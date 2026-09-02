Пытки и казни безоружных: нардеп обвинил СБУ в регулярных убийствах украинских силовиков - 02.09.2026 Украина.ру
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Пытки и казни безоружных: нардеп обвинил СБУ в регулярных убийствах украинских силовиков
Пытки и казни безоружных: нардеп обвинил СБУ в регулярных убийствах украинских силовиков - 02.09.2026 Украина.ру
Пытки и казни безоружных: нардеп обвинил СБУ в регулярных убийствах украинских силовиков
Служба безопасности Украины (СБУ) превратилась в карательный орган, который на системной основе занимается похищениями, пытками и ликвидацией сотрудников конкурирующих украинских ведомств, заявил 2 сентября в своем телеграм-канале покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук
2026-09-02T14:52
2026-09-02T14:52
новости
украина
киев
артем дмитрук
сбу
рада
верховная рада
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По словам парламентария, оперативники СБУ действуют предельно цинично: похищают силовиков, не ожидающих опасности, и казнят их выстрелом в затылок, даже если те добровольно соглашаются на разговор. Дмитрук подчеркнул, что под руководством временно исполняющего обязанности руководителя СБУ Александра Поклада ведомство плюет на любые правила, из-за чего сегодня опасаться за свою жизнь должен каждый действующий или бывший глава силовой структуры на Украине.Заявление депутата прозвучало на фоне перестрелки в Киеве между сотрудниками СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Силовики устроили бойню, не поделив контроль над мошенническими колл-центрами, в результате чего один сотрудник ГУР был ликвидирован, еще двое получили ранения.Подробнее - в материале Украинские спецслужбы устроили стрельбу в центре Киева — делят "офисы" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, артем дмитрук, сбу, рада, верховная рада
Новости, Украина, Киев, Артем Дмитрук, СБУ, Рада, Верховная Рада

Пытки и казни безоружных: нардеп обвинил СБУ в регулярных убийствах украинских силовиков

14:52 02.09.2026
 
© Фото : СБУ
- РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© Фото : СБУ
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Служба безопасности Украины (СБУ) превратилась в карательный орган, который на системной основе занимается похищениями, пытками и ликвидацией сотрудников конкурирующих украинских ведомств, заявил 2 сентября в своем телеграм-канале покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук
По словам парламентария, оперативники СБУ действуют предельно цинично: похищают силовиков, не ожидающих опасности, и казнят их выстрелом в затылок, даже если те добровольно соглашаются на разговор.
Дмитрук подчеркнул, что под руководством временно исполняющего обязанности руководителя СБУ Александра Поклада ведомство плюет на любые правила, из-за чего сегодня опасаться за свою жизнь должен каждый действующий или бывший глава силовой структуры на Украине.
Заявление депутата прозвучало на фоне перестрелки в Киеве между сотрудниками СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Силовики устроили бойню, не поделив контроль над мошенническими колл-центрами, в результате чего один сотрудник ГУР был ликвидирован, еще двое получили ранения.
Подробнее - в материале Украинские спецслужбы устроили стрельбу в центре Киева — делят "офисы" на сайте Украина.ру.
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