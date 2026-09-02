Террористическая атака ВСУ на Белгородчину: один погибший, двое раненых, в том числе ребенок - 02.09.2026 Украина.ру
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Террористическая атака ВСУ на Белгородчину: один погибший, двое раненых, в том числе ребенок
Террористическая атака ВСУ на Белгородчину: один погибший, двое раненых, в том числе ребенок - 02.09.2026 Украина.ру
Террористическая атака ВСУ на Белгородчину: один погибший, двое раненых, в том числе ребенок
В результате террористических атак со стороны ВСУ один человек погиб, двое, в том числе ребенок, получили ранения. Об этом сообщили 2 сентября в оперштабе региона
2026-09-02T16:16
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"В селе Бессоновка Белгородского округа в результате детонации БПЛА на автомобиль погиб мужчина", — говорится в сообщении оперштаба. Повреждены три машины, одна сгорела полностью. В хуторе Валховский от удара дрона полностью сгорел автомобиль.В поселке Октябрьский поврежден трактор. Еще один FPV-дрон повредил два транспортных средства, одно сгорело полностью. От детонации еще одного беспилотника повреждены окна в многоквартирном доме.В селе Акулиновка Борисовского округа дрон атаковал легковой автомобиль с мамой и ее шестилетней дочерью. "С осколочными ранениями колена девочку доставляют в детскую областную клиническую больницу. Женщина с акубаротравмой продолжит лечение амбулаторно", — уточнили в оперштабе.На трассе хутор Бондаренков — село Белянка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по машине. В Шебекино дрон атаковал коммерческий объект — повреждены фасад и стекла. Еще один беспилотник ударил по полуприцепу, началось возгорание.В хуторе Леоновка Валуйского округа FPV-дрон атаковал социальный объект — повреждены кровля, фасад, окна и дверь. В хуторе Семейный Ракитянского округа беспилотник повредил фасад частного дома. В селе Лаптевка БПЛА взорвался на территории частного дома — повреждены хозпостройка, пристройка и машина. В поселке Ракитное дрон повредил легковой автомобиль. Еще один беспилотник ударил по линии электропередачи — часть жителей осталась без света.В городе Грайворон от удара дрона полностью сгорел автомобиль. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон атаковал предприятие — повреждено оборудование.В течение прошедшей ночи, с 20:00 1 сентября до 08:00 2 сентября, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.Как сообщили в ведомстве, дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваторией Черного моря.
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Террористическая атака ВСУ на Белгородчину: один погибший, двое раненых, в том числе ребенок

16:16 02.09.2026
 
© Фото : Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкБелгород подвергся атаке беспилотников
Белгород подвергся атаке беспилотников - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора Белгородской области
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В результате террористических атак со стороны ВСУ один человек погиб, двое, в том числе ребенок, получили ранения. Об этом сообщили 2 сентября в оперштабе региона
"В селе Бессоновка Белгородского округа в результате детонации БПЛА на автомобиль погиб мужчина", — говорится в сообщении оперштаба. Повреждены три машины, одна сгорела полностью. В хуторе Валховский от удара дрона полностью сгорел автомобиль.
В поселке Октябрьский поврежден трактор. Еще один FPV-дрон повредил два транспортных средства, одно сгорело полностью. От детонации еще одного беспилотника повреждены окна в многоквартирном доме.
В селе Акулиновка Борисовского округа дрон атаковал легковой автомобиль с мамой и ее шестилетней дочерью. "С осколочными ранениями колена девочку доставляют в детскую областную клиническую больницу. Женщина с акубаротравмой продолжит лечение амбулаторно", — уточнили в оперштабе.
На трассе хутор Бондаренков — село Белянка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по машине. В Шебекино дрон атаковал коммерческий объект — повреждены фасад и стекла. Еще один беспилотник ударил по полуприцепу, началось возгорание.
В хуторе Леоновка Валуйского округа FPV-дрон атаковал социальный объект — повреждены кровля, фасад, окна и дверь. В хуторе Семейный Ракитянского округа беспилотник повредил фасад частного дома.
В селе Лаптевка БПЛА взорвался на территории частного дома — повреждены хозпостройка, пристройка и машина.
В поселке Ракитное дрон повредил легковой автомобиль. Еще один беспилотник ударил по линии электропередачи — часть жителей осталась без света.
В городе Грайворон от удара дрона полностью сгорел автомобиль. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон атаковал предприятие — повреждено оборудование.
В течение прошедшей ночи, с 20:00 1 сентября до 08:00 2 сентября, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
Как сообщили в ведомстве, дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваторией Черного моря.
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