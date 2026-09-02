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В-2: по-прежнему актуальный символ Победы

В-2: по-прежнему актуальный символ Победы - 02.09.2026 Украина.ру

В-2: по-прежнему актуальный символ Победы

Некогда британский пропагандист Виктор Суворов придумал, что в названии танка А-20 буква "а" означает "автострадный". Это конечно глупость – индекс "а" присваивался всей продукции Харьковского паровозостроительного завода им. Коминтерна. А вот буква "в" означала его дизельный цех, самым известным произведением которого был танковый двигатель В-2

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Несколько интересных фактов о советском дизелестроении.Продуктивно разработкой дизелей в СССР занимались инженеры Челпан, Чупахин и Чаромский (два первых – В-2 и его вариантами, третий – авиационным АН-1). Время "ч" какое-то...Двигатель, ставший символом нашей Победы во Второй Мировой войне (а он ставился на основные танки – Т-34, КВ, ИС, самоходки на их базе и тягачи "Ворошиловец"), был начат серийным производством 1 сентября 1939 года. Если бы Виктор Суворов знал этот факт, он записал бы его в доказательство того, что Вторую Мировую войну начал СССР. Не будем возражать британской... особе нетяжёлого поведения.В-2 производился до начала 70-х годов, всего их было выпущено четверть миллиона. Автор некогда был знаком с человеком, который во время срочной службы в конце 70-х был мехводом танка Т-34, использовавшегося как мишень при обучении расчётов "Малюток". Танковый двигатель вообще-то расходник – ресурс В-2 позднего выпуска составлял 300 часов работы, после чего его меняют. Танковые В-2 уже не производились, но в наличии были тракторные. Правда, с ними танк приобретал благородную неторопливость.Идея установить дизельный двигатель на танк (собственно, не только на танк – рассматривались тягачи, автомобили, глиссеры, самолёты…) представлялась перспективной по ряду причин.Во-первых, это экономичность – у дизеля более высокий КПД, потому он тратит горючего иногда на 30% меньше, чем бензиновый, что, естественно, увеличивает запас хода с одной заправки. Начальник автобронетанкового управления РККА Дмитрий Павлов в письме наркому обороны от 20 сентября 1939 года указывал, что запас хода у БТ-7 – 300 км, а у дизельного БТ-7М – 540-585 км. Правда, у дизеля выше расход масла, но этот показатель не был критичным.Во-вторых, большая механическая прочность – дизельные двигатели больше служат (их особенность – высокие ударные нагрузки при работе).В-третьих, большой крутящий момент, обеспечивающий лучшую динамику и проходимость на малых оборотах. У менее оборотистого двигателя меньшая тепловая нагрузка. В-четвёртых, более простой и надёжный пневматический пуск (качество электрооборудования в СССР оставляло желать много лучшего). Правда, дизели были чувствительны к морозам и требовали долгого прогрева. Позже это стало одной из причин разработки Т-80 с газовой турбиной как "арктического" танка.В-пятых, тяжёлое дизельное топливо менее огнеопасно. На самом деле принципиальной разницы между бензиновым и дизельным двигателем нет – в случае пробития брони, происходит так, как автору объясняли на УПК в школе – рядом с МАЗ-500 не курить, потому что полный горит, а пустой – взрывается. Но, как пишет Александр Смирнов в статье о Т-34: "вероятность возгорания дизеля после попадания в танк бронебойного снаряда снижается примерно с 20 до 15%". А в этих процентах – жизни танкистов.Другое дело, что бензиновые двигатели, бывало, воспламенялись при запуске (бензин начинает испаряться при -30, а солярка – при +30). Танки БТ-2 с американскими двигателями Liberty L-12 полагалось запускать в присутствии пожарного. Но тут от талантов зависит – 9 января 1991 года в чешском городке Крупка при запуске двигателя загорелся Т-72 Центральной группы войск. В результате взрыва боезапаса погибло 17 военнослужащих.Впрочем, главная причина того, что дизель был сочтён в СССР перспективным действительно была связана с топливом – советская нефтепереработка была отсталой, её мощностей не хватало на огромное поголовье авиационных двигателей, потребляющих высококачественный бензин. Постановление ЦК ВКП(б) от 15 ноября 1930 года "О положении в нефтяной промышленности" требовало перехода на тяжёлые сорта. В-2, как правило, работал на газойле, а иногда и на совершенно диких смесях – в 1942 году, во время рейда 24 танкового корпуса Василия Баданова к Тацинской, танки заправляли смесью трофейного бензина и солидола – и они работали… Какое-то время.При этом разработка и производство массового быстроходного дизеля было настоящим инженерно-техническим подвигом. По сравнению с бензиновыми двигателями дизели значительно сложнее и дороже в производстве. Это видно по современным автомобилям – дизель сразу даёт до +30% к ценнику (правда, связано это не только с самим мотором, но и с другой КПП, и с катализатором). И советские инженеры этот подвиг совершили. А в большинстве других стран, в частности – на родине Рудольфа Дизеля, такая задача нередко даже не ставилась.