https://ukraina.ru/20260902/terroristicheskaya-ataka-vsu-na-belgorodchinu-odin-pogibshiy-dvoe-ranenykh-v-tom-chisle-rebenok-1082968122.html

Террористическая атака ВСУ на Белгородчину: один погибший, двое раненых, в том числе ребенок

Террористическая атака ВСУ на Белгородчину: один погибший, двое раненых, в том числе ребенок - 02.09.2026 Украина.ру

Террористическая атака ВСУ на Белгородчину: один погибший, двое раненых, в том числе ребенок

В результате террористических атак со стороны ВСУ один человек погиб, двое, в том числе ребенок, получили ранения. Об этом сообщили 2 сентября в оперштабе региона

2026-09-02T16:16

2026-09-02T16:16

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"В селе Бессоновка Белгородского округа в результате детонации БПЛА на автомобиль погиб мужчина", — говорится в сообщении оперштаба. Повреждены три машины, одна сгорела полностью. В хуторе Валховский от удара дрона полностью сгорел автомобиль.В поселке Октябрьский поврежден трактор. Еще один FPV-дрон повредил два транспортных средства, одно сгорело полностью. От детонации еще одного беспилотника повреждены окна в многоквартирном доме.В селе Акулиновка Борисовского округа дрон атаковал легковой автомобиль с мамой и ее шестилетней дочерью. "С осколочными ранениями колена девочку доставляют в детскую областную клиническую больницу. Женщина с акубаротравмой продолжит лечение амбулаторно", — уточнили в оперштабе.На трассе хутор Бондаренков — село Белянка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по машине. В Шебекино дрон атаковал коммерческий объект — повреждены фасад и стекла. Еще один беспилотник ударил по полуприцепу, началось возгорание.В хуторе Леоновка Валуйского округа FPV-дрон атаковал социальный объект — повреждены кровля, фасад, окна и дверь. В хуторе Семейный Ракитянского округа беспилотник повредил фасад частного дома. В селе Лаптевка БПЛА взорвался на территории частного дома — повреждены хозпостройка, пристройка и машина. В поселке Ракитное дрон повредил легковой автомобиль. Еще один беспилотник ударил по линии электропередачи — часть жителей осталась без света.В городе Грайворон от удара дрона полностью сгорел автомобиль. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон атаковал предприятие — повреждено оборудование.В течение прошедшей ночи, с 20:00 1 сентября до 08:00 2 сентября, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.Как сообщили в ведомстве, дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваторией Черного моря.

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