https://ukraina.ru/20260902/sbu--gur--20-voyna-spetssluzhb-zelenskogo-obernulas-krovyu-na-ulitsakh-kieva-1082969385.html

"СБУ – ГУР – 2:0": война спецслужб Зеленского обернулась кровью на улицах Киева

"СБУ – ГУР – 2:0": война спецслужб Зеленского обернулась кровью на улицах Киева - 02.09.2026 Украина.ру

"СБУ – ГУР – 2:0": война спецслужб Зеленского обернулась кровью на улицах Киева

В Киеве произошла перестрелка между сотрудниками украинских спецслужб. В результате есть погибшие и раненные. Причиной перестрелки могло стать похищение бойца коллаборационистского формирования

2026-09-02T17:17

2026-09-02T17:17

2026-09-02T17:17

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Березняки – район на левом берегу Днепра в Киеве. Этот обычный, ничем не выделяющийся и даже относительно спокойный на фоне той же левобережной Троещины "спальник" утром 2 сентября оказался во всех украинских СМИ. Причина – перестрелка, притом не между полицейскими и преступниками, а между бойцами спецназа Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины."[Однако] у нас тут…" – комментировал перестрелку житель улицы Шумского, который снимал противостояние на видео.Этот файл в ночь на 2 сентября опубликовал блогер Анатолий Шарий. Спустя некоторое время он опубликовал и другое видео. На нём были запечатлены две группы мужчин в военной форме. На бойцах одной из групп были патчи с надписями СБУ."Ты на меня тоже так не смотри. Я же не Вася тебе какой-то, чтобы на меня так смотреть. Я ж военный человек. Я не по хатам лажу, я по окопам воюю, понял?" – обращался к ним военный из другой группы.Группы пытался развести мужчина, одетый "по гражданке": в темные карго-штаны и футболку."Остановись, брат. Зачем ты провоцируешь? Успокойся", – вразумлял он кого-то.На заднем фоне кто-то из эсбэушников коротко бросил: "ГУР". Примечательно, что все разговоры велись на русском языке.По информации Шария, перестрелка действительно была между сотрудниками украинских спецслужб. И причиной столкновения стало похищение одного совсем не простого человека.Пропал замВо вторник, 1 сентября, в соцсетях "Русского добровольческого корпуса"* появилось сообщение о пропаже одного из боевиков."Несколько дней назад заместитель командира РДК по боевой работе Степан Каплунов** был похищен неизвестными во дворе собственного дома. Как только нам стало известно о его похищении, мы сразу подняли тревогу и обратились в ГУР, СБУ и ДБР (ГБР, Государственное бюро расследований. – Ред.). До сих пор мы не получили никакой внятной информации ни о местонахождении Степана, ни о предъявленных ему обвинениях!" – писал начальник штаба РДК Александр Галанов**, известный под позывным "Фортуна".Он отметил, что формирование "полностью включено в ситуацию" и внимательно следит за происходящим."Омбудсмены проинформированы, адвокатские запросы разосланы. Буквально месяц назад Степана наградили, а теперь его задержали. Если Украина — правовое государство, а не территория, скатывающаяся в беззаконие и тотальный произвол силовиков <…>, подобное просто недопустимо!" – подытожил Галанов.Позднее появилась информация о том, почему задержали Каплунова. А у Шария даже появилось видео задержания заместителя по боевой работе РДК."Помогите! Помогите! Воруют человека! Помогите!" – кричал Каплунов, которого запихивали в авто.Как сообщил источник украинского издания "Страна.ua", причиной задержания эрдэкашника мог быть передел влияния на мошеннические колл-центры. Позднее источник рассказал о том, как развивались события после задержания боевика."Степан Каплунов был привезён ночью неизвестными к дому на улице Юрия Шумского, где он проживал до задержания. Сотрудники ГУР прибыли на место и попытались их задержать. Неизвестные оказались сотрудниками "Альфы" СБУ. На место прибыли руководители – командир "Спецподразделения Тимура"* ГУР МОУ Тимур и командир Центра специальных операций "А" СБУ ("Альфы") Мускол, которые пообщались между собой и пожали руки. После завершения следственных действий представители 5-го департамента СБУ внезапно предприняли попытку задержать сотрудников ГУР, у которых не было при себе оружия. Когда те начали оказывать сопротивление, по ним была произведена серия выстрелов", – сообщал источник.