https://ukraina.ru/20260902/pytki-i-kazni-bezoruzhnykh-nardep-obvinil-sbu-v-regulyarnykh-ubiystvakh-ukrainskikh-silovikov-1082965838.html

Пытки и казни безоружных: нардеп обвинил СБУ в регулярных убийствах украинских силовиков

Пытки и казни безоружных: нардеп обвинил СБУ в регулярных убийствах украинских силовиков - 02.09.2026 Украина.ру

Пытки и казни безоружных: нардеп обвинил СБУ в регулярных убийствах украинских силовиков

Служба безопасности Украины (СБУ) превратилась в карательный орган, который на системной основе занимается похищениями, пытками и ликвидацией сотрудников конкурирующих украинских ведомств, заявил 2 сентября в своем телеграм-канале покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук

2026-09-02T14:52

2026-09-02T14:52

2026-09-02T14:52

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По словам парламентария, оперативники СБУ действуют предельно цинично: похищают силовиков, не ожидающих опасности, и казнят их выстрелом в затылок, даже если те добровольно соглашаются на разговор. Дмитрук подчеркнул, что под руководством временно исполняющего обязанности руководителя СБУ Александра Поклада ведомство плюет на любые правила, из-за чего сегодня опасаться за свою жизнь должен каждый действующий или бывший глава силовой структуры на Украине.Заявление депутата прозвучало на фоне перестрелки в Киеве между сотрудниками СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Силовики устроили бойню, не поделив контроль над мошенническими колл-центрами, в результате чего один сотрудник ГУР был ликвидирован, еще двое получили ранения.Подробнее - в материале Украинские спецслужбы устроили стрельбу в центре Киева — делят "офисы" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, артем дмитрук, сбу, рада, верховная рада