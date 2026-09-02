Минтранс: Россия готова ответить на угрозы Зеленского в адрес авиации - 02.09.2026 Украина.ру
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Минтранс: Россия готова ответить на угрозы Зеленского в адрес авиации
Минтранс: Россия готова ответить на угрозы Зеленского в адрес авиации - 02.09.2026 Украина.ру
Минтранс: Россия готова ответить на угрозы Зеленского в адрес авиации
Министерство транспорта России заявило, что угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации не останутся без ответа. Об этом 2 сентября заявил глава Минтранса Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)
2026-09-02T13:15
2026-09-02T13:15
новости
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий медведев
росгвардия
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Он подчеркнул, что российские аэропорты и авиакомпании готовы к любым вызовам, а безопасность полетов будет обеспечена на самом высоком уровне. Ранее президент России Владимир Путин жестко отреагировал на публичное обращение Владимира Зеленского, в котором он предупредил зарубежные авиакомпании и страховщиков о "небезопасности" российского неба из-за возможных атак украинских беспилотников. Путин назвал это заявкой на государственный терроризм. "Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это заявка на государственный терроризм", — сказал российский лидер. Он также подчеркнул, что Киев одновременно выступает за возобновление переговоров, но с террористами переговоров не ведут. Путин предупредил, что Россия найдёт, чем ответить на возможные атаки. "Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается", — добавил он.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев продолжил тему, заявив, что за действиями киевского режима стоят западные страны. Он напомнил, что у любого террора есть спонсоры, и сейчас это главы европейских государств. "Глава государства уже определил их как заявку бандеровского режима на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием. И ещё у всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего — европейских. А они часто ездят в Киев поездом…" — написал Медведев в соцсетях.Глава Минтранса Андрей Никитин между тем отметил, что возможные временные ограничения в аэропортах будут вводиться исключительно ради безопасности полетов. Он подчеркнул, что Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала угрозы Зеленского, назвав их "сплавом государственного механизма с террористическими методиками". Она подчеркнула, что всё это реализуется на деньги, получаемые из-за рубежа, что придаёт терроризму киевского режима международный характер.Подробнее о заявлениях главы государства и других новостях этого дня — в ежедневном обзоре "Бред о мобилизации" и "переговоры с террористами". Хроника событий на утро 2 сентября.
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новости, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий медведев, росгвардия, минтранс
Новости, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Росгвардия, Минтранс

Минтранс: Россия готова ответить на угрозы Зеленского в адрес авиации

13:15 02.09.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с Андреем Никитиным
Президент Владимир Путин встретился с Андреем Никитиным - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . POOL
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Министерство транспорта России заявило, что угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации не останутся без ответа. Об этом 2 сентября заявил глава Минтранса Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)
Он подчеркнул, что российские аэропорты и авиакомпании готовы к любым вызовам, а безопасность полетов будет обеспечена на самом высоком уровне.
"Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть", — заявил министр.
Ранее президент России Владимир Путин жестко отреагировал на публичное обращение Владимира Зеленского, в котором он предупредил зарубежные авиакомпании и страховщиков о "небезопасности" российского неба из-за возможных атак украинских беспилотников. Путин назвал это заявкой на государственный терроризм.
"Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это заявка на государственный терроризм", — сказал российский лидер.
Он также подчеркнул, что Киев одновременно выступает за возобновление переговоров, но с террористами переговоров не ведут. Путин предупредил, что Россия найдёт, чем ответить на возможные атаки.
"Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается", — добавил он.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев продолжил тему, заявив, что за действиями киевского режима стоят западные страны. Он напомнил, что у любого террора есть спонсоры, и сейчас это главы европейских государств.
"Глава государства уже определил их как заявку бандеровского режима на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием. И ещё у всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего — европейских. А они часто ездят в Киев поездом…" — написал Медведев в соцсетях.
Глава Минтранса Андрей Никитин между тем отметил, что возможные временные ограничения в аэропортах будут вводиться исключительно ради безопасности полетов. Он подчеркнул, что Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации.
"Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией, и я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации", — сказал министр, добавив, что в ближайшие годы Россия сможет справиться с этой задачей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала угрозы Зеленского, назвав их "сплавом государственного механизма с террористическими методиками".
Она подчеркнула, что всё это реализуется на деньги, получаемые из-за рубежа, что придаёт терроризму киевского режима международный характер.
Подробнее о заявлениях главы государства и других новостях этого дня — в ежедневном обзоре "Бред о мобилизации" и "переговоры с террористами". Хроника событий на утро 2 сентября.
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