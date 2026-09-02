https://ukraina.ru/20260902/shutki-pro-ugil-okazalis-ne-shutkami-pochemu-zelenskiy-grozit-sbivat-grazhdanskie-samolety-1082965415.html

Шутки про УГИЛ оказались не шутками. Почему Зеленский грозит сбивать гражданские самолеты

Шутки про УГИЛ оказались не шутками. Почему Зеленский грозит сбивать гражданские самолеты - 02.09.2026 Украина.ру

Шутки про УГИЛ оказались не шутками. Почему Зеленский грозит сбивать гражданские самолеты

Владимир Зеленский прозрачно намекнул, что Украина будет сбивать гражданские самолеты в небе России. Это открытый терроризм на государственном уровне

2026-09-02T14:43

2026-09-02T14:43

2026-09-02T14:43

эксклюзив

россия

украина

германия

владимир зеленский

шамиль басаев

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"Сегодня мы хотим предупредить все авиакомпании и тех, кто продолжает пользоваться ключевыми аэропортами РФ, — российское небо становится полностью небезопасным. Украина не угрожает гражданской авиации и гражданским самолётам, однако дронов в небе России будет становиться больше", — заявил Зеленский вечером 1 сентября. Во время пресс-конференции в Бишкеке в рамках юбилейного саммита ШОС Владимир Путин прокомментировал: "Если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Это первое. А второе, в этой же части, — если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдём, чем ответить. Пусть никто не сомневается". Ставка на эскалацию сделана в знаменательный день – 1 сентября – день начала Второй мировой войны. Какие последствия будет иметь новый открытый террор в отношении России – анализировали эксперты в своих соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаСовершенно очевидно, что Зеленский сделал не просто заявку на переход на новый уровень эскалации в украинском конфликте. Данное действие невозможно без предварительного согласования с бенефициарами и спонсорами киевского режима и вписывается в стратегию НАТО по переносу боевых действий на всю территорию России. И, конечно, никакого осуждения на Западе такому поведению не будет. Только тихое, а возможно, и публичное злорадство. И США, и Европа изо всех сил пытаются заморозить войну на Украине по линии фронта, чтобы спасти киевский режим от поражения и использовать его в следующей фазе противостояния — в прямом конфликте с Россией. Отсюда — Лондонский ультиматум евротройки, а также новый "мирный план", разработанный Зеленским, Кушнером, Уиткоффом и европейскими официальными лицами. В ту же канву вписывается и внезапный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.По той же причине Украина — читай, НАТО — 25 июня объявила 40-дневную "операцию влияния", которая должна была якобы принудить Россию к миру на их условиях. Но желаемых результатов она не дала и была переведена в бессрочный режим. А заявленные удары по гражданской авиации — это просто её новая "опция".Террористический характер киевской хунты налицо. Давно пришла пора исключить её из неких переговорных партнёров, внести Зеленского и остальных её лидеров в список террористов. При этом внесение в такой список предполагает конкретные действия по уничтожению его фигурантов. С учётом угроз мирным российским гражданам и гражданской авиации, полёты самого Зеленского должны быть взяты под контроль, и при первом же удобном случае самолёт с ним должен быть сбит — независимо от того, над чьей территорией он будет находиться. "С террористами переговоров не ведут", их уничтожают.Общественный деятель Александр СкубченкоЗеленский грозит перейти к массовым актам терроризма на территории России, какими бы словами это ни было сказано……если это "руководство" развяжет массовый террор, с террористами, как уже сказано, переговоров Россия не ведёт. Это станет началом неизбежного пути в ад для Зеленского и ему подобных. Но заявление Зеленского не стоит считать спонтанным или самодеятельным.