https://ukraina.ru/20260902/ekonomika-ukrainy-i-voyna-s-ovoschami-i-molokom-pridtsya-poproschatsya-v-byudzhete--dyra---1082949136.html

Экономика Украины и война: с овощами и молоком придётся попрощаться, в бюджете — дыра

Экономика Украины и война: с овощами и молоком придётся попрощаться, в бюджете — дыра - 02.09.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: с овощами и молоком придётся попрощаться, в бюджете — дыра

Главной темой минувшей недели стали продолжающиеся удары по складам, логистическим терминалам и распределительным центрам торговых сетей. А так как почти все они сконцентрированы в Киеве и Киевской области, то прилетает преимущественно туда

2026-09-02T05:45

2026-09-02T05:45

2026-09-02T05:45

эксклюзив

украина

россия

киевская область

андрей деркач

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владимир зеленский

ес

кабмин

минобороны

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Логистический кризис уже превратился в кризис розничной торговли — сеть заполняют видео с пустыми полками в супермаркетах. Одновременно с этим Украину накрывает бюджетный кризис, а впереди маячат большие транспортные проблемы.Склады и порты в огнеРоссия и Украина продолжают атаковать логистические объекты друг друга. Если исходить из общего количества поражённых складов, терминалов и распредцентров, лидирует Россия, а если считать по деньгам, то наверняка лидерство за Украиной — российские склады больше просто в силу размеров национальной экономики.На подконтрольной киевской власти территории за неделю уничтожены логистические хабы и распределительные центры крупных компаний в Киевской области, торговые центры в Харькове, склад боеприпасов Fire Point в селе Мила Бучанского района Киевской области, где хранились комплектующие для дронов, склады с вооружением в Днепровском районе, и многие другие объекты.Заодно продолжились удары по портам и объектам на юге страны. В ночь на 29 августа поражены морской перегрузочных терминал, логистический центры, 18 хранилищ имущества и три хранилища ГСМ в порту Николаева. А в ночь на 1 сентября под удар попал порт Одессы, где повреждены 16 хранилищ с вооружением и техникой, а также шесть резервуаров с ГСМ, порт Черноморска (Ильичёвск). При этом впервые с начала СВО по Одессе наносились удары не только ракетами и дронами, но и 250-кг фугасными авиабомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции, что радикально снижает стоимость поражения объектов и увеличивает при этом разрушения просто в силу большей массы взрывчатого вещества.Запредельное количество уничтоженных складов и распредцентров ретейлеров откатывает украинскую розничную торговлю на 25 лет назад.Но если в конце 1990-х–начале 2000-х значимыми объектами торговли были рынки и частные бакалейные магазины, снабжавшиеся преимущественно от самих производителей, то теперь в торговле доминируют сетевые магазины. А сетевая торговля изначально создавалась из расчёта на снабжение десятков магазинов товарами с распредцентра. Как теперь к новым реалиям работы будут адаптироваться украинские ретейлеры не ясно.Очевидно, что товарный ассортимент существенно сократится. Станет меньше скоропортящихся продуктов (молочные и колбасные, охлаждённые товары, заморозка), так как их хранить можно лишь в холодильниках на распредцентрах. Станет меньше фруктов и овощей — для их хранения также необходимо соблюдать температурный режим. Соответственно, с многими привычными товарами придётся попрощаться, а всё большее пространство на полках будет выделено под крупны, макароны, растительные масла и тушёнку.Водители остались без брониПервый заместитель министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Сергей Деркач сообщил, что его министерство предложило Минобороны и Минэкономики увеличить до 75% долю водителей, которые могут воспользоваться бронью, но столкнулось с отказом. При этом Деркач отметил, что не стоит перекладывать проблему с дефицитом водителей на государство так как у отрасли за четыре с половиной года была возможность работать над формированием кадрового резерва, в частности, привлекая женщин, ветеранов и молодёжь.Как видно, Деркач прикрыл себе тыл, переложив ответственность на транспортные компании, а Минобороны в украинских реалиях никогда не может быть виновным. К слову, эта ситуация показывает ещё и уровень прогнозирования и планирования киевской власти: на фоне морской блокады и уничтожения любых объектов, хоть сколь-либо похожих на склады, у экспортёров и ретейла резко вырастет потребность в водителях — зерно нужно вывозить, а продуктами магазины придётся снабжать в обход уничтоженных центров, совершая куда большее количество рейсов, чем ранее. Но это никого не интересует.И это, к слову, происходит в условиях либерализации доступа украинских транспортных компаний на европейский рынок. Между Украиной и Евросоюзом действует так называемый "транспортный безвиз", позволяющий возить грузы без разрешений (квот) на рейсы.