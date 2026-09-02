https://ukraina.ru/20260902/rossiya-nashla-protivoyadie-protiv-raket-flamingo-no-voennye-preduprezhdayut-chto-rasslablyatsya-rano--1082934646.html

Россия нашла противоядие против ракет "Фламинго". Но военные предупреждают, что расслабляться рано

Россия нашла противоядие против ракет "Фламинго". Но военные предупреждают, что расслабляться рано - 02.09.2026 Украина.ру

Россия нашла противоядие против ракет "Фламинго". Но военные предупреждают, что расслабляться рано

Реактивную номинально украинскую дальнобойную ракету "Фламинго" можно сбить из пулемета. Но недооценивать "чудо-оружие" ВСУ, как считают военные, ни в коем случае нельзя

2026-09-02T06:06

2026-09-02T06:06

2026-09-02T06:06

эксклюзив

су-35

вооруженные силы украины

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ракета

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В круглосуточном режиме выполняют боевые задачи расчеты мобильных огневых групп подразделений "БАРС-Курск". Много работы выпадает в ночное время. В тот раз был массированный налет беспилотников различных типов (ударные, разведывательные), противник настойчиво пробивал воздушный коридор, чтобы загрузить расчеты средств ПВО по полной программе. "Ближнее небо" контролировали огневые группы. Когда в очередной раз подсветили трассерами, заработали пулеметными очередями. Ракета летела на высоте чуть больше 50 метров. После ее сбития крупные обломки упали в лес.Позже командир подразделения с позывным "Боря", кстати, как и его подчиненные, уроженец Суджанского района Курской области, сказал прямо, даже с некоторой долей иронии: "Звезды все сложились как надо. Я думаю, так бог предусмотрел. Просто огромная цель, пулемет, подготовленные люди. Заградным огнем работали очередями, то есть там не зажимали до упора. Из ключевых факторов удачного уничтожения – габарит цели. В длину – до 12 метров". Уже известно, что добровольцев представили к боевым наградам.Шансы пропустить "Фламинго", по мнению опытных военных специалистов, есть в случае перегруза нашей ПВО массовой комбинированной атакой противника дронами и ракетами, что в принципе уже было по некоторым российским производственным объектам с разными степенями попаданий и промахов. По сути, "Фламинго" — это огромный дрон на турбореактивной силовой установке. Планер габаритами с лёгкий истребитель — длина до 14 м, размах крыльев 6 м. Общая масса достигает 6 тонн, а масса БЧ — 1150 кг, более чем двукратно превосходя большинство аналогов. Боевой радиус заявлен в 3000 км, а потолок — в 5000 м, хотя полёт должен происходить на предельно малых высотах, в этом суть эффективности крылатых ракет (озвученный предел "Фламинго" по низу — 50 м).Кроме габаритов и массы, ничего другого примечательного в ракете нет — скорость около 900 км/ч, система навигации комбинированная: инерциальная плюс GPS. Размах крыльев позволяет говорить о неплохой маневренности ракеты, что могло бы усложнить перехват, но в то же время крылья неубирающиеся, а это большой головняк при эксплуатации (транспортировка и пуск). Комбинированный принцип и в исполнении — стеклопластик и металл. Стеклопластик даёт сравнительно хорошие показатели радиомаскировки (заметность для РЛС), а металл предназначен выдерживать более высокие температурные нагрузки при полёте на околозвуковых скоростях. Стоимость одной ракеты оценивается в 500 тысяч долларов при стоимости "Томагавков" в диапазоне 1,3–1,8 миллиона.По заявлениям украинской стороны, крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" должны были стать настоящим чудо-оружием – вундерваффе, которое бы поставило Россию на колени. Однако за прошедшие месяцы статистика применения ракет FP-5 "Фламинго" наглядно демонстрирует если не полный провал, то неоправданность возлагавшихся на них надежд. По данным открытых источников и OSINT-аналитиков, общее количество запусков этих ракет исчисляется десятками, а по некоторым оценкам достигает сотни единиц за всё время их применения. При этом реальная эффективность оказалась катастрофически низкой. Если на ранних этапах использования аналитики фиксировали лишь единичные случаи достижения целей, то по мере накопления данных картина стала ещё более удручающей для разработчиков. Из примерно сорока зафиксированных пусков подтверждённых попаданий насчитывается всего около шести, а по некоторым данным и того меньше. Подавляющее большинство "Фламинго" либо сбивается российскими средствами противовоздушной обороны на подлёте, либо падает из-за технических сбоев, так и не добравшись до назначенных объектов. Таким образом, из каждого десятка запущенных ракет до цели добирается в лучшем случае одна, что полностью перечёркивает статус этого оружия как "чудо-оружия".