https://ukraina.ru/20220728/1036937104.html

Третьяков о том, как признать Украину "государством-террористом" и кто будет ее судить

Третьяков о том, как признать Украину "государством-террористом" и кто будет ее судить - 28.07.2022 Украина.ру

Третьяков о том, как признать Украину "государством-террористом" и кто будет ее судить

России нужно создать организацию, которая бы стала альтернативой ООН, но это долгий процесс, заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью... Украина.ру, 28.07.2022

2022-07-28T06:08

2022-07-28T06:08

2022-07-28T06:08

украина

суд

верховный суд

рф

россия

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виталий третьяков

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России нужно создать организацию, которая бы стала альтернативой ООН, но это долгий процесс, заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру.— Виталий Товиевич, какие могут быть последствия признания Украины террористическим государством? Кто может дать такой статус и сложно ли это?— Сомнений в том, что в общеупотребительном понимании слова "терроризм", киевский режим полностью соответствует определению террористического государство, ни у одного здравомыслящего человека быть не должно.Теракты, организуемые на территории других стран, и в своей стране, убийство политических конкурентов, обстрелы мирных жителей.Преследование инакомыслящих, запрет всех оппозиционных партий внутри страны, террор своего населения, запугивание населения других стран, передача частных данных в руки спецслужб либо террористических и националистических организаций.Батальоны эти, которые даже не скрывают, что они используют террористические методы подавления инакомыслия, использование мирных людей как живого щита в ходе боестолкновений, в общем, есть весь набор.Тут две проблемы, насколько мне известно. Я не международник, но точного определения юридически точного и зафиксированного в международных документах, признаваемых ООН, нет. Такого определения нет юридического. Понятно, что под этим имеется ввиду. Были некоторые заседания, слушания и конференции, но де-факто это ни к чему не привело.И второе. Допустим, Россия признает и заявит, что считает Украину террористическим государством. Это громко прозвучит в определенной части стран. Западом понятно, как будет использоваться, и как – киевским режимом. Эффект будет минимальный в смысле последствий для этого режима. Но это не значит, что не нужно этого делать.Само перечисление того, что сделало это государство под руководством Порошенко, Турчинова и Зеленского - достаточно впечатляющий список, он должен быть обнародован, чтобы были политические выводы. Но не более того, потому что никаких последствий юридических для Украины сейчас не будет.— Кто это может сделать? Верховный Суд или первые лица государства?— Это надо задавать этот вопрос юристам, но я практически уверен, что термина "террористическое государство" у нас нет, есть термин "терроризм", которое расшифровывается юридически. Но не "террористическое государство". Применительно к кому-либо Россия таким образом вопрос не ставила.Я предполагаю, что в данном случае для решения этой проблемы, чтобы дать определение нынешней Украине… это должен сделать парламент. Поскольку у нас президентская республика, то это решение парламента должно быть оформлено не в виде постановления, а в виде более сильного документа. Закона. На основе этого – указ президента, который он подписывает.Основываться это все должно на решении судебной инстанции, видимо, Верховного Суда. Это не приговор, а Верховный Суд выносит юридически свое определение и на основе этого предлагается законопроект, президент подписывает указ. Я думаю, такой должен быть процесс.— В случае принятия такого решения, реально ли привлечь виновных и как это повлияет на обычных людей?- А вот то, что принято называть на Украине политикумом, верхушкой политического режима, лица, которые там занимают официальные посты. Например, Турчинов. Не знаю, есть ли у него пост сейчас, но он сыграл ключевую роль в происходящих событиях в 2014 году, которые привели к сегодняшним военным действиям.И без всяких определений вроде государственного терроризма можно судить таких. Есть и другие статьи, обязательно, не под одну, так под другую - попадут.- Но как эти заявления, о том, что Украина - террористическое государство, могут быть восприняты общественность?— На обычных людей… больше чем сами военные действия вряд ли повлияют сильно какие-то декларации, разве что сиюминутно. Ход военных действий, их итог, капитуляция – да. Предчувствие капитуляции повлияет, может, на простых людей. Кратковременно впечатление произведет может, да. А так, какая им разница, что там примет парламент…Не зря следственный комитет работает на освобожденных территориях, и ведет следствия. Кто стрелял, из какой части, кто давал команду по обстрелам мирных районов. Они же не работают, когда идет бой и стреляют российская армия и ВСУ, это там не фиксируют, там боевые действия. А вот когда по школам и больницам бьют – это да. И не для того, чтобы потом положить в папочку и засунуть в архив, это подготовка судебного процесса, о котором вы говорите.— Как нам тогда нужно будет привлекать виновных? Брать эти дела и делать военный трибунал без привлечения западных экспертов, потому что они будут не объективны, я правильно понимаю?