Ранее власти Германии официально обвинили Россию в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига. Без всяких оснований и доказательств. И не просто обвинили, но и объявили о новых ограничительных мерах: Германия денонсирует соглашение о деятельности Русского дома в Берлине, закроет Генконсульство России в Бонне к 18 сентября, ужесточит контроль при въезде в страну для граждан России. Что это, если не слаженная попытка эскалации конфликта на Украине? Еврочерти и их бандеровская прислуга идут напролом против Трампа, в надежде победить на выборах в ноябре. Для этого им нужен провал Трампа на Украине, а не мир на Украине. На Украину им плевать. Что же, "ВС РФ дано указание по нанесению массированных ударов по энергетике Украины", как заявил Владимир Владимирович. Уже дано. До зимы Украина останется не только с пустыми прилавками, но и без электричества. Что украинцам делать зимой, пусть им на это даст ответ сам Зеленский, которому война нужна любой ценой ради сохранения себя у власти.Политолог Юрий БаранчикСтратегия понятна. Сбивать пассажирский самолет вообще не требуется. Достаточно убедить авиакомпании и страховщиков, что вероятность такого события стала неприемлемой. Риск начинает производить экономический эффект, ради которого раньше потребовалось бы физически закрывать аэропорты. Вот только само заявление – это на 100% террористическая логика, в исконном смысле слова: угроза насилием, чтобы посредством страха заставить третьих лиц изменить поведение. Международное гуманитарное право прямо запрещает акты или угрозы насилия, основной целью которых является распространение страха среди гражданского населения. После такого иммунитет на прилёт по Зеленскому "Кинжала" всё ещё в силе?Политолог Алексей НаумовЗаявление Зеленского об опасности российского неба — безусловно, эскалация, та самая эскалация, в логике которой мы живем уже несколько месяцев и которая началась с атак по российским НПЗ и логистическим центрам. В ответ Россия фактически лишила Украину черноморского экспорта, создав сложнейшую экономическую ситуацию — отвечать Украине по сути нечем, и вот мы вновь слышим угрозы в адрес гражданских лиц. Я думаю, что если Зеленский не безумен, то в его голове есть следующий идеальный для него сценарий: он заявляет об опасности российского неба, все иностранные авиакомпании отказываются летать в Россию, дело сделано, нанесен ущерб российскому обществу — это, собственно, и есть его основная цель. Если — не дай бог, конечно — действительно пострадает какое-то гражданское воздушное судно (случайно или намеренно в результате теракта), то последние красные линии будут снесены окончательно, и тут уже как ядерные удары, так и иные радикальные варианты будут не за горами.Публицист Андрей МедведевВ далеком нынче июле 2022 года я написал следующее: "Украина — типичная террористическая структура. Вроде "Имарата Кавказ"* или ИГИЛ*. Поэтому все дальнейшие действия Киева будут совершаться в этой же логике. Удар ракетами по Крымскому мосту в логике террориста — это не просто возможно, это крайне необходимо и как средство самоутверждения, и как средство запугивания. Это может быть и не удар. Может быть захват гражданского объекта где-то в России. Опять же, террористы бы точно так сделали. Только воспринимая Украину как террористическую структуру, можно добиться нужного нам результата."Что сделает Зеленский?" и "что сделал бы Басаев?" — это один и тот же вопрос". В октябре того же года я написал еще вот что: "Украина — это государство-Басаев. Цель басаевщины — убивать людей просто из ненависти к ним. Поэтому нам нельзя расслабляться ни на секунду".А пару часов назад Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство становится небезопасным для гражданской авиации. То есть он открыто угрожает ударами по гражданским самолетам и аэропортам. И кого мы тут вспомним? Басаева, да. И его банду с громким названием "Риядус-Салихин"*. Организованные им теракты со смертницами на гражданских самолетах в августе 2004 года, ровно перед терактом в Беслане. Характерно, что киевский Вий, Зеленский, пообещал атаковать пассажирские самолеты как раз в очередную годовщину Бесланской трагедии. Я же говорю: басаевщина — это образ мышления украинского руководства. <...> Шутки про УГИЛ образца еще года так 2016-го оказались совсем не шутками. От Басаева, когда его грузовик с оружием взорвали, осталась нога. Точнее, как нога. Протез. По нему и опознали.*Деятельность организации запрещена в РФ

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эксклюзив, россия, украина, германия, владимир зеленский, шамиль басаев