он, как шутил Михаил Жванецкий в эссе о спасающих понтоны в ледяной воде, наверное, в Лондоне сейчас – жалеет страшно.
Так что ничего не получится с разоблачениями и у Бужанского: черного кобеля не отмоешь добела, а мыть придется столько, что воды может не хватить. Это Украина, детки, ничего личного.
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
** Внесён в перечень террористов и экстремистов
Еще на эту тему читайте в статье "Кто выйдет на самих себя: зачем "слуге народа" рассекречивание агентов КГБ на Украине"
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15:00Роман Гусаров: России надо готовиться к тому, что ВСУ могут ударить по пассажирским терминалам аэропортов
14:52Пытки и казни безоружных: нардеп обвинил СБУ в регулярных убийствах украинских силовиков
14:43Шутки про УГИЛ оказались не шутками. Почему Зеленский грозит сбивать гражданские самолеты
14:30"Наехал" на силовиков: Зеленский требует публичных объяснений после стрельбы в центре Киева
14:10Одобрен Драпатым: Зеленский назначил нового хозяина украинских военкоматов
13:40Буданов* говорит о "преступных приказах", но не называет тех, кто их отдал
13:35Без света и тепла: глава Харьковской области предупредил о катастрофе зимой
13:15Минтранс: Россия готова ответить на угрозы Зеленского в адрес авиации
12:50Украинские спецслужбы устроили стрельбу в центре Киева — делят "офисы"
12:46Освобожденный Святогорск, потопленный катер и сотни дронов в утиль: Минобороны поделилось успехами ВС РФ
12:25Киев оказался бессилен перед новыми российскими беспилотниками - The Economist
12:25В Киеве признали: Россия больше не клюнет на "мирные" паузы
12:05Учения и логистика НАТО свидетельствуют о подготовке к войне — Грушко
11:40Фицо высмеял аппетиты Киева после многомиллиардного транша ЕС
10:50Британская газета впала в панику после слов Путина о целях ВС РФ
10:30"Бред о мобилизации" и "переговоры с террористами". Хроника событий на утро 2 сентября
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