https://ukraina.ru/20260902/1082948267.html

Владимир Евсеев: Россия нашла способ одержать победу в войне на Украине без проведения новой мобилизации

Владимир Евсеев: Россия нашла способ одержать победу в войне на Украине без проведения новой мобилизации - 02.09.2026 Украина.ру

Владимир Евсеев: Россия нашла способ одержать победу в войне на Украине без проведения новой мобилизации

Мы уже наносим удары по контрольно-пропускным пунктам в Одесской области. Но надо идти дальше и работать уже по переходам на польской границе. Это единственный способ противостоять всему Западу, который напичкал Украину вооружениями. На фронте это обязательно скажется

2026-09-02T07:00

2026-09-02T07:00

2026-09-02T07:00

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украина

россия

красный лиман

владимир евсеев

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Владимир Евсеев - военный эксперт, замдиректора Института стран СНГ, подполковник запаса, выпускник Военно-космической академии имени А. Ф. МожайскогоСейчас из зоны СВО поступают две новости – хорошая и плохая. С одной стороны, две новые оперативные группировки ВСУ под командованием двух наиболее медийных нацистов наносят контрудары в районе Красного Лимана и Алексеево-Дружковки, чтобы оказать давление на фланги группировки "Юг", которая наступает на Славянско-Краматорскую агломерацию с востока. С другой стороны, российские войска фактически перерезали все дороги, ведущие в Доброполье, а также сумели зайти в соседнее Белозерское.- Владимир Валерьевич, чего ждать дальше, учитывая этот расклад сил?- Нужно учитывать, что резервов у Украины мало. Сейчас это проявляется в том, что силы для Донбасса были переброшены из-под Сум, где у нас снова пошли определенные подвижки. Мы будем все ближе и ближе подходить к городу, чтобы в какой-то момент начать его штурм.Что касается самих контрударов, то Драпатому нужно показать, что он может проводить наступления. Но мы проводим политику гибкой обороны, отступая на некоторое расстояние, а потом снова возвращая позиции. Да, тем самым мы даем украинской пропаганде повод говорить об "освобождении" огромных территорий, но тут гораздо важнее сберечь жизни бойцов.Понятно, что противник попытается отбить Красный Лиман. Но это совершенно нереальная задача. Посмотрите, сколько ВСУ бились за Степногорск, но мы его так и не сдали. Сейчас будет тоже самое: где-то отступим, а потом вернем свое. А что касается Алексеево-Дружковки, то я вообще не понимаю, могут ли они там добиться чего-то значимого. Учитывая, что там у нас тоже достаточно сил.Конечно, я очень надеялся, что Красный Лиман мы освободим летом. За тот же Редкодуб были серьезные бои. Там нас ВСУ сдерживают. Другое дело, что есть участки, где мы однозначно успешно наступаем.Мы близки не только к освобождению Доброполья. Мы ведем бои в самом Орехове, что не может не радовать. Может быть, у нас были планы взять его по более широкому охвату, но судьба города в любом случае будет решена в ближайшее время. И после этого мы сможем выйти в тыл тем группировкам ВСУ, которые нам мешают на флангах.А Доброполье важно тем, что за ними у врага нет серьезных фортификационных сооружений. Да, он может цепляться за какие-то складки местности, но остановить нас не сможет. И это позволит нам осуществлять глубокий охват Славянско-Краматорской агломерации с запада.Что еще хотелось бы отметить из последних тенденций?У нас появляются системы по перехвату дронов и наращиваются способы защиты бронетехники. Надеюсь, что ситуация с противодействием украинских БПЛА на линии соприкосновения в ближайшие месяцы будет серьезно меняться. Если это произойдет, мы сможем увеличить темпы наступления.Вражеская пропаганда разгоняет тезис о неизбежной мобилизации после проведения выборов. Это вранье. Никакой острой потребности у нас в этом нет. Во-первых, киевский режим пытается таким образом дестабилизировать обстановку в России. Во-вторых, они пытаются подготовить украинское население к тому, чтобы снизить мобилизационный возраст до 22 лет и призывать женщин. Более того, как военный эксперт я ответственно заявляю, что если мы качественно решим вопрос с противодействием украинским дронам, то даже наши внутренние дискуссии о том, нужна нам мобилизация или нет, отпадут сами собой.И, конечно, надо активнее проводить полную изоляцию украинской территории. Не только в плане морских и речных портов. Надо бить по сухопутным погранпереходам. Мы уже наносим удары по контрольно-пропускным пунктам в Одесской области. Но надо идти дальше и работать уже по переходам на польской границе. Это единственный способ противостоять всему Западу, который напичкал Украину вооружениями. На фронте это обязательно скажется.- Насчет противодействия дронам на фронте. Как оцениваете первое боевое применение танков с новой "Ареной-М"? И правду ли говорят, что из-за ударов по заправкам и складам "Укрпочты" на некоторых участках в работе вражеских дронов стали возникать окна по два часа в сутки?