Учения и логистика НАТО свидетельствуют о подготовке к войне — Грушко - 02.09.2026 Украина.ру
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Учения и логистика НАТО свидетельствуют о подготовке к войне — Грушко
Учения и логистика НАТО свидетельствуют о подготовке к войне — Грушко - 02.09.2026 Украина.ру
Учения и логистика НАТО свидетельствуют о подготовке к войне — Грушко
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что страны НАТО активно готовятся к военному столкновению с Россией. Об этом 2 сентября написало агентство РИА Новости
2026-09-02T12:05
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По его словам, это подтверждается направленностью военных учений альянса, развитием военной логистики на восточном фланге и обновленными стратегическими документами, где Россия названа "прямой, непосредственной, а теперь и долговременной угрозой".Замминистра подчеркнул, что альянс последовательно наращивает военное присутствие у границ России, а учения НАТО все чаще носят антироссийский характер. Это свидетельствует о том, что блок готовится к масштабному противостоянию, а не к диалогу.Между тем западные СМИ продолжают нагнетать истерику вокруг якобы "подготовки России к нападению на НАТО", одновременно раскрывая планы самого альянса по ведению войны против Москвы. Как пишет The Wall Street Journal, НАТО разработало три стратегии на случай прямого конфликта с Россией, которые предполагают не только оборону, но и наступательные действия: удары по аэродромам, заводам, мостам, железным дорогам и оборонным предприятиям РФ, а также создание на границах с Россией и Белоруссией "автономной зоны" с применением беспилотников и автономных военных машин.При этом Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО. Президент Владимир Путин называл эту идею "чушью" и "пугалками для бюргеров", подчеркивая, что у России нет ни геополитических, ни экономических, ни военных причин для войны с альянсом. "Это все страны НАТО воюют с Россией", — заявлял Путин, указывая на поставки оружия и разведданных Киеву.На этом фоне в Москве состоялся визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, который, по данным WSJ, пытался предупредить российские власти о последствиях возможного "ограниченного нападения" на одну из стран НАТО. Американская разведка опасается, что Россия может "проверить решимость альянса" в виде кибератаки или "небольшого сухопутного вторжения" в страны Балтии. Однако эти страхи выглядят нелепо на фоне того, что сама Россия десятилетиями предупреждала о недопустимости расширения НАТО на восток, но ее голос игнорировали.В Кремле подтвердили встречу Рэтклиффа с представителями российских спецслужб, но не раскрыли деталей. Президент США Дональд Трамп назвал поездку "отчасти рутинной", что не помешало западной прессе раздуть из этого сенсацию. Ранее между тем стало известно, что премьер-министр Польши Дональд Туск отчаянно пытается найти "российскую угрозу", заявляя, что ближайшие семь-восемь месяцев станут критическими для безопасности Киева, Варшавы и всего региона.
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Новости, Россия, Москва, Кремль, Владимир Путин, НАТО

Учения и логистика НАТО свидетельствуют о подготовке к войне — Грушко

12:05 02.09.2026 (обновлено: 12:15 02.09.2026)
 
© РИА Новости . СтрингерФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что страны НАТО активно готовятся к военному столкновению с Россией. Об этом 2 сентября написало агентство РИА Новости
По его словам, это подтверждается направленностью военных учений альянса, развитием военной логистики на восточном фланге и обновленными стратегическими документами, где Россия названа "прямой, непосредственной, а теперь и долговременной угрозой".
"Это военные программы, это направленность военных учений, это развитие военной логистики на восточном фланге… Это характеристика России как прямой, непосредственной, а теперь и долговременной угрозы во всех военно-политических, стратегических документах", — заявил Грушко.
Замминистра подчеркнул, что альянс последовательно наращивает военное присутствие у границ России, а учения НАТО все чаще носят антироссийский характер. Это свидетельствует о том, что блок готовится к масштабному противостоянию, а не к диалогу.
Между тем западные СМИ продолжают нагнетать истерику вокруг якобы "подготовки России к нападению на НАТО", одновременно раскрывая планы самого альянса по ведению войны против Москвы.
Как пишет The Wall Street Journal, НАТО разработало три стратегии на случай прямого конфликта с Россией, которые предполагают не только оборону, но и наступательные действия: удары по аэродромам, заводам, мостам, железным дорогам и оборонным предприятиям РФ, а также создание на границах с Россией и Белоруссией "автономной зоны" с применением беспилотников и автономных военных машин.
При этом Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО. Президент Владимир Путин называл эту идею "чушью" и "пугалками для бюргеров", подчеркивая, что у России нет ни геополитических, ни экономических, ни военных причин для войны с альянсом.
"Это все страны НАТО воюют с Россией", — заявлял Путин, указывая на поставки оружия и разведданных Киеву.
На этом фоне в Москве состоялся визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, который, по данным WSJ, пытался предупредить российские власти о последствиях возможного "ограниченного нападения" на одну из стран НАТО.
Американская разведка опасается, что Россия может "проверить решимость альянса" в виде кибератаки или "небольшого сухопутного вторжения" в страны Балтии. Однако эти страхи выглядят нелепо на фоне того, что сама Россия десятилетиями предупреждала о недопустимости расширения НАТО на восток, но ее голос игнорировали.
В Кремле подтвердили встречу Рэтклиффа с представителями российских спецслужб, но не раскрыли деталей. Президент США Дональд Трамп назвал поездку "отчасти рутинной", что не помешало западной прессе раздуть из этого сенсацию.
Ранее между тем стало известно, что премьер-министр Польши Дональд Туск отчаянно пытается найти "российскую угрозу", заявляя, что ближайшие семь-восемь месяцев станут критическими для безопасности Киева, Варшавы и всего региона.
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