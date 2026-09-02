https://ukraina.ru/20260902/mintrans-rossiya-gotova-otvetit-na-ugrozy-zelenskogo-v-adres-aviatsii-1082963353.html

Минтранс: Россия готова ответить на угрозы Зеленского в адрес авиации

Минтранс: Россия готова ответить на угрозы Зеленского в адрес авиации - 02.09.2026 Украина.ру

Минтранс: Россия готова ответить на угрозы Зеленского в адрес авиации

Министерство транспорта России заявило, что угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации не останутся без ответа. Об этом 2 сентября заявил глава Минтранса Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)

2026-09-02T13:15

2026-09-02T13:15

2026-09-02T13:15

новости

россия

киев

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий медведев

росгвардия

минтранс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064828918_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_134c68de735dfe7c0e06602a8608b9a1.jpg

Он подчеркнул, что российские аэропорты и авиакомпании готовы к любым вызовам, а безопасность полетов будет обеспечена на самом высоком уровне. Ранее президент России Владимир Путин жестко отреагировал на публичное обращение Владимира Зеленского, в котором он предупредил зарубежные авиакомпании и страховщиков о "небезопасности" российского неба из-за возможных атак украинских беспилотников. Путин назвал это заявкой на государственный терроризм. "Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это заявка на государственный терроризм", — сказал российский лидер. Он также подчеркнул, что Киев одновременно выступает за возобновление переговоров, но с террористами переговоров не ведут. Путин предупредил, что Россия найдёт, чем ответить на возможные атаки. "Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается", — добавил он.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев продолжил тему, заявив, что за действиями киевского режима стоят западные страны. Он напомнил, что у любого террора есть спонсоры, и сейчас это главы европейских государств. "Глава государства уже определил их как заявку бандеровского режима на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием. И ещё у всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего — европейских. А они часто ездят в Киев поездом…" — написал Медведев в соцсетях.Глава Минтранса Андрей Никитин между тем отметил, что возможные временные ограничения в аэропортах будут вводиться исключительно ради безопасности полетов. Он подчеркнул, что Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала угрозы Зеленского, назвав их "сплавом государственного механизма с террористическими методиками". Она подчеркнула, что всё это реализуется на деньги, получаемые из-за рубежа, что придаёт терроризму киевского режима международный характер.Подробнее о заявлениях главы государства и других новостях этого дня — в ежедневном обзоре "Бред о мобилизации" и "переговоры с террористами". Хроника событий на утро 2 сентября.

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий медведев, росгвардия, минтранс