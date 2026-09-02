https://ukraina.ru/20260902/seksot-ne-umeet-govorit-slovo-net-o-kgb-ukraine-i-moikh-doprosakh-1082964379.html

Сексот не умеет говорить слово "нет": о КГБ, Украине и моих допросах

Сексот не умеет говорить слово "нет": о КГБ, Украине и моих допросах - 02.09.2026 Украина.ру

Сексот не умеет говорить слово "нет": о КГБ, Украине и моих допросах

На Украине может стартовать еще одна политико-общественная инициатива, изначально обреченная на провал, неудачу и последствия, которые долго придется расхлебывать. Не исключено, что с кровью, если сорвется с цепи заглушенный временем механизм мести.

2026-09-02T15:56

2026-09-02T15:56

2026-09-02T15:56

мнения

весь скачко

сбу

кгб

александр турчинов

украина

ссср

максим бужанский

кпсс

черное море

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Я имею в виду закон нардепа из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Максима Бужанского, который предлагает создать открытый реестр агентов еще КГБ СССР, которые-де работали во вред Украины, выполняя задачи КПСС.Если у власти нет сознательной и целенаправленной задачи расколоть общество на тех, кто мстит, и жертв этой мести, чтобы отвлечь людей от насущных проблем, то затея однозначно закончится пшиком.Во-первых, только в независимой Украине к этому вопросу открыто обращались дважды. И оба раза любителей-разоблачителей ждал крутой облом – дальше идеи дело не шло.Во-вторых, оба раза выяснялось, что великая нация галичанских смерековых (смерека или ялына – по-украински ель обыкновенная, Picea abies или Abies carpatica) приматов, не такая уж и великая и славная, как они сами рассказывали. Профессиональные украинцы, как известно из их же исторических изысканий, на полном серьезе гордились тем, что, выкопав Черное море, породив Иисуса Христа, Будду и Магомета, а также первыми попутно обуздав огонь и изобретя колесо, зародились на земле 140 тысяч лет назад, когда даже не было дебелых санитаров в дурдомах и некому было остановить успокоительными уколами этот процесс. То есть гордились тем, что появились на планете параллельно с неандертальцами (130-150 тысяч лет назад жили) и раньше кроманьонцев (40—30 тысяч лет назад) и стояли у истоков все краеугольных изобретений человечества. А практика существования независимой Украины, где все и случилось, показала, что великая нация полна уродов, отщепенцев, зрадныков (предателей) и даже, вы не поверите, москалей, которые суют палки в великую поступь приматов и сбивают укров с заслуженного места на скрижалях истории.Констатировать это, похоже, было неприятно и недухоподъемно, поэтому изыскания "КГБ-логии по-украински" благополучно свернули. Но осадочек-то остался. И я вот о том, чему лично был свидетелем.Сразу после обретения этой самой независимости, в начале 90-х годов прошлого века, была создана спецкомиссия под управлением известного тогда народного депутата из оппозиционеров национал-демократов Михаила Горыня. Чтобы, значит, выявить и раскрыть всех вредоносных сексотов, которым не место в строительстве государства. Государство по задумке планировалось чистым, как слеза молодого здорового поросенка.А сексоты – это секретные сотрудники, к коим относились и так называемые агенты-стукачи, услугами-доносами которых "комитет глубинного бурения", КГБ, пользовался, чтобы контролировать общественные настроения и выявлять "врагов народа", диссидентов, доморощенных шпионов и просто сволочей, не позволяющих "честным советским людям" штурмовать зияющие высоты светлого будущего под названием "коммунизм".Работы комиссии Горыня, как и следовало ожидать, закончилась ничем. Сексотов оказалось слишком много – в первую очередь среди победивших национал-демократов. И в первую очередь из Галичины. Они потом оправдывались, что КГБ специально пускал слухи, что диссиденты и сторонники независимости Украины сотрудничали сексотами и получали кодовые клички-погоняла, были падки на привычки, которые сейчас идут по разряду ЛГБТ*, или обладают мелкоуголовными наклонностями и воруют ложки и скрепки со стола.