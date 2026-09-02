https://ukraina.ru/20260902/ukrainskie-spetssluzhby-ustroili-strelbu-v-tsentre-kieva--delyat-ofisy-1082962860.html

Украинские спецслужбы устроили стрельбу в центре Киева — делят "офисы"

Украинские спецслужбы устроили стрельбу в центре Киева — делят "офисы" - 02.09.2026 Украина.ру

Украинские спецслужбы устроили стрельбу в центре Киева — делят "офисы"

В Киеве произошла вооруженная перестрелка между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР). Об этом 2 сентября сообщили украинские СМИ

2026-09-02T12:50

2026-09-02T12:50

2026-09-02T12:50

новости

киев

украина

сбу

владимир зеленский

русский добровольческий корпус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1b/1081890957_85:0:885:450_1920x0_80_0_0_cfb6221952bdfccc995964aec64ec2d4.jpg

Украинские спецслужбы, которые должны бороться с общим врагом, устроили разборки прямо в столице, применяя оружие друг против друга. По предварительным данным, причиной конфликта стал банальный передел сфер влияния — в частности, контроль над мошенническими колл-центрами, которые в народе называют "офисами".Столкновение началось с задержания замкомандира террористического "Русского добровольческого корпуса"* Степана Каплунова, который, по некоторым данным, является сотрудником ГУР. Спецназовцы СБУ похитили его, что вызвало ответную реакцию со стороны разведчиков. На место прибыли силовики, началась стрельба, есть раненые. Источники украинского издания "Страна.ua" сообщили, что ситуация развивалась по сценарию, достойному детективного романа."Неизвестные, которые похитили одного из командиров РДК Каплунова, привезли его на улицу Шумскую, на один из его адресов. Туда подъехал спецназ ГУР, который попытался задержать неизвестных. Но этими неизвестными оказались спецназовцы СБУ. На место прибыли командиры соответствующих подразделений СБУ и ГУР, пожали руки и вроде как все успокоилось. Но потом приехали другие представители СБУ, которые начали задерживать сотрудников ГУР. Началась новая перестрелка", — рассказал источник издания.СБУ официально заявила, что совместно с ГУР предотвратила покушение на "одного из лидеров российского оппозиционного национального движения". Однако эта версия вызывает серьезные сомнения, учитывая, что утром на месте событий вновь стреляли, а военный юрист Тарас Боровский сообщил, что СБУ пообещала освободить незаконно задержанных.Уже позднее СБУ официально подтвердила факт перестрелки между своими сотрудниками и представителями ГУР в Киеве. По данным спецслужбы, во время проведения следственных действий группа неизвестных открыла огонь по сотрудникам СБУ и заблокировала их автомобили. Для подавления сопротивления был привлечен спецназ "Альфа", который также применил оружие. В результате несколько нападавших получили ранения и были задержаны.Позже СБУ установила, что задержанные служат в одном из подразделений Сил обороны Украины (ГУР). У них изъяли оружие и документы. Примечательно, что накануне СБУ сообщала о совместной с ГУР операции, однако в новом релизе военная разведка в качестве "партнера" уже не упоминается.Этот инцидент — не просто очередной скандал. Он показывает, что украинские спецслужбы фактически погрязли в междоусобных войнах за деньги и влияние. Пока Владимир Зеленский и его команда рассказывают о "победах" на фронте, в тылу его силовики стреляют друг в друга, деля мошеннические доходы. Это лишний раз подтверждает: на Украине царит полный произвол, а государственные институты давно превратились в поле для бандитских разборок. О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре "Бред о мобилизации" и "переговоры с террористами". Хроника событий на утро 2 сентября. * "Русский добровольческий корпус" — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.​

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, сбу, владимир зеленский, русский добровольческий корпус