- "Арену-М" и другие комплексы активной защиты еще предстоит доработать. Все-таки эти механизированные штурмы не обошлись без потерь. И нам все равно надо увеличивать наши возможности по перехвату украинских дронов, учитывая, что против нас в сутки запускаются несколько тысяч БПЛА тактического звена.В чем тут проблема? Во-первых, мы не можем защитить большой участок местности за счет систем перехвата. Во-вторых, эти системы должны быть автоматическими. Тут одних мобильных огневых групп недостаточно. И, в принципе, мы все делаем правильно. Просто хотелось бы, чтобы эти задачи решались быстрее.Что касается ударов по АЗС, то наиболее крупные заправки на Левобережье мы выбили. Понятно, что ВСУ смогут заправлять технику прямо с бензовозов. Но мы уже не дали противнику возможность хранить большое количество топлива на стационарных АЗС, а за счет точечных заправок обеспечить всю линию фронта невозможно. И проблемы с горючкой для ВСУ будут нарастать.И, конечно, надо усиливать удары по портам на Дунае, через которые идут большие запасы топлива из Румынии. Чем обширнее будет география прилетов, тем проще нам будет воевать.- Хватит ли у нас реактивных "Гераней" и "Искандеров-1000", чтобы наносить удары по пунктам пропуска на границе с Польшей?- Во-первых, этих погранпереходов не так много. Во-вторых, необязательно полностью их разносить. Достаточно уничтожить пункты управления, которые позволяют проводить таможенный досмотр. Надо хотя бы с этого начать. Это уже ограничит приток на Украину товаров военного назначения. И к этому мы рано или поздно придем.- Я еще не совсем понял ваши рассуждения по поводу автоматических систем перехвата для борьбы с БПЛА на фронте. Те же дроны-перехватчики "Елка" оснащены элементами ИИ.- Борьбе с дронами на фронте может быть разной. Например, выявлять с помощью радиотехнической разведки пункты управления БПЛА и разносить их ФАБами. Это уже делается. Но я говорю о том, что нужно использовать различные автоматические системы перехвата: и зенитные пулеметами, и ракетное вооружение. Все-таки "Бабу-Ягу" так просто не собьешь.Кстати, надо учитывать, что у ВСУ тоже увеличивается количество реактивных дронов. Нам надо готовиться к тому, чтобы и их перехватывать.Понятно, что нельзя сделать одинаковую плотность антидроновой ПВО по всей линии фронта. Но там, где мы наступаем, она должна быть очень высокой. Нам нужно прикрывать ближний тыл, чтобы обезопасить подвоз боеприпасов и эвакуацию раненых.Также будем надеяться, что система "Рассвет" начнет эффективно нам помогать. Да, пока количества спутников недостаточно для полного покрытия. Да, у нее меньше скорость, чем у "Старлинка". Но без своего военного интернета нам не обойтись. Космические средства решают все задачи: и разведка, и связь. Они у нас должны быть свои, чтобы ни от кого не зависеть.И мы тогда сможем проводить более масштабные наступательные операции, чем это происходит сейчас.- Также Минобороны официально заявило, что мы начинаем подготовку к ударам по энергетике в зимний период. А с украинской стороны опять прокачивается тема о том, чтобы Илон Маск разрешил им бить дронами на "Старлинке" вглубь России. Означает ли это, что зимой все будет совсем уж жестко: как у нас, так и у них?- Дроны на "Старлинке" надо уничтожать так же, как и все остальные. Для этого необходимо обеспечить их перехват на линии фронта. Чем больше мы их там перехватим, тем меньше долетят к нам в тыл. Причем в тылу мы создаем систему защиты самых важных объектов.Что касается наших ударов по Украине, то сейчас возможностей у нас стало больше, чем год назад. Мы можем параллельно работать как по военным объектам, так и по энергетике. Нам не надо выбирать. И украинский народ этой зимой ждут тяжелые испытания. Их энергетика и так разбалансирована, а теперь она может лечь полностью или распасться на отдельные сектора.Понятно, что мы никогда не будем бить по подстанциям АЭС. Но этого не делаем, потому что это может привести к аварии. В отличие от киевского режима, который сознательно атакует Запорожскую АЭС. Но единая украинская система энергетики перестанет существовать. А это приведет к тому, что пропадет и электричество, и отопление, и канализация. Поэтому гражданам Украины действительно следует покинуть крупные города.Мы никого не пугаем. Мы просто говорим, что в этом виноват преступный киевский режим. И мы реагируем на это так, как можем.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20260828/vyacheslav-terentev-rossiya-vystoit-pod-massirovannymi-atakami-bpla-esli-obnovit-pvo-i-sdelaet-ee-1082883114.html

https://ukraina.ru/20260828/aleksey-samoylov-vsu-mogut-ostavit-kupyansk-chtoby-popytatsya-uderzhat-slavyansk-kramatorsk-i-1082850261.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, красный лиман, владимир евсеев, илон маск, вооруженные силы украины, сво, дроны, пво, starlink