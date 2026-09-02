https://ukraina.ru/20260902/v-kieve-priznali-rossiya-bolshe-ne-klyunet-na-mirnye-pauzy-1082962638.html

В Киеве признали: Россия больше не клюнет на "мирные" паузы

В Киеве признали: Россия больше не клюнет на "мирные" паузы - 02.09.2026 Украина.ру

В Киеве признали: Россия больше не клюнет на "мирные" паузы

Заявление президента России Владимира Путина об Украине показало, что Москва окончательно усвоила уроки прошлого и больше не позволит себя обмануть фальшивыми мирными инициативами. Об этом в соцсети X 2 сентября заявила украинский историк Марта Гавришко, признав, что Запад и Киев использовали Минские соглашения для подготовки к войне

2026-09-02T12:25

2026-09-02T12:25

2026-09-02T12:25

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"Кремль помнит о Минских соглашениях и политических играх вокруг них. [бывший канцлер Германии] Ангела Меркель позже признала, что Минские соглашения дали Украине драгоценное время, чтобы окрепнуть. С точки зрения Москвы, урок предельно ясен: очередная пауза, которая лишь дает время на перевооружение, — это не мир. Это антракт перед следующей войной", — написала Гавришко.Она добавила, что прочный мир означает, что Запад будет серьезно относиться к опасениям России по поводу безопасности, а не насмехаться над ними, игнорировать их или делать вид, что их не существует. Кроме того, прочный мир означает устранение причин конфликта, а не замораживание его симптомов и прежде всего означает, что Украина больше не будет восприниматься как "антироссийский" проект.Накануне Владимир Путин подчеркнул, что России нужен долгосрочный мир, а не перемирие. Это заявление фактически ставит крест на попытках Запада навязать Москве "заморозку" конфликта, которая позволила бы Киеву перевооружиться и подготовиться к новой эскалации. Россия усвоила уроки Минских соглашений и больше не позволит использовать паузы в боевых действиях для укрепления украинской армии.Подробнее о заявлениях главы государства и других новостях этого дня — в ежедневном обзоре "Бред о мобилизации" и "переговоры с террористами". Хроника событий на утро 2 сентября.

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