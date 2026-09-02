"СБУ – ГУР – 2:0": война спецслужб Зеленского обернулась кровью на улицах Киева
© Фото : СБУНашивка СБУ
© Фото : СБУ
В Киеве произошла перестрелка между сотрудниками украинских спецслужб. В результате есть погибшие и раненные. Причиной перестрелки могло стать похищение бойца коллаборационистского формирования
Березняки – район на левом берегу Днепра в Киеве. Этот обычный, ничем не выделяющийся и даже относительно спокойный на фоне той же левобережной Троещины "спальник" утром 2 сентября оказался во всех украинских СМИ. Причина – перестрелка, притом не между полицейскими и преступниками, а между бойцами спецназа Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"[Однако] у нас тут…" – комментировал перестрелку житель улицы Шумского, который снимал противостояние на видео.
Этот файл в ночь на 2 сентября опубликовал блогер Анатолий Шарий. Спустя некоторое время он опубликовал и другое видео. На нём были запечатлены две группы мужчин в военной форме. На бойцах одной из групп были патчи с надписями СБУ.
"Ты на меня тоже так не смотри. Я же не Вася тебе какой-то, чтобы на меня так смотреть. Я ж военный человек. Я не по хатам лажу, я по окопам воюю, понял?" – обращался к ним военный из другой группы.
Группы пытался развести мужчина, одетый "по гражданке": в темные карго-штаны и футболку.
"Остановись, брат. Зачем ты провоцируешь? Успокойся", – вразумлял он кого-то.
На заднем фоне кто-то из эсбэушников коротко бросил: "ГУР". Примечательно, что все разговоры велись на русском языке.
По информации Шария, перестрелка действительно была между сотрудниками украинских спецслужб. И причиной столкновения стало похищение одного совсем не простого человека.
3 марта 2023, 12:06От Луны до террора: кто скрывается под вывеской "Русского добровольческого корпуса"В четверг, 3 марта, так называемый Русский добровольческий корпус (РДК) предпринял кровавую вылазку на территорию РФ в Клиновском районе Брянской области, итогом которой стала гибель двух местных жителей и ранение ребенка
Пропал зам
Во вторник, 1 сентября, в соцсетях "Русского добровольческого корпуса"* появилось сообщение о пропаже одного из боевиков.
"Несколько дней назад заместитель командира РДК по боевой работе Степан Каплунов** был похищен неизвестными во дворе собственного дома. Как только нам стало известно о его похищении, мы сразу подняли тревогу и обратились в ГУР, СБУ и ДБР (ГБР, Государственное бюро расследований. – Ред.). До сих пор мы не получили никакой внятной информации ни о местонахождении Степана, ни о предъявленных ему обвинениях!" – писал начальник штаба РДК Александр Галанов**, известный под позывным "Фортуна".
Он отметил, что формирование "полностью включено в ситуацию" и внимательно следит за происходящим.
"Омбудсмены проинформированы, адвокатские запросы разосланы. Буквально месяц назад Степана наградили, а теперь его задержали. Если Украина — правовое государство, а не территория, скатывающаяся в беззаконие и тотальный произвол силовиков <…>, подобное просто недопустимо!" – подытожил Галанов.
Позднее появилась информация о том, почему задержали Каплунова. А у Шария даже появилось видео задержания заместителя по боевой работе РДК.
"Помогите! Помогите! Воруют человека! Помогите!" – кричал Каплунов, которого запихивали в авто.
Как сообщил источник украинского издания "Страна.ua", причиной задержания эрдэкашника мог быть передел влияния на мошеннические колл-центры. Позднее источник рассказал о том, как развивались события после задержания боевика.
"Степан Каплунов был привезён ночью неизвестными к дому на улице Юрия Шумского, где он проживал до задержания. Сотрудники ГУР прибыли на место и попытались их задержать. Неизвестные оказались сотрудниками "Альфы" СБУ. На место прибыли руководители – командир "Спецподразделения Тимура"* ГУР МОУ Тимур и командир Центра специальных операций "А" СБУ ("Альфы") Мускол, которые пообщались между собой и пожали руки. После завершения следственных действий представители 5-го департамента СБУ внезапно предприняли попытку задержать сотрудников ГУР, у которых не было при себе оружия. Когда те начали оказывать сопротивление, по ним была произведена серия выстрелов", – сообщал источник.