Тогда же он озвучил и политическую подоплёку происходящего. По словам источника, корни конфликта лежат в личной вражде экс-начальника ГУР МОУ, ныне – главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова** и и.о. главы СБУ Александра Поклада, которая тянется со времён убийства эсбэушниками банкира и агента ГУР Дениса Киреева в 2022 году."Буданов предпринимал меры, чтоб сорвать возможное голосование за кандидатуру Поклада на главу СБУ в Раде. СБУ в ответ решила нанести ответный удар, задержав замкомандира РДК Каплунова с целью получить от него показания против людей Буданова в ГУР. Но произошла утечка информации, и на место прибыли гуровцы, начался конфликт", – отмечал источник.А член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц напомнил, кто такой Каплунов, из-за которого и произошла перестрелка.Российское происхождение Каплунова пригодилось украинским властям: в перестрелке, где, по последним данным, погиб один из бойцов спецназа ГУР, обнаружили "русский след"."Зеленский наехал"Днём 2 сентября советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил: глава киевского режима "наехал на руководителей соответствующих структур", которыми являются начальник ГУР Олег Иващенко и исполняющий обязанности главы СБУ Поклад. По словам Литвина, Зеленский потребовал "предоставить информацию обществу, поскольку структуры молчали".С самого утра украинские силовые структуры выдавали разные версии происходящего. Так, СБУ сначала заявила, что совместно с ГУР предотвратила покушение на "одного из лидеров российского оппозиционного национального движения", который якобы приезжал в Киев на День независимости.Позднее концепция поменялась. Спустя несколько часов спецслужба опубликовала в соцсетях другой рассказ о происходившем. Мол, сотрудники СБУ проводили обыск в рамках расследования дела о подготовке покушения на одного из лидеров российской оппозиции. И в момент обыска группа людей открыла огонь по сотрудникам СБУ и заблокировала их автомобили. Для подавления сопротивления был привлечен спецназ "Альфа", сотрудники которого также применили оружие.В результате несколько нападавших получили ранения. Их задержали.Эту версию с небольшими изменениями поддержал и Офис генпрокурора. По версии ОГП, во время следственных действий по делу о "теракте ФСБ" группа людей напала с применением оружия на сотрудников СБУ, заблокировала им проезд и пыталась помешать обыску. Для пресечения нападения привлекли спецподразделение "Альфа", силовики применили оружие.При этом в Офисе генпрокурора заявили, что задержанные относятся к одному из подразделений Сил обороны Украины. У них изъяли оружие и документы.Примечательно, что перед этим к прокурорам апеллировал экс-начальник ГУР, глава Офиса президента Буданов."Ситуацией уже занимаются ГБР и Офис генпрокурора. Важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование, но никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы", – указывал он, защищая по сути своих бывших подчинённых.Теперь же ОГП стал на сторону СБУ. Да и Госбюро расследований "поддержало" эсбэушников: по информации источников "Страны", ГБР отпустило ранее задержанных спецназовцев Департамента контрразведки СБУ, которые участвовали в перестрелке с гуровцами. Примечательно, что один из задержанных – Александр Бова, который проходил по делу об убийстве Киреева.Ну а простые украинцы горько шутят: "СБУ – ГУР – 2:0", комментируя пока неофициальную информацию о гибели в перестрелке гуровца.* Запрещённая в РФ террористическая организация** Лица, внесённые в список экстремистов и террористов в РФ

https://ukraina.ru/20230303/1044060743.html

https://ukraina.ru/20260424/trizubyy-pokhod-kirilla-budanova-kak-terrorist-rvtsya-v-prezidenty-1078229234.html

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