— Ну, военные коллегии в судебной системе России всегда существовали и никаких специальных органов не нужно создавать, эта система существует, нужно будет только учредить специальный состав. Так это мне представляется.Должно быть видимо какое-то решение Верховного Суда, который своим постановлением начнет этот процесс, определит границы, обеспечит его законную, правовую базу, кто подсуден, кто нет. Гражданские лица, должности, министры и так далее. Военный министр подсуден? Видимо да. А министр сельского хозяйства, условно говоря этого режима? Надо определить, это вот Верховный Суд определит, чтобы юридически грамотно начинать эти процессы.Западники? Это понятно, что там юриспруденция не такая независимая, как нам рассказывали. В системе политической это крутится. Независимые их юристы… их просто нельзя будет найти.А вот из других стран, может быть можно создать некую структуру, которая была бы серьезной, собрать несколько серьезных имен грамотных, которые могли бы объективно оценивать эти события. Не с российской стороны и не с западной. Нейтральные.Международную структуру надо создать, чтобы там был статус, устав, члены, чтоб она постоянно действовала. Члены должны быть государства. Не отдельные 25 юристов с разных континентов. Что и пытается сделать Украина, используя ООНовские структуры, чтобы Россию обвинить. Это все художественная самодеятельность.А если создать такую организацию – это, фактически, альтернатива ООН, я давно об этом говорил. Но это длительный процесс и там до таких судебных процессов еще далеко.— То есть пока нам нужен военный суд, плюс международные эксперты?— У нас это уже существует. А гражданское лицо, которое совершило то, что подпадает под терроризм, это принимают решения суды гражданской либо военной юрисдикции.А насчет отдельной структуры – я за, но это пока не реально создать в ближайшее время. И главное в этой организации, не судебные инстанции в рамках этого, а там гораздо более фундаментальные вопросы надо решать, прежде чем дойдет до этого дела. А собрать группу юристов и сказать, что они самые объективные на этой планете - в это никто не поверит, включая граждан своей страны.Так что, на мой взгляд, не нужно выходить за пределы юридической системы РФ и ЛДНР, поскольку мы их признали, как государство и там свои судебные органы есть. А внутри этой системы уже есть те, кто может судить военные преступления.Не за кражи ложек из столовой, а за более серьезные преступления. Учитывая масштаб, Верховный Суд должен учредить состав коллегии для данной суммы судебных процессов. Определить рамки тех, кто туда попадает, юристов, которые будут привлекаться, вопрос о военной тайне, открытый он будет или нет.Если вот рассматривается убийство детей, чтобы это не шокировало, это в закрытом режиме рассматривается. Я практически уверен, что новых структур пока ненужно создавать.— К мировым новостям. Россия сократила подачу газа по СП-1 до 20% от мощности. Как это повлияет на ситуацию в Европе?— Обвинения России в том, что она использует газ как политическое оружие, всегда были мне смешны. К сожалению, Россия не использует энергоносители как политическое оружие. Мы это все поставляем в Европу в гигантских масштабах. Это первое. Второе – сейчас начался прямой конфликт. Россию хотят раздавить и уничтожить. Нужно сопротивляться любыми методами.Я, не являясь специалистом, не могу рассуждать о том, на сколько процентов надо было оставить заполняемость трубы. 20-25% или нужно было на неделю отключать и потом включать. Но то, что Россия сопротивляется желанию Запада официально и откровенно уничтожить РФ и не дать им победить – это я за. А как еще? Любая страна так себя должна вести.А также юридическую и техническую основу это все имеет. Там все регламентировано, турбина нуждается в ремонте. Там все прописано в контрактах. Даже обычную квартиру к газу подключить – там кучу документов надо, а тут серьезное сооружение. Гигантские потоки, регламентные работы. Я так понимаю, тут у Газпрома все четко, полная юридическая обоснованность есть.— Россия и Иран подписали соглашение о поставках иранского оборудования для самолетов и проведении ремонтно-эксплуатационных услуг и техподдержки российских самолетов. Могут ли там еще и беспилотники под шумок поставлять для России?— Да, это нормальная рабочая версия. Это вполне возможно, хотя я не совсем понимаю, что тут скрывать, если можно открыто. Россия и Иран ведут себя с максимальной степенью независимости от Запада. Тот считает Россию и Иран врагами, чего нам тут скрывать, что кто-то кому-то продает беспилотники и оружие. Но если нужна некая операция "прикрытие"…Нам объявлена война, Ирану, кстати, тоже. Они тоже враги США, что нам стесняться? Если нужно, можно и совместные военные действия вести против кого-то. Ситуация с самолетами и другие, так сказать, спортивные мероприятия, это понятно, что неприятная для нашей страны. Из санкций много чего вызывает смех, а вот с самолетами это было очень продуманно. Сначала через Ельцина развалили промышленность авиационную, это было гигантское преступление против России со стороны Запада и наших "рыночников". Потом заменили своими самолетами. А запчасти – фиг вам. Это угроза национальной безопасности и безопасности граждан, тысяч людей. Поэтому, государство должно принимать все доступные меры, в том числе, нелегальные. В этой ситуации, мне кажется, поставки запчастей для гражданских самолетов, это важнее, чем какие-то там беспилотники.

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

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