Без транспортного безвиза украинский перевозчик, везущий, например, мебель из Львовской области в Чехию через Польшу, должен был бы иметь польское разрешение на двустороннюю перевозку либо транзит — в зависимости от схемы маршрута. При отсутствии свободной квоты рейс невозможно было бы законно выполнить в обычном порядке. С транспортным безвизом отдельная польская квота не нужна. Соглашение заключили в 2022 году сроком на год, однако после этого его продлевали и действует оно до марта-апреля 2027 года. Для продления соглашения необходимо приблизить правила работы транспортного отрасли Украины к европейским нормам. А дела с этим обстоят не слишком успешно. Смарт-тахографы на новые грузовики с 1 июля 2026 года стали устанавливать, но карты тахографов к 1 сентября выдавать ещё не начали. С оснащением ими 20% парка уже зарегистрированных грузовиков дела обстоят так себе — до 30 ноября оборудовать нужно количество автомобилей не успеют.Механизм "деловой репутации", который должен быть внедрён до конца 2026 года, всё ещё проходит межведомственные согласования. Как будут выполняться европейские требования по обеспечению режима труда и отдыха в условиях Украины — загадка, равно как и нормативы по финансовой устойчивости компаний, но успеть нужно до 30 ноября.В общем, даже в случае, когда Россия никак не мешает киевской власти, она всё равно в состоянии провалить почти любое дело. Впрочем, вероятность того, что ЕС не продлит "транспортный безвиз" невысока — как ещё тогда Украине воевать с Россией?Бюджетный кризис1 сентября произошло неизбежное и оттого ожидаемое событие: киевская власть признала дефицит средств в бюджете. Премьер-министр Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде сообщил о введении режима "жёсткой экономии бюджетных денег, которые не зарезервированы под нужды обороны". Корецкому и его команде удалось наскрести по сусекам 70 млрд гривен, но социальные выплаты он обещал не урезать и пенсий, и зарплаты бюджетникам продолжат выплачивать.К слову, по словам главы налогово-финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, Украине нужно 23,5 млрд евро. Как видно, сэкономленные 70 млрд гривен никак не помогут.При подготовке бюджета на 2027 год Корецкий намерен руководствоваться принципом максимальной экономии. Бюджетный процесс в самом разгаре и будет очень интересно, действительно ли новому Кабмину удастся подготовить реалистичный бюджет.С 2022 года расходы украинского госбюджета выросли в 2 раза. Это роднит его с российским федеральным бюджетом, но есть фундаментальное отличие. Во-первых, Россия воюет на свои деньги — никто из числа внешних кредитов ей в этом не помогает (даже дружественный Китай не одобрил размещение долговых обязательств в КНР в юанях, оставив свой рынок закрытым для России). Во-вторых, изначально около 70% собираемых внутри Украины в виде налогов и соборов денежных средств направлялись на финансирование боевых действий, теперь же на эти цели тратятся все 100% налогов и сборов.При этом ежегодно киевская власть перекраивает госбюджет. Уже к середине лета-началу осени возникает бюджетная "дыра", — как правило, в размере 50 млрд гривен — которую приходится спешно "затыкать". В предыдущие годы её "затыкали" траншем внешнего финансирования, которые, впрочем, стали поступать крайне неритмично — в прошлом году ЕС выделил столь необходимые киевской власти средства лишь в декабре.Само бюджетное планирование оставляет желать лучшего. На Украине и до начала СВО не было и близко ничего хоть сколь-либо похожего на российское бюджетное 3-летнее планирование, а бюджет на текущий год принимался исходя из скорого поступления безлимитного финансирования в виде конфискованных у России золотовалютных резервов. Но вместо желаемых 190 млрд евро Киев получил право рассчитывать лишь на 15 млрд. При этом дефицит бюджета в 60 млрд евро никуда не делся.К слову, Кабмин не принял 44 нормативно-правовых акта в рамках обязательств перед Евросоюзом, которые разблокировали бы средства на 10,6 млрд евро. Ещё 5,5 млрд евро увязаны с 17 законопроектами, которые должен разработать Кабмин, но не сделал этого. А 2 млрд "зависли" по вине Зеленского — он не подписывает принятые Радой законопроекты.Проще говоря, теперь бюджетные расходы приводят в соответствие с доходами. И тот факт, что Корецкий пообещал не резать пенсии и зарплаты ещё не означает, что их не тронут — придётся резать и их так как обстоятельства другого выхода не предоставят — не прекращать же войну с Россией из-за таких мелочей?

https://ukraina.ru/20260901/pustye-polki-i-azhiotazh-kievlyan-prosyat-zapastis-edoy-i-vodoy-1082945382.html

https://ukraina.ru/20260810/sgorit-vs-ukraina-vvyazalas-v-voynu-kotoroy-ne-vyderzhit-1082353280.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, украина, россия, киевская область, андрей деркач, сергей корецкий, владимир зеленский, ес, кабмин, минобороны