Тогда же он озвучил и политическую подоплёку происходящего. По словам источника, корни конфликта лежат в личной вражде экс-начальника ГУР МОУ, ныне – главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова** и и.о. главы СБУ Александра Поклада, которая тянется со времён убийства эсбэушниками банкира и агента ГУР Дениса Киреева в 2022 году.
"Буданов предпринимал меры, чтоб сорвать возможное голосование за кандидатуру Поклада на главу СБУ в Раде. СБУ в ответ решила нанести ответный удар, задержав замкомандира РДК Каплунова с целью получить от него показания против людей Буданова в ГУР. Но произошла утечка информации, и на место прибыли гуровцы, начался конфликт", – отмечал источник.
А член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц напомнил, кто такой Каплунов, из-за которого и произошла перестрелка.
"Началось всё неделю назад, во дворе обычной киевской многоэтажки. Лысого мужика со шрамами на лице и руках скрутили и с визгом запихнули в BMW X5. Увезли. Мужика зовут Степан Григорьевич Каплунов, 1991 года рождения, позывные "Ландскнехт" и "Славян", заместитель командира по боевой работе запрещённого в России РДК (структурно подчиняется ГУР). Вырусь, примкнувшая к украинским нацистам ещё в 2014 году. С августа 2022-го — один из тех, кому поручили лепить "русский корпус" из предавших Родину отбросов. В интервью признавался, что убивал русских на Донбассе "из профессионального интереса"", – писал Коц в своём телеграм-канале.
Российское происхождение Каплунова пригодилось украинским властям: в перестрелке, где, по последним данным, погиб один из бойцов спецназа ГУР, обнаружили "русский след".
"Зеленский наехал"
Днём 2 сентября советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил: глава киевского режима "наехал на руководителей соответствующих структур", которыми являются начальник ГУР Олег Иващенко и исполняющий обязанности главы СБУ Поклад. По словам Литвина, Зеленский потребовал "предоставить информацию обществу, поскольку структуры молчали".
С самого утра украинские силовые структуры выдавали разные версии происходящего. Так, СБУ сначала заявила, что совместно с ГУР предотвратила покушение на "одного из лидеров российского оппозиционного национального движения", который якобы приезжал в Киев на День независимости.
Позднее концепция поменялась. Спустя несколько часов спецслужба опубликовала в соцсетях другой рассказ о происходившем. Мол, сотрудники СБУ проводили обыск в рамках расследования дела о подготовке покушения на одного из лидеров российской оппозиции. И в момент обыска группа людей открыла огонь по сотрудникам СБУ и заблокировала их автомобили. Для подавления сопротивления был привлечен спецназ "Альфа", сотрудники которого также применили оружие.
В результате несколько нападавших получили ранения. Их задержали.
Эту версию с небольшими изменениями поддержал и Офис генпрокурора. По версии ОГП, во время следственных действий по делу о "теракте ФСБ" группа людей напала с применением оружия на сотрудников СБУ, заблокировала им проезд и пыталась помешать обыску. Для пресечения нападения привлекли спецподразделение "Альфа", силовики применили оружие.
При этом в Офисе генпрокурора заявили, что задержанные относятся к одному из подразделений Сил обороны Украины. У них изъяли оружие и документы.
Примечательно, что перед этим к прокурорам апеллировал экс-начальник ГУР, глава Офиса президента Буданов.
"Ситуацией уже занимаются ГБР и Офис генпрокурора. Важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование, но никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы", – указывал он, защищая по сути своих бывших подчинённых.
Теперь же ОГП стал на сторону СБУ. Да и Госбюро расследований "поддержало" эсбэушников: по информации источников "Страны", ГБР отпустило ранее задержанных спецназовцев Департамента контрразведки СБУ, которые участвовали в перестрелке с гуровцами. Примечательно, что один из задержанных – Александр Бова, который проходил по делу об убийстве Киреева.
Ну а простые украинцы горько шутят: "СБУ – ГУР – 2:0", комментируя пока неофициальную информацию о гибели в перестрелке гуровца.
* Запрещённая в РФ террористическая организация
** Лица, внесённые в список экстремистов и террористов в РФ
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