Ключевую роль в том, что украинские ракеты массово не долетают до целей, сыграло неожиданное для многих средство воздушного обнаружения. Как отмечает западное издание Military Watch Magazine, главным инструментом в борьбе с низколетящими "Фламинго" стал российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Именно способность этого авиакомплекса "заглядывать" за рельеф местности и горизонт позволила российским сетям противовоздушной обороны кардинально изменить правила игры. Наземные радиолокационные станции имеют серьёзные ограничения при обнаружении целей, летящих на предельно малых высотах в оврагах и речных долинах, однако А-50У, находясь в воздухе, видит эти укрытия сверху. Благодаря мощнейшему бортовому радиолокатору, интегрированному с современными технологиями, самолёт обнаруживает "Фламинго" на десять-тридцать минут раньше, чем это могли бы сделать наземные РЛС. Этого времени вполне хватает для координации действий истребителей прикрытия, таких как Су-35, и наведения зенитных ракетных комплексов.По логике киевского режима именно "Фламинго" — то средство, которое должно доставать промышленные и военные объекты в глубине европейской части России, вплоть до Урала. Соответственно, каждая накрытая пусковая — это минус конкретный запуск по нашему тылу. Именно за пусковыми установками регулярно охотятся наши огневые средства поражения и уничтожают их. Ракету такого класса на передовую не выкатывают: пусковая с 20–40-минутной предстартовой подготовкой, ракетой на направляющей и наземной станцией управления требует укрытой тыловой площадки — с подъездами, топливом, охраной. То, что "Искандер" и "Герани" её находят и добивают в момент подготовки к пуску, — это работа связки разведки и удара, а не случайная охота. К примеру, так произошло в момент подготовки к пуску украинской крылатой ракеты в районе селения Федоровка в Харьковской области.Точность "Искандера-М" на такой дистанции — 5–7 метров. Комбинированное наведение — инерциальное на маршевом участке, оптическое на финальном — как раз рассчитано на подобные цели: неподвижная пусковая, замаскированная под гражданский объект, с коротким окном на поражение. Благодаря профессиональным и оперативным действиям расчётов все 3 дальнобойные крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" были своевременно обнаружены и уничтожены над акваторией Чёрного моря на значительном удалении от береговой черты города.Параллельно с производством "Фламинго" Украина наращивает выпуск дронов самолетного типа — так называемого класса "Лютый". Они тоже достаточно дальнобойные, но, разумеется, не способны нести боевую часть такой массы, как у крылатой ракеты. Поэтому в целом "Фламинго" сам по себе — оружие нового уровня, более продвинутое и опасное.Важно также учитывать, что Киев активно наращивает число беспилотников самых различных типов, начиная от простейших FPV-дронов и заканчивая уже сложными беспилотниками дальнего действия самолетного типа с усовершенствованными блоками наведения, коррекцией, с возможностью ввода внешнего целеуказания в полете, маршрута и так далее. И, соответственно, кратно увеличивает возможности ВСУ по использованию этих беспилотников вкупе с крылатыми ракетами.Точных оценок, по мнению аналитиков, на сегодняшний день нет. Но нужно понимать, что одновременный пуск 50, 30, даже 20 ракет — это уже серьезная проблема. Да даже одиночный пуск — серьезная проблема. Безусловно, вся номенклатура российских средств ПВО способна обнаруживать и уничтожать подобного рода ракеты. Но Украина ведь запускает их не поодиночке и не в те места, где есть эшелонированные системы противовоздушной обороны. Это долгий и кропотливый процесс. Выстраиваются карты полетов для обхода наиболее защищенной инфраструктуры, радаров, иных средств обнаружения и противодействия. Зачастую ракета или дрон идут на предельно низких высотах, где их сложнее обнаружить. Ну и просто исходя из элементарной статистики, где-то да могут возникнуть пропуски. Системы ПВО могут элементарно уйти на перезарядку. Поэтому, конечно, опасность появления такого оружия нельзя недооценивать ни в коем случае.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, су-35, вооруженные силы украины, украина, курская область, россия, оружие, ракета