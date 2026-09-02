https://ukraina.ru/20260902/mintrans-rossiya-gotova-otvetit-na-ugrozy-zelenskogo-v-adres-aviatsii-1082963353.html
Минтранс: Россия готова ответить на угрозы Зеленского в адрес авиации
Минтранс: Россия готова ответить на угрозы Зеленского в адрес авиации - 02.09.2026 Украина.ру
Минтранс: Россия готова ответить на угрозы Зеленского в адрес авиации
Министерство транспорта России заявило, что угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации не останутся без ответа. Об этом 2 сентября заявил глава Минтранса Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)
2026-09-02T13:15
2026-09-02T13:15
2026-09-02T13:15
новости
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий медведев
росгвардия
минтранс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064828918_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_134c68de735dfe7c0e06602a8608b9a1.jpg
Он подчеркнул, что российские аэропорты и авиакомпании готовы к любым вызовам, а безопасность полетов будет обеспечена на самом высоком уровне. Ранее президент России Владимир Путин жестко отреагировал на публичное обращение Владимира Зеленского, в котором он предупредил зарубежные авиакомпании и страховщиков о "небезопасности" российского неба из-за возможных атак украинских беспилотников. Путин назвал это заявкой на государственный терроризм. "Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это заявка на государственный терроризм", — сказал российский лидер. Он также подчеркнул, что Киев одновременно выступает за возобновление переговоров, но с террористами переговоров не ведут. Путин предупредил, что Россия найдёт, чем ответить на возможные атаки. "Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается", — добавил он.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев продолжил тему, заявив, что за действиями киевского режима стоят западные страны. Он напомнил, что у любого террора есть спонсоры, и сейчас это главы европейских государств. "Глава государства уже определил их как заявку бандеровского режима на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием. И ещё у всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего — европейских. А они часто ездят в Киев поездом…" — написал Медведев в соцсетях.Глава Минтранса Андрей Никитин между тем отметил, что возможные временные ограничения в аэропортах будут вводиться исключительно ради безопасности полетов. Он подчеркнул, что Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала угрозы Зеленского, назвав их "сплавом государственного механизма с террористическими методиками". Она подчеркнула, что всё это реализуется на деньги, получаемые из-за рубежа, что придаёт терроризму киевского режима международный характер.Подробнее о заявлениях главы государства и других новостях этого дня — в ежедневном обзоре "Бред о мобилизации" и "переговоры с террористами". Хроника событий на утро 2 сентября.
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064828918_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_658883f644893834bd7940d21f33212a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий медведев, росгвардия, минтранс
Новости, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Росгвардия, Минтранс
Минтранс: Россия готова ответить на угрозы Зеленского в адрес авиации
Министерство транспорта России заявило, что угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации не останутся без ответа. Об этом 2 сентября заявил глава Минтранса Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)
Он подчеркнул, что российские аэропорты и авиакомпании готовы к любым вызовам, а безопасность полетов будет обеспечена на самом высоком уровне.
"Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть", — заявил министр.
Ранее президент России Владимир Путин жестко отреагировал на публичное обращение Владимира Зеленского, в котором он предупредил зарубежные авиакомпании и страховщиков о "небезопасности" российского неба из-за возможных атак украинских беспилотников. Путин назвал это заявкой на государственный терроризм.
"Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это заявка на государственный терроризм", — сказал российский лидер.
Он также подчеркнул, что Киев одновременно выступает за возобновление переговоров, но с террористами переговоров не ведут. Путин предупредил, что Россия найдёт, чем ответить на возможные атаки.
"Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается", — добавил он.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев продолжил тему, заявив, что за действиями киевского режима стоят западные страны. Он напомнил, что у любого террора есть спонсоры, и сейчас это главы европейских государств.
"Глава государства уже определил их как заявку бандеровского режима на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием. И ещё у всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего — европейских. А они часто ездят в Киев поездом…" — написал Медведев в соцсетях.
Глава Минтранса Андрей Никитин между тем отметил, что возможные временные ограничения в аэропортах будут вводиться исключительно ради безопасности полетов. Он подчеркнул, что Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации.
"Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией, и я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации", — сказал министр, добавив, что в ближайшие годы Россия сможет справиться с этой задачей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала угрозы Зеленского, назвав их "сплавом государственного механизма с террористическими методиками".
Она подчеркнула, что всё это реализуется на деньги, получаемые из-за рубежа, что придаёт терроризму киевского режима международный характер.
Подробнее о заявлениях главы государства и других новостях этого дня — в ежедневном обзоре "Бред о мобилизации" и "переговоры с террористами". Хроника событий на утро 2 сентября.