Первыми достигли успеха сотрудники КБ Алексея Чаромского – в ноябре 1935 года по итогам госиспытаний был принят авиационный нефтяной дизель АН-1. Его модификации ставились на различные образцы техники, в частности – на дальние бомбардировщики Пе-8 и Ер-2. Работая в "шарашке" НКВД Чаромский разработал оппозитный двигатель, который стал родоначальником харьковских 5ТД-6ТД.ХПЗ получил заказ на разработку дизеля весной 1931 года. Завод был избран не случайно – разработкой двигателей внутреннего сгорания в Харькове занимались с 1912 года. БД-2 ("быстроходный, дизельный") должен был быть 12-цилиндровым, V-образным, 4-тактным, не менее 400 л.с. Изначально он проектировался именно танковым, а не авиационным, как обычно считается. Но он должен был заменить на танках авиационные моторы М-5 (советская адаптация L-12) и М-17 (в девичестве – BMW VI), а многие решения были заимствованы у АН-1, который вёл род от авиационных двигателей Александра Микулина.В начале 1932 года в КБ, которое возглавлял Константин Челпан, при участии УНИИ авиадизелей при Харьковском технологическом институте во главе с профессором Яковом Майером (институт потом передали заводу, даже не уведомив об этом его руководство), удалось собрать 2-цилиндровый БД-14 мощностью 70 л.с. Фактически это был стенд, на котором отрабатывались основные конструктивные решения. Полноценный БД-2 появился в апреле 1933 года. 400 л.с. он выдал, его даже поставили на танк, но танк этот ни разу не смог вернуться в цех своим ходом – мотор постоянно ломался.В декабре 1937 года Челпан был арестован (по "греческому делу", когда по разнарядке мели всех подозрительных греков, но припомнили и "умышленную организацию дефектов дизелей"), его место занял незадолго до того переведённый из Москвы Тимофей Чупахин. До этого он работал в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) и занимался доводкой АН-1. Благодаря ему у харьковчан появились передовые решения по подшипникам, коленвалу, шатунам, топливной аппаратуре и многому другому. Всего под его руководством в двигатель было внесено более 2000 изменений.В-2 смог обеспечить 100 часов непрерывной работы только на вторых госиспытаниях, которые завершились 17 июня 1939 года. К этому времени мощность двигателя выросла до 550 л.с. Заказчик требовал гарантийной работы хотя бы в 250 часов, но ему было сказано брать что дают с обещанием исправить недостатки когда-нибудь потом. "Потом" настало в январе 1945 года…В серию пошли сразу три двигателя: В-2 для танков БТ, В-2К для КВ, форсированные до 600 л.с. (у них гарантийное время работы не превышало 80 часов), а также В-2В для тягача "Ворошиловец", дефорсированный до 375 л.с. В январе 1940 года с заводов пошли первые танки, оснащенные новыми дизелями. Позже появился 6-цилиндровый В-4 (половинка В-2) для лёгкого танка Т-50, который так и не пошёл в серию, а также двигатели левого и правого вращения для катеров.В 1940 году заводу спустили план на 2700 моторов, а в 1941 – на 8000. Однако производство запускалось тяжело. Дизели требовали совсем другой культуры труда, чем бензиновые двигатели. Для работы дизельного производства были закуплены новейшие импортные станки, но устанавливать и настраивать их приходилось своими силами – иностранцев на секретный завод №75 Наркомсредмаша (так с 5 января 1939 года называлось дизельное производство ХПЗ) не допускали, страха иудейска для. Отсюда – массовый брак и срыв плана – в 1940 году он был выполнен только на 67%, причём это был успех – после 29,8% в 1939-м.Так или иначе, до войны двигатель до ума не довели, что и было одной из причин больших небоевых потерь Т-34 и КВ. Например, крайне неудачной была система фильтрации воздуха, в результате чего на длинных маршах лета 1941 года двигатели буквально захлёбывались в пыли (фильтры типа "мультициклон" появились только в 1944 году), низкой надёжностью отличались топливные насосы (у дизелей это слабое место – топливо вязкое, а давление нужно высокое; изначально топливную аппаратуру закупали в Германии), слабой была система охлаждения (правда, для низкооборотного дизеля это не так критично) и т.п.Для справки: Т-34 отправленный в США весной 1942 года наездил по Абердинскому полигону 72,5 часа до того, как двигатель стал неремонтопригоден, и это был ещё неплохой результат – по особенностям боевой эксплуатации в Красной армии реальный пробег двигателей составлял примерно 50 часов…И, тем не менее, производство двигателя удалось наладить (в ходе войны главным производителем стал "Танкоград" – Челябинский Кировский завод), качество его было постепенно повышено. Тут надо отдать должное Чупахину и Майеру, которые на протяжении всей войны не прекращали работу над двигателем. Именно В-2 ревели в 1945 году на улицах немецких, а потом и китайских городов…Наследие В-2 остаётся актуальным и сейчас. Современный В-92С2Ф, который ставится на танки Т-72Б3 и Т-90М, относится к семейству В-2, повторяя его основные архитектурные решения – они тоже V-образные, 12-цилиндровые. Даже объём тот же – 38,88 л. Правда мощность – 1130 л.с., против 500, но и работают они не при атмосферном давлении.

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