Зачем? А чтобы типа дискредитировать честных противников режима. Так-де и пошли слухи, что видный и крайне буйный нардеп Степан Хмара, первым написавший закон о запрете КПСС в Украине, тайно строил коммунизм под кличкой "Демон". Что даже лидер Народного руха Украины (НРУ), икона национал-демократов Вячеслав Черновил пробавлялся мелким воровством. Что еще один нацдем Ярослав Кендзьор был большим любителем мальчиков. Короче, получалось так, что добрая половина сидельцев за Украину благополучно сотрудничала с "хозяином" – за проплату малую и добавку к пайкам.Особенно неприглядным было сексотское прошлое у так называемой писательско-поэтической элиты суверенной Украины, которая стала застрельщиком перемен и шла в авангарде борьбы за независимость. Все эти иваны драчи, дмитрии павлычки, павлы мовчаны и прочие владимиры яворивские не только славили Ленина, партию и комсомол, но и стучали друг на друга так, что у дятла голова болела.Знать это победившей нации было нельзя. Потому работа комиссии Горыня ушла в песок.Второй раз такую же комиссию попытались создать после первого госпереворта в 2004 году, когда свершилась соросятская "оранжевая революция", Виктор Ющенко стал президентом, Юлия Тимошенко – премьером, а ее правая рука Александр Турчинов** – главой СБУ.Я, тогда главред газеты "Киевский телеграф", так и не смирившийся с итогами госпереворта и неумно ерничавший над ними, был крайне удивлен, что Турчинов** согласился дать интервью нашей газете и принял нас в здании СБУ на улице Владимирской. "Вот вас там и примут", – шутили коллеги, отправляя нас в "застенки".Но все было хорошо и внешне пристойно. Мы поговорили обо всем, я задал вопрос о комиссии по разоблачению агентов КГБ в обществе и украинских верхах. "Не ко времени все это. Кроме того, мы всё, что нашли на эту тему, уничтожили, чтобы не раскалывать общество", – ответил тогда Турчинов.Пришлось ему поверить. А что оставалось делать? Но я уверен, что Турчинов** – не тот человек, который не оставил у себя на черный день такой компромат на коллег-политиков. Это же так можно пригвоздить, напугать, заставить плясать под свою дудку, и чел с погонялом "Кровавый пастор", который может воробья в поле загонять, знает этому цену.Так что нардеп Бужанский имеет шансы стать великим первооткрывателем украинского дна подлости, низости и двурушничества.Потому что, мне кажется, что из всех людей три категории особенно должны уметь говорить "нет". Это женщины (чтобы сохранить целомудрие и, как говорится, общую целомудренность), журналисты (чтобы не скатиться и не подтвердить принадлежность ко второй древнейшей профессии) и те, к кому пришли с предложением стучать на друзей и знакомых.Ну, ладно: не стучать или доносить, а информировать о противоправной деятельности. Для представителей правоохранительных органов – это оперативная работа, для чего даже придуманы уголовные статьи за недоносительство. А вот для человека – во многом еще и нравственный выбор: тебе доверяют тайны или что-то говорят сгоряча, а ты тайным разглашением этих разговоров зарабатываешь себе копеечку или какие-либо преференции.И тут нельзя оступиться дважды. Тут одного раза достаточно. И женщине, и журналисту, и стукачу. Не отказал раз – все покатилось по наклонной.Впервые с этим и с размахом стукачества в СССР по инициативе КГБ я столкнулся на рубеже 1978-1979 годов в студенческие годы на истфаке Киевского госуниверситета. КГБ тогда отвечал и за умонастроения студенчества. И меня вызвали на допрос, обозначенный как "профилактическая беседа".Три с половиной часа два человека, разложив перед собой листки с описанием моих прегрешений, пытались выяснить у меня, почему я так думаю. По каждому эпизоду отдельно! Я испугался так, что первое время только что-то мямлил, но потом пришел в себя (по-украински – оговтався) и отвечал откровенно и осмысленно. И под конец допроса, и после него я потом со временем выяснил, что не было ни одной беседы, ни одной компании или места, где я бывал и болтал, чтобы информации об этом не было на столе следователей. Стучали все. У нас на курсе – за исключением некоторых. А одному из стукачей я даже после по морде дал. Ну, просто так, в виде компенсации за страх…Вот это была работа! Вот это были охват и проникновение!Но мои следователи был людьми умными, врага народа, достойного Сибири или Мордовии во мне не увидели, и я даже университет закончил с красным дипломом. Правда, с ограничением выезда за границу и даже в приграничные районы Украины и всего СССР.В 1986 году я вывез пару эшелонов с детьми из зоны Аварии на Чернобыльской АЭС, и меня даже премировали двухнедельной поездкой в Венгрию, откуда я вернулся совсем другим человеком. Там я впервые увидел в магазине в свободной продаже метров сто разного вида колбас. А после нищеты магазинов в СССР это очень сильно, даже у проверенных людей, вентилировало идеологию в мозгах.Из той беседы я вынес еще один опыт. В конце разговора мне предложили подписать бумагу, в которой я соглашался информировать органы обо всем, что не подходило советской системе и могло нанести ей вред. То есть стучать. Но стукачей я ненавижу со своего полунищего интернатовского детства, и мне хватило духа сказать "нет". "Ну, и ладно", – сказал один из следователей и спрятал лист, не стал настаивать. Так во мне еще раз утвердились самоуважение и вера в умных людей.А потом появилось и понимание, что эти люди если и не все, то многое контролируют на Украине – и знают о ней немало.Убедился же я в этом тоже в начале 90-ых, когда работала упомянутая комиссия Горыня в Рухе засобирался в отставку его первый пресс-секретарь, записной и громко-демонстративный нацдем и журналист Юрий Луканов. Он и сейчас еще учит всех патриотизму и украинофилии, даже преподавал диаспоре украинский язык в Канаде.Но оказалось, он, чтобы ездить за рубеж в советские годы, подписал документ об информировании КГБ о врагах народа. И теперь убоялся разоблачения. Привел меня на согласование к главе секретариата Руха Николаю Бурлакову. Тот глядел на меня пристально исподлобья, задавал вопросы и слушал мои ответы, редко отрывая руку от лица. И очень напомнил мне того моего первого следователя, который допрашивал в студенческие годы.Я сам отказался идти пресс-секретарем Руха. А интуиция меня не подвела: руховский секретарь и один из основателей Руха, правая рука Черновила вскоре вернулся на свое прежнее место работы – в СБУ, укомплектованную бывшими кагэбэшниками. Он потом возглавил в СБУ отдел, занимающийся политическим сыском. Продолжил, так сказать, по старому профилю…А чтобы было все окончательно понятно, скажу вам, что начальник секретариата в Рухе – это важная должность. Через него осваивались на Украине все материально-финансовые вливания, оргтехника, литература, которые пошли с Запада, от западных спецслужб и диаспоры. Ну, чтобы, значить, "розбудовывалось" (строилось) лучше, а русофобия становилась господствующей идеологией нацдемов. Например, послебурлаковский глава руховского секретариата Михаил Бойчишин исчез без следа вместе со значительными сумами. Это был большой и шумный удар по Руху.Но Бойчишина до сих пор не нашли, а он, как шутил Михаил Жванецкий в эссе о спасающих понтоны в ледяной воде, наверное, в Лондоне сейчас – жалеет страшно.Так что ничего не получится с разоблачениями и у Бужанского: черного кобеля не отмоешь добела, а мыть придется столько, что воды может не хватить. Это Украина, детки, ничего личного.* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ** Внесён в перечень террористов и экстремистовЕще на эту тему читайте в статье "Кто выйдет на самих себя: зачем "слуге народа" рассекречивание агентов КГБ на Украине"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20211227/1032977556.html

https://ukraina.ru/20220115/1033065658.html

украина

ссср

черное море

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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мнения, весь скачко, сбу, кгб, александр турчинов, украина, ссср, максим бужанский, кпсс, черное